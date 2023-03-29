 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.03.2023
00:01  Трансгендеры изменят весь мировой спорт, - Руслан Бакаев
Четверг, 30.03.2023
19:36  Высший суд ООН отказался вернуть Ирану активы, "замороженные" в банках США
17:01  Визит президентши Тайваня мадам Цай в США назвали провокацией: пойдет ли Китай на конфликт? - МК
14:08  Доктрина стратегической конкуренции. Пентагон готовится к затяжным конфликтам, - Л.Савин
14:07  Президент-пустышка Байден перекраивает мировой порядок - к худшему, - Шон Флитвуд
13:54  Российские вузы начали переходить на изучение китайского языка
13:51  Какую модель мира способен предложить Китай, - Игорь Караулов

13:48  Среднеазиатские "станы" превращаются в главный полигон геополитического соперничества, - Осман Софтич
13:01  Юаньский дождь: ОФЗ начнут выпускать в дружественных валютах
12:43  Киевская Лавра отказалась выселяться. Верующие поднялись на защиту монастыря
12:33  Саудовская Аравия присоединилась к ШОС: нефтяные страны выходят из под контроля доллара
12:27  При КазПрезиденте отныне будет "Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения"
12:22  Брюссель хочет наказать Киргизию за помощь России в обходе санкций, - Виктория Панфилова
11:45  Байден обещает дать $690 миллионов "на борьбу с авторитаризмом во всем мире и поддержку иностранных СМИ"
10:32  Это не бунт, это случайно: в Израиле подозревают вмешательство в бунт США, - А.Кузмак
10:30  Руководство Таласской мэрии задержано КырГКНБ. Тащили все
10:29  Грустно и смешно. Ничтожный Алихан Смаилов переизбран премьер-министром Казахстана
10:06  Почему полыхает Израиль, - А.Игнатьев
08:48  Американский Дантон. Вашингтон может ждать судьба Джесси Вашингтона, - Илья Титов
08:45  США готовятся к звездным войнам с Россией и Китаем, - С.Адамов
01:34  Казахстан готовится к информационной обороне, - Максим Крамаренко
00:57  Лидер "Талибана" провозгласил курс на глобальный джихад, - А.Серенко
00:38  Разгром Церкви на Украине: Что будет дальше, - Владимир Гладков
00:37  Ливийские полевые командиры встретились и попытались хоть о чем-то договориться в калейдоскоп-стране, - Р.Мустафин
00:30  Тень Людовика XVI над Францией. Власть может сгореть в пламени протеста, - В.Бурт
00:27  Еще раз о диверсии на российско-германских газопроводах, - П.Краснов
00:26  Итоги нуротанизма: казахи ищут работу за границей, - Казбек Бейсебаев
Среда, 29.03.2023
21:54  Москва и Тегеран сошлись на безальтернативности "ядерной сделки", - И.Субботин
21:10  Россия рвется покорить мировой рынок СПГ, - О.Самофалова
20:51  Что не так в системе КазОбразования? - Серик Ирсалиев
20:40  В Госмузее Узбекистана установлен бюст поэту-вольнодумцу Рауфу Парфи, - Б.Мусаев
19:56  Ерлан Кошанов переизбран спикером КазПарламента. Вице-спикерами стали Альберт Рау и Дания Еспаева
14:15  Каринэ Геворгян: "Советская элита променяла власть на активы"
11:45  Украина скоро кончится. Без вариантов..., - Ростислав Ищенко
11:44  Кровавый газ. "Газпром" продолжает поставки странам НАТО
11:41  Кому война, а кому – мать родная: как СВО озолотила грузин, армян и киргизов, - Роман Рейнекин
11:37  Американцы: мы сами разрушаем свою страну изнутри, - Wall Street Journal
11:36  Власть народам: США организовали "Саммит за демократию"
08:13  Отмененное в 1999 году звание народного артиста вернут в Казахстане
08:02  Новые граждане РФ (уроженцы Средней Азии) массово вооружаются, - "Завтра"
07:52  "За Семью!" В России создана новая патриотическая партия
07:00  Таджикистанец Ислом Саидмуродов вступил в ЧВК "Вагнер" и пал на фронте борьбы с бандеровщиной
06:48  В Узбекистане ужесточили наказание за эксплуатацию учителей и нападения на врачей
06:45  В Афганистане арестован основатель проекта по развитию школ для афганских девочек Матиулла Виса
06:39  Русский язык в Казахстане: развивается или исчезает? - Данияр Ашимбаев
06:20  Москве пора действовать: Казахстан присоединяется к кампании по изоляции России, - Айнур Курманов
06:08  Потоки гастарбайтеров опять захлестывают Россию, - Е.Трифонова
04:25  40 нукеров Токаева. Правящая партия Казноменклатуры "Аманат" назвала своих списочных депутатов
01:32  Крах доллара грозит США потерей статуса сверхдержавы, - Fox News
01:30  Безработные жетыбайцы (Запад Казахстана) перекрывают автотрассы к нефтепромыслам
01:29  Кыргызстан: реформы с летальным исходом, - Сергей Кожемякин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трансгендеры изменят весь мировой спорт, - Руслан Бакаев
00:01 31.03.2023

Американская трансгендерная пловчиха Лия Томас больше не может выступать за женщин
30 марта 2023, Руслан Бакаев
Мировой спорт стоит на пороге изменений, которых не было со времен начала XX века, когда женщин допустили до Олимпийских игр. Так возникло деление спорта на две главных категории – мужские и женские соревнования. Теперь же речь идет о внедрении третьей. А вызывали эти тектонические перемены политические изменения в западных странах, касающиеся прав ЛГБТ и трансгендеров.

Перспективы участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года по-прежнему туманны. Зато, судя по всему, международные федерации четко определились с трансгендерами – их на Олимпиаде в Париже, видимо, не будет. А в будущем подобные спортсмены могут образовать третью категорию, отличную от мужской и женской.

Еще на прошлой неделе Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ, или World Athletics) приняла решение запретить трансгендерным женщинам (бывшим мужчинам, сменившим пол) соревноваться на крупных соревнованиях с женщинами натуральными, или цисгендерными (если только они не совершили транс-переход до полового созревания). Таким образом, легкая атлетика пошла по стопам плавания – там транс-женщинам запретили участвовать в соревнованиях еще в 2022 году.

Впрочем, в плавании тогда был экстренный случай, требовавший немедленного вмешательства. Американская трансгендерная пловчиха Лия Томас, бывшая раньше пловцом Уиллом Томасом, стала показывать феноменальные для женщин результаты.

Понятно, что ситуация раздражала спортивную общественность, прежде всего женскую. Томас, скорее всего, вошла бы в олимпийскую сборную США на предстоящие Игры в Париже в 2024 году, если бы ее не отстранили вместе со всеми трансгендерами, совершившими переход после полового созревания.

В легкой атлетике трансгендеров мирового уровня пока нет. Можно вспомнить разве что американскую трансгендерную бегунью Сиси Телфер, но ее карьера сейчас на паузе.

Вы спросите: а как же двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня? Но она не трансгендер, а настоящая женщина. Почти – "не на 100%", как заявил генеральный директор ИААФ Пьер Вайсс.

У Семени аномально повышен уровень мужского гормона тестостерона. Поэтому теперь ей и другим подобным женщинам, чтобы соревноваться, нужно проходить специальную гормональную терапию по снижению тестостерона. Кастер даже пыталась судиться с ИААФ, но Спортивный арбитраж в Лозанне стал на сторону федерации. Кстати, нынешний вердикт по трансгендерам еще больше понизил норму тестостерона, усугубив ситуацию для Семени.

Решение ИААФ по трансгендерам, конечно, абсолютно логично. Никакая смена пола или гормональная терапия не смогут нейтрализовать физическое преимущество, которое получает мужчина перед женщиной в период полового созревания – это доказано разнообразными и вполне авторитетными исследованиями.

Однако запретительное решение не позволяет ответить на важный вопрос. Что же делать с трансгендерными женщинами, которые захотят соревноваться и будут способны побеждать натуральных женщин? С кем им соревноваться?

И вот теперь оригинальную идею по этому поводу предложила легенда мирового тенниса и одна из первых открытых лесбиянок в спорте Мартина Навратилова. Она заявила, что решение ИААФ – это "шаг в правильном направлении", но предложила сделать мужские легкоатлетические турниры открытыми. То есть чтобы в них могли принять участие любые атлеты с любым полом и количеством тестостерона (естественно, без допинга). При этом женские турниры будут "закрытыми" – в них будут участвовать только натуральные женщины.

Кстати, подобная система реализована в шахматах – только пока без трансгендеров. Большинство мужских турниров там являются открытыми для женщин – и лидеры женского рейтинга регулярно в них участвуют. Правда, без особого успеха. А вот мужчинам в женских турнирах играть, естественно, нельзя.

Предложение Навратиловой, конечно, очень элегантно, но на практике вряд ли что-нибудь даст самим трансгендерам. По крайней мере, с точки зрения их спортивных достижений. Трансгендерные женщины имеют безусловное преимущество над обычными женщинами, но их неспособность соревноваться с мужчинами также вполне очевидна.

В качестве примера можно привести британскую велогонщицу Эмили Бриджес. Она, пожалуй, самый сильный спортсмен-трансгендер в мире. Ведь еще будучи мужчиной Заком Бриджесом, он становился рекордсменом Великобритании среди юниоров. Это совсем другой уровень, чем студенческие допереходные победы Лии Томас и Сиси Телфер.

Транс-переход у Бриджес случился в 19 лет – в 2020 году. В велоспорте тогда для соревнования с женщинами нужно было снизить тестостерон и держать низкий уровень в течение года. Поэтому в 2021 году Бриджес соревновалась с мужчинами. На чемпионате Уэльса она пришла 43-й из 45 участников, хотя до перехода всегда боролась за награды. В женских соревнованиях естественно получалось гораздо лучше. В целом это неудивительно, ведь рост Бриджес – 189 см. Но с середины 2022 года Эмили сначала запрещали выступать, а потом резко подняли планку ограничений по тестостерону.

Наконец, показательна и история первой женщины-трансгендера, выступившей на летних Олимпийских играх 2020 года. В Токио штангистка из Новой Зеландии Лорелл Хаббард ехала за медалью, но в итоге выступила крайне неудачно, провалив все три попытки взять начальный вес в рывке.

Какое еще решение возможно в отношении трансгендерных женщин в спорте? Оно лежит на поверхности. Если они не могут соревноваться ни с женщинами, ни с мужчинами – значит, надо создать третью категорию.

Об этом в июне 2022 года как раз и заявляла Международная федерация плавания (FINA), закрывая трансгендерам во главе с Лией Томас путь на женские соревнования. Возможно, в эту же категорию могут попасть цисгендерные женщины с повышенным тестостероном – такие как Кастер Семеня. И даже, возможно, трансгендерные мужчины.

Понятно, что поначалу подобных турниров будет не очень много, и они вряд ли сразу станут пользоваться большой привлекательностью. Поэтому их можно проводить вместе с мужскими или женскими турнирами, разбивая по дням или даже по часам. Чтобы зрители, спонсоры, да и сами спортсмены привыкали. Это выглядит как наиболее логичный путь допуска трансгендеров в спорт.

Конечно, в России трансгендеры в спорте в ближайшее время вряд ли появятся, особенно после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. К счастью это или нет, решайте сами.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680210060


Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 2023 года №150
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 марта 2023 года №152
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 марта 2023 года №154
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 марта 2023 года №158
- Спикером Мажилиса Парламента VIII созыва избран Ерлан Кошанов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2023 года №224
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2023 года №241
- Важно решить системные недостатки сферы энергетики – сенаторы
- Депутаты новые, а проблемы - старые
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  