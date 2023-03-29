Пьяный шиз порезал Меркенского акима на юге Казахстана

23:01 30.03.2023

Стало известно о состоянии раненого на рабочем месте акима в Жамбылской области



В Жамбылской области пришел в сознание сельский аким, на которого с ножом напал пьяный односельчанин, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, чиновник почти неделю провел в реанимации. Врачи пока с осторожностью комментируют его состояние.



"Пострадавший поступил в больницу с проникающей колото-резаной раной брюшной полости, с повреждением поджелудочной железы. Геморрагический шок I степени. В срочном порядке была сделана операция. На сегодня состояние больного относительно удовлетворительное".

Завотделением Меркенской районной больницы Алмас Парманкулов



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Все произошло в фойе сельского акимата 24 марта. Нападавший пронес туда нож и набросился на главу округа Ойтал. Нападавшего задержали в тот же день. Местный житель в момент нападения был под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков. Почему он кинулся с ножом на сельского главу, пока не разглашают. Единственное, уточнили в полиции, 42-летний задержанный 10 лет назад состоял на учете с диагнозом "шизофрения".



Елена Беляева

Жамбылская область