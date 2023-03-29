 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новации в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
00:21 31.03.2023

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ: НАЗВАНО НОВОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В программе переселения соотечественников появились изменения. Теперь для подачи заявления на участие действует новое условие.

В четверг президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Как выяснилось, теперь для подачи заявления на участия в ней потребуется владеть русским языком.

При этом уровень знаний русского языка должен позволять общаться как в письменной, так и устной форме. Это же правило также распространяется и на некоторых иностранных граждан, желающих участвовать в программе, уточняется в указе.

Кроме того, уровень владения русским языком придется подтвердить документально: либо через собеседование с комиссией МВД, либо предоставить документ об образовании. Граждане зарубежных стран смогут предоставить все документы дистанционно.

Уточняется, что документы не будут требоваться от граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.

Источник - tsargrad.tv
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