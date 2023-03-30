Талибан боится рассердить Халифат. Кто кого в Афгане, - Л.Шашок

00:29 31.03.2023

Правительство в Кабуле боится рассердить террористов



Переговоры с Исламабадом не решат проблемы безопасности

Лариса Шашок

30.03.23



В конце февраля нынешнего года делегация из Пакистана, в которую вошли министр обороны Хаваджа Мухаммад Асиф и генеральный директор Межведомственной разведки (МВР) генерал-лейтенант Надим Анджум, посетила Кабул, чтобы обсудить проблемы в сфере безопасности. В частности, обсуждалась угроза со стороны террористической группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ). Именно участившиеся теракты ТТП на территории Пакистана стали главным поводом для переговоров.



В прошлом во главе пакистанских делегаций, совершавших визиты в Афганистан, стояли военные. Однако эту поездку возглавлял Асиф, являющийся гражданским лицом. Делегация провела встречи с заместителем премьер-министра Афганистана муллой Абдулом Гани Барадаром, которого сопровождали афганский министр внутренних дел Сираджаддин Хаккани и министр обороны мулла Мухаммад Якуб.



В ходе переговоров пакистанская сторона выдвинула талибам (движение "Талибан" запрещено в РФ) три основных требования.



Во-первых, делегация попросила афганское правительство помешать возможному наступлению ТТП в Пакистане. В мае 2022 года группировка уже начинала наступление на территории страны, но после июньского соглашения о прекращении огня его динамика замедлилась. Теперь власти Пакистана опасаются, что ТТП объявит о новом весеннем наступлении, активизировав боевые действия.



Во-вторых, пакистанская сторона предъявила талибам неопровержимые доказательства присутствия командиров и боевиков ТТП в Афганистане и их причастности к террористическим действиям в Пакистане. Правительство талибов официально отрицает присутствие ТТП на афганской земле, утверждая, что группировка действует с территории Пакистана и что в 2021 и 2022 годах ее главари выезжали оттуда только для участия в мирных переговорах с пакистанским правительством.



Члены делегации пытались внушить талибам, что ТТП не только использует афганскую территорию как базу для действий против Пакистана, но и вербует афганских граждан для ведения террора. С этой целью пакистанская сторона поделилась оперативными данными – в том числе сведениями о местонахождении боевиков и отчетами о ДНК семи террористов-смертников афганского происхождения, совершивших теракты в Пакистане.



Наконец, пакистанская делегация вновь огласила требования, касающиеся разоружения и передислокации ТТП из афганских районов, граничащих с Пакистаном. В прошлом Пакистан обращался к афганским властям с требованием принять меры против руководства ТТП. Либо прекратить использование афганской земли для ведения террористической деятельности – согласно обязательствам талибов по Дохинскому соглашению, достигнутому с США в 2020 году.



Пакистан напомнил режиму талибов, что соблюдение Дохинского соглашения станет проверкой его обязательств перед международным сообществом и повлияет на его перспективы международного признания. По иронии судьбы Пакистан в свое время негласно приветствовал возвращение к власти талибов в надежде сдержать влияние Индии в Афганистане и заручиться сотрудничеством талибов в борьбе против ТТП, несмотря на давние этнические, политические и идеологические связи между двумя террористическими организациями.



Наряду с тремя упомянутыми требованиями Пакистан предупредил "Талибан", что прибегнет к крайним мерам в чрезвычайных обстоятельствах, включая преследование боевиков ТТП внутри Афганистана, если талибы не обуздают группировку.



В ходе предыдущих переговоров Фаиз Хамид использовал личные связи с Сираджаддином Хаккани в попытке согласовать план действий по противодействию ТТП. Но на этот раз Пакистан взаимодействует с талибами на государственном уровне. Более того, ныне Пакистан пытается напрямую вовлечь режим "Талибана" в решение проблемы, а не использует его как посредника в переговорах с ТТП, которые уже дважды увенчались неудачей.



Со своей стороны, талибы подняли вопрос о проникновении на территорию Афганистана американских беспилотников из воздушного пространства Пакистана. Представители афганского правительства также упомянули о частом закрытии границы и перебоях в работе КПП. В ответ на требования Пакистана относительно сдерживания ТТП талибы предложили план их передислокации из афганских пограничных районов, граничащих с Пакистаном, при условии, что Исламабад компенсирует финансовые издержки.



Предложенный афганским правительством план представляет собой ту же схему, которую режим талибов ранее предложил Китаю. Талибы были готовы перебросить боевиков Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ) из северной провинции Бадахшан близ границы с Китаем в центральные районы Афганистана. Пока неизвестно, как Пакистан отреагирует на подобное предложение. Несложно догадаться, что члены делегации не были удовлетворены результатом переговоров.



Успех работы пакистанской делегации в Кабуле будет зависеть и от того, объявит ли ТТП о весеннем наступлении. "Талибан" не может позволить себе полностью отвернуться от группировки ТТП. Любые действия талибов против нее подорвут их положение среди других исламистских формирований, предоставив идеологическому врагу в лице "ИГ-Хорасан" (организация запрещена в РФ) повод для усиления пропаганды и перехода в наступление.



Если "Талибан" вытеснит ТТП с ее нынешних позиций, сторонники группировки внутри движения могут воспротивиться. При этом талибы знают, что, если они существенно ограничат возможности ТТП, ее фракции могут перейти на сторону "ИГ-Хорасан", чего талибы не могут себе позволить.



Хотя афганское правительство, вероятно, предпримет ряд формальных шагов для решения проблем Пакистана из дипломатических соображений, вряд ли эти переговоры приведут к кардинальному решению проблем между двумя странами.