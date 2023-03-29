Новации в госпрограмме переселения соотечественников в Россию

00:21 31.03.2023

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ: НАЗВАНО НОВОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В программе переселения соотечественников появились изменения. Теперь для подачи заявления на участие действует новое условие.



В четверг президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму переселения соотечественников. Как выяснилось, теперь для подачи заявления на участия в ней потребуется владеть русским языком.



При этом уровень знаний русского языка должен позволять общаться как в письменной, так и устной форме. Это же правило также распространяется и на некоторых иностранных граждан, желающих участвовать в программе, уточняется в указе.



Кроме того, уровень владения русским языком придется подтвердить документально: либо через собеседование с комиссией МВД, либо предоставить документ об образовании. Граждане зарубежных стран смогут предоставить все документы дистанционно.



Уточняется, что документы не будут требоваться от граждан России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Украины.