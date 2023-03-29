Трансгендеры изменят весь мировой спорт, - Руслан Бакаев

00:01 31.03.2023

Американская трансгендерная пловчиха Лия Томас больше не может выступать за женщин

30 марта 2023, Руслан Бакаев

Мировой спорт стоит на пороге изменений, которых не было со времен начала XX века, когда женщин допустили до Олимпийских игр. Так возникло деление спорта на две главных категории – мужские и женские соревнования. Теперь же речь идет о внедрении третьей. А вызывали эти тектонические перемены политические изменения в западных странах, касающиеся прав ЛГБТ и трансгендеров.



Перспективы участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года по-прежнему туманны. Зато, судя по всему, международные федерации четко определились с трансгендерами – их на Олимпиаде в Париже, видимо, не будет. А в будущем подобные спортсмены могут образовать третью категорию, отличную от мужской и женской.



Еще на прошлой неделе Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ, или World Athletics) приняла решение запретить трансгендерным женщинам (бывшим мужчинам, сменившим пол) соревноваться на крупных соревнованиях с женщинами натуральными, или цисгендерными (если только они не совершили транс-переход до полового созревания). Таким образом, легкая атлетика пошла по стопам плавания – там транс-женщинам запретили участвовать в соревнованиях еще в 2022 году.



Впрочем, в плавании тогда был экстренный случай, требовавший немедленного вмешательства. Американская трансгендерная пловчиха Лия Томас, бывшая раньше пловцом Уиллом Томасом, стала показывать феноменальные для женщин результаты.



Понятно, что ситуация раздражала спортивную общественность, прежде всего женскую. Томас, скорее всего, вошла бы в олимпийскую сборную США на предстоящие Игры в Париже в 2024 году, если бы ее не отстранили вместе со всеми трансгендерами, совершившими переход после полового созревания.



В легкой атлетике трансгендеров мирового уровня пока нет. Можно вспомнить разве что американскую трансгендерную бегунью Сиси Телфер, но ее карьера сейчас на паузе.



Вы спросите: а как же двукратная олимпийская чемпионка в беге Кастер Семеня? Но она не трансгендер, а настоящая женщина. Почти – "не на 100%", как заявил генеральный директор ИААФ Пьер Вайсс.



У Семени аномально повышен уровень мужского гормона тестостерона. Поэтому теперь ей и другим подобным женщинам, чтобы соревноваться, нужно проходить специальную гормональную терапию по снижению тестостерона. Кастер даже пыталась судиться с ИААФ, но Спортивный арбитраж в Лозанне стал на сторону федерации. Кстати, нынешний вердикт по трансгендерам еще больше понизил норму тестостерона, усугубив ситуацию для Семени.



Решение ИААФ по трансгендерам, конечно, абсолютно логично. Никакая смена пола или гормональная терапия не смогут нейтрализовать физическое преимущество, которое получает мужчина перед женщиной в период полового созревания – это доказано разнообразными и вполне авторитетными исследованиями.



Однако запретительное решение не позволяет ответить на важный вопрос. Что же делать с трансгендерными женщинами, которые захотят соревноваться и будут способны побеждать натуральных женщин? С кем им соревноваться?



И вот теперь оригинальную идею по этому поводу предложила легенда мирового тенниса и одна из первых открытых лесбиянок в спорте Мартина Навратилова. Она заявила, что решение ИААФ – это "шаг в правильном направлении", но предложила сделать мужские легкоатлетические турниры открытыми. То есть чтобы в них могли принять участие любые атлеты с любым полом и количеством тестостерона (естественно, без допинга). При этом женские турниры будут "закрытыми" – в них будут участвовать только натуральные женщины.



Кстати, подобная система реализована в шахматах – только пока без трансгендеров. Большинство мужских турниров там являются открытыми для женщин – и лидеры женского рейтинга регулярно в них участвуют. Правда, без особого успеха. А вот мужчинам в женских турнирах играть, естественно, нельзя.



Предложение Навратиловой, конечно, очень элегантно, но на практике вряд ли что-нибудь даст самим трансгендерам. По крайней мере, с точки зрения их спортивных достижений. Трансгендерные женщины имеют безусловное преимущество над обычными женщинами, но их неспособность соревноваться с мужчинами также вполне очевидна.



В качестве примера можно привести британскую велогонщицу Эмили Бриджес. Она, пожалуй, самый сильный спортсмен-трансгендер в мире. Ведь еще будучи мужчиной Заком Бриджесом, он становился рекордсменом Великобритании среди юниоров. Это совсем другой уровень, чем студенческие допереходные победы Лии Томас и Сиси Телфер.



Транс-переход у Бриджес случился в 19 лет – в 2020 году. В велоспорте тогда для соревнования с женщинами нужно было снизить тестостерон и держать низкий уровень в течение года. Поэтому в 2021 году Бриджес соревновалась с мужчинами. На чемпионате Уэльса она пришла 43-й из 45 участников, хотя до перехода всегда боролась за награды. В женских соревнованиях естественно получалось гораздо лучше. В целом это неудивительно, ведь рост Бриджес – 189 см. Но с середины 2022 года Эмили сначала запрещали выступать, а потом резко подняли планку ограничений по тестостерону.



Наконец, показательна и история первой женщины-трансгендера, выступившей на летних Олимпийских играх 2020 года. В Токио штангистка из Новой Зеландии Лорелл Хаббард ехала за медалью, но в итоге выступила крайне неудачно, провалив все три попытки взять начальный вес в рывке.



Какое еще решение возможно в отношении трансгендерных женщин в спорте? Оно лежит на поверхности. Если они не могут соревноваться ни с женщинами, ни с мужчинами – значит, надо создать третью категорию.



Об этом в июне 2022 года как раз и заявляла Международная федерация плавания (FINA), закрывая трансгендерам во главе с Лией Томас путь на женские соревнования. Возможно, в эту же категорию могут попасть цисгендерные женщины с повышенным тестостероном – такие как Кастер Семеня. И даже, возможно, трансгендерные мужчины.



Понятно, что поначалу подобных турниров будет не очень много, и они вряд ли сразу станут пользоваться большой привлекательностью. Поэтому их можно проводить вместе с мужскими или женскими турнирами, разбивая по дням или даже по часам. Чтобы зрители, спонсоры, да и сами спортсмены привыкали. Это выглядит как наиболее логичный путь допуска трансгендеров в спорт.



Конечно, в России трансгендеры в спорте в ближайшее время вряд ли появятся, особенно после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. К счастью это или нет, решайте сами.