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|Новации в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
00:21 31.03.2023
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ: НАЗВАНО НОВОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В программе переселения соотечественников появились изменения. Теперь для подачи заявления на участие действует новое условие.
В четверг президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Как выяснилось, теперь для подачи заявления на участия в ней потребуется владеть русским языком.
При этом уровень знаний русского языка должен позволять общаться как в письменной, так и устной форме. Это же правило также распространяется и на некоторых иностранных граждан, желающих участвовать в программе, уточняется в указе.
Кроме того, уровень владения русским языком придется подтвердить документально: либо через собеседование с комиссией МВД, либо предоставить документ об образовании. Граждане зарубежных стран смогут предоставить все документы дистанционно.
Уточняется, что документы не будут требоваться от граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.