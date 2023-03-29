Соперник Эрдогана намерен вывести из игры своего двойника. Победа турецкой оппозиции вошла в зависимость от новых альянсов, - НГ

00:48 31.03.2023

Соперник Эрдогана намерен вывести из игры своего двойника

Победа турецкой оппозиции вошла в зависимость от новых альянсов



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Председатель Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу, который является основным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в мае выборах, открыл кампанию по объединению сил с другими кандидатами, чтобы повысить шансы оппозиционного блока. Так, лидер кемалистов приступил к переговорам с бывшим однопартийцем Мухарремом Индже, который баллотируется отдельно от общей платформы критиков власти. Есть опасения, что сольное выступление Индже расколет оппозиционный электорат, открыв окно возможностей для Эрдогана.



Присоединение Индже к "Народному альянсу" и его возможный отказ выдвигаться в президенты от Партии отечества были осевыми темами часовых переговоров с Кылычдароглу. Как заметил последний по итогам прошедшей беседы, ему удалось обсудить с бывшим соратником "проблемы Турции и возможные способы их преодоления". Немедленных заявлений со стороны Индже о готовности снять свою кандидатуру не последовало, а в провластной прессе появились спекуляции, что переговоры закончились ничем. Впрочем, источники Al-Monitor в окружении председателя Партии отечества утверждают, что тот был близок к тому, чтобы дать дорогу Кылычдароглу, однако пока хочет продолжить торг за получение "некоторых политических выгод".



Кандидатура Индже была официально утверждена 27 марта после того, как ему удалось собрать более 100 тыс. подписей в свою пользу. Его выдвижение от собственной политической платформы озадачило критиков власти, потому что президентская гонка с параллельным участием председателя РНП и бывшего члена возглавляемой им партии может поляризовать и расколоть оппозиционный электорат, рассматривающий майское голосование как шанс поставить точку в многолетнем правлении Эрдогана и демонтировать созданную им суперпрезидентскую систему. Мало кто сомневается в масштабах общественного запроса на смену режима, однако сконцентрировать этот импульс вокруг единой фигуры по-прежнему не так просто.



В 2018 году Индже уже баллотировался в президенты Турции от РНП и получил около 30% (на 22 процентных пункта меньше, чем у Эрдогана). После этого отношения политика с соратниками по партии начали стремительно ухудшаться. В 2021 году он официально вышел из РНП и сформировал собственную силу. Ее концепцию можно назвать "альтернативная кемалистская партия". Сейчас Индже с уверенностью заявляет, что ему удастся набрать 60% в нынешней президентской гонке. Как известно, для победы в первом туре кандидату необходимо получить свыше 50% голосов избирателей. Этого достаточно, чтобы избежать второго раунда, в котором участвуют только два кандидата, получившие наибольшую общественную поддержку.



Последовавший в этом месяце отказ Партии демократии народов (ПДН), представляющей курдское население, выдвигать собственного кандидата в президенты, стал актом молчаливой поддержки курса "Народного альянса", который долго боролся за ее расположение. Несмотря на то что шаг ПДН стал положительным знаком, потому что курдские голоса считаются решающими на этих выборах, он влечет свои риски: это может оттолкнуть националистически настроенных сторонников оппозиции. Вливание же в "Народный альянс" Индже могло бы уменьшить эту опасность, потому что политик обладает поддержкой части националистов. Кроме того, союз с Индже повысил бы шансы Кылычдароглу на победу в первом раунде, полагают социологи.



Центризбирком Турции допустил к президентским выборам четырех кандидатов, среди которых Эрдоган и три оппозиционные фигуры. Это Кылычдароглу, Индже и выдвиженец от "Альянса ататюркистов" Синан Оган. Пока что аналитики говорят о неизбежности второго тура, потому что соцопросы не рисуют уверенной картины по поводу соотношения сил между Эрдоганом и Кылычдароглу. Еще одним фактором в случае слабого первого раунда будет то, что второй тур состоится уже после завершения битвы за Великое национальное собрание (законодательный орган). Таким образом, политический лидер, чья партия получит парламентское большинство, во втором туре приобретет, говорят социологи, существенное психологическое преимущество.



Из рук Эрдогана тем временем продолжают исчезать козыри в сфере внешней политики и безопасности. К отказу сирийских властей от быстрой нормализации отношений добавилось заявление Рабочей партии Курдистана (РПК) – леворадикальной группировки, борьбой с которой турецкий истеблишмент привык объяснять свои "ястребиные" инициативы, в том числе регулярное вмешательство в Сирию и Ирак. Так, сопредседательница исполнительного совета РПК Бесе Хозат сообщила, что ее соратники решили в одностороннем порядке продлить прекращение огня с турецкими силами, введенное после февральских землетрясений. Она подчеркнула, что майские выборы имеют историческое значение для народов Турции и что именно поэтому РПК берет паузу.