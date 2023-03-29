 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.03.2023
01:14  Позиционная война – ужас ХХ века, - Александр Широкорад
01:10  США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке, - Рафаэль Фахрутдинов
01:08  Сектор газа в Центральной Азии, - Замир Каражанов
00:48  Соперник Эрдогана намерен вывести из игры своего двойника. Победа турецкой оппозиции вошла в зависимость от новых альянсов, - НГ
00:29  Талибан боится рассердить Халифат. Кто кого в Афгане, - Л.Шашок
00:21  Новации в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
00:01  Трансгендеры изменят весь мировой спорт, - Руслан Бакаев

Четверг, 30.03.2023
23:01  Пьяный шиз порезал Меркенского акима на юге Казахстана
22:55  Туркмения назначила первых послов: в Сингапур и Кампучию
19:36  Высший суд ООН отказался вернуть Ирану активы, "замороженные" в банках США
17:01  Визит президентши Тайваня мадам Цай в США назвали провокацией: пойдет ли Китай на конфликт? - МК
14:08  Доктрина стратегической конкуренции. Пентагон готовится к затяжным конфликтам, - Л.Савин
14:07  Президент-пустышка Байден перекраивает мировой порядок - к худшему, - Шон Флитвуд
13:54  Российские вузы начали переходить на изучение китайского языка
13:51  Какую модель мира способен предложить Китай, - Игорь Караулов
13:48  Среднеазиатские "станы" превращаются в главный полигон геополитического соперничества, - Осман Софтич
13:01  Юаньский дождь: ОФЗ начнут выпускать в дружественных валютах
12:43  Киевская Лавра отказалась выселяться. Верующие поднялись на защиту монастыря
12:33  Саудовская Аравия присоединилась к ШОС: нефтяные страны выходят из под контроля доллара
12:27  При КазПрезиденте отныне будет "Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения"
12:22  Брюссель хочет наказать Киргизию за помощь России в обходе санкций, - Виктория Панфилова
11:45  Байден обещает дать $690 миллионов "на борьбу с авторитаризмом во всем мире и поддержку иностранных СМИ"
10:32  Это не бунт, это случайно: в Израиле подозревают вмешательство в бунт США, - А.Кузмак
10:30  Руководство Таласской мэрии задержано КырГКНБ. Тащили все
10:29  Грустно и смешно. Ничтожный Алихан Смаилов переизбран премьер-министром Казахстана
10:06  Почему полыхает Израиль, - А.Игнатьев
08:48  Американский Дантон. Вашингтон может ждать судьба Джесси Вашингтона, - Илья Титов
08:45  США готовятся к звездным войнам с Россией и Китаем, - С.Адамов
01:34  Казахстан готовится к информационной обороне, - Максим Крамаренко
00:57  Лидер "Талибана" провозгласил курс на глобальный джихад, - А.Серенко
00:38  Разгром Церкви на Украине: Что будет дальше, - Владимир Гладков
00:37  Ливийские полевые командиры встретились и попытались хоть о чем-то договориться в калейдоскоп-стране, - Р.Мустафин
00:30  Тень Людовика XVI над Францией. Власть может сгореть в пламени протеста, - В.Бурт
00:27  Еще раз о диверсии на российско-германских газопроводах, - П.Краснов
00:26  Итоги нуротанизма: казахи ищут работу за границей, - Казбек Бейсебаев
Среда, 29.03.2023
21:54  Москва и Тегеран сошлись на безальтернативности "ядерной сделки", - И.Субботин
21:10  Россия рвется покорить мировой рынок СПГ, - О.Самофалова
20:51  Что не так в системе КазОбразования? - Серик Ирсалиев
20:40  В Госмузее Узбекистана установлен бюст поэту-вольнодумцу Рауфу Парфи, - Б.Мусаев
19:56  Ерлан Кошанов переизбран спикером КазПарламента. Вице-спикерами стали Альберт Рау и Дания Еспаева
14:15  Каринэ Геворгян: "Советская элита променяла власть на активы"
11:45  Украина скоро кончится. Без вариантов..., - Ростислав Ищенко
11:44  Кровавый газ. "Газпром" продолжает поставки странам НАТО
11:41  Кому война, а кому – мать родная: как СВО озолотила грузин, армян и киргизов, - Роман Рейнекин
11:37  Американцы: мы сами разрушаем свою страну изнутри, - Wall Street Journal
11:36  Власть народам: США организовали "Саммит за демократию"
08:13  Отмененное в 1999 году звание народного артиста вернут в Казахстане
08:02  Новые граждане РФ (уроженцы Средней Азии) массово вооружаются, - "Завтра"
07:52  "За Семью!" В России создана новая патриотическая партия
07:00  Таджикистанец Ислом Саидмуродов вступил в ЧВК "Вагнер" и пал на фронте борьбы с бандеровщиной
06:48  В Узбекистане ужесточили наказание за эксплуатацию учителей и нападения на врачей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке, - Рафаэль Фахрутдинов
01:10 31.03.2023

США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке
Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом "в ближайшее время"

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, "а не еще одна звезда на флаге США". К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?

Президент США Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом "в ближайшее время". Он также выступил с резким упреком в адрес предложенной Нетаньяху судебной реформы, сообщает CNN. "Они не могут дальше идти этим путем. Надеюсь, премьер-министр сможет выработать компромисс. Я надеюсь, что он откажется от судебной реформы", – сказал глава Белого дома.

"Израиль – суверенная страна, которая принимает решения по воле своего народа, а не на основании давления из-за рубежа, в том числе со стороны лучший друзей", – парировал Нетаньяху. Впрочем, позже он заявил: "Между Израилем и США время от времени возникали разногласия. Но я хочу всех заверить, что союз между величайшей демократией мира и сильной, гордой и независимой демократией – Израилем – в самом сердце Ближнего Востока непоколебим".

На этом фоне куда радикальнее выступил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, сообщает Jerusalem Post. "США должны понять, что Израиль – независимая страна, а не еще одна звезда на флаге США", – сказал он. Однако один из главных активистов израильской оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид раскритиковал такой подход. "На протяжении десятилетий Израиль был ближайшим союзником США. Самое экстремистское правительство в истории страны разрушило все это за три месяца", – заявил он.

Напомним, судебная реформа предполагает передачу парламентскому большинству контроля над выбором судей Верховного суда (БАГАЦ). Также Верховный суд потеряет право отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона, сообщает "Коммерсант". Кроме того, в результате реформы мнение юридических советников правительства и министерств станет консультативным, а не обязывающим, и они потеряют самостоятельность.

Также в результате реформы можно будет преодолеть вето Верховного суда, наложенное на тот или иной закон, за исключением тех случаев, когда судьи приняли решение единогласно в расширенном составе.

В феврале противники реформы вышли на многодневные митинги возле здания Кнессета в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в других городах. С тех пор демонстрации практически не стихают. Нетаньяху даже пришлось уволить главу оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта, выступившего против нововведений.



Позже премьер провел консультации с партнерами по коалиции, большинство из которых выступили за приостановку реформы. Однако ее главный идеолог, министр юстиции Ярив Левин пригрозил уйти в отставку, если власти примут подобное решение. В итоге президент страны Ицхак Герцог заявил, что принятие судебной реформы необходимо остановить ради единства народа Израиля – и Нетаньяху пришлось отложить ее до лета.

"Отказ Байдена приглашать Нетаньяху вполне прогнозируем. Нелюбовь Демпартии США к партии "Ликуд" давно известна. Считать ли это вмешательством США во внутриполитическую повестку Израиля? Вполне. Но это уже не прецедент, а традиция. Барак Обама, кстати, в свое время открыто призывал израильтян не голосовать за Нетаньяху", – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

"В этой ситуации важно то, что Израиль – последняя страна на Ближнем Востоке, которая ориентируется на США.

Предпоследней страной был Пакистан, отказавшийся присутствовать на "Саммите за демократию". А еще раньше Иран начал мириться с Саудовской Аравией, которая уходит из-под влияния Вашингтона. В этой ситуации Израиль раздумывает над тем, куда ему дрейфовать. И выбор в пользу Москвы вполне реален. Отчасти происходящее совпадает с интересами России, которая восстанавливает баланс сил в регионе", – добавил собеседник.

"Следовательно, США могут перестать общаться с Израилем покровительственным тоном и начать его "поджигать". Не исключаю, что какой-нибудь влиятельный чиновник, вроде госсекретаря Энтони Блинкена, может предложить Байдену: "А давайте устроим Нетаньяху цветную революцию, потому что протестующие как-то слишком быстро разошлись по домам", – спрогнозировал политолог.

Собеседник также допустил, что в среднесрочной перспективе Израиль и Иран тоже могут прийти к некоему варианту мирного сосуществования. "Это произойдет в ближайшие годы, а не десятилетия. Израилю страшновато уходить из-под американской крыши, но сделать это необходимо. Соответственно, для России и Китая в такой ситуации откроются новые возможности на Ближнем Востоке", – добавил аналитик.

"Ситуация в Израиле взаимозависима с внутриполитическим раскладом в США, где мы видим очень сильное еврейское лобби. При этом лобби расколото: правое крыло – неоконсерваторы, поддерживающие Республиканскую партию, и левое – либералы, сторонники Демократической партии", – рассказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

"Левые настроены против Нетаньяху. Они хотят, чтобы он ушел с поста премьера, а Израиль перестал быть строго еврейским государством и пошел по пути либерализации. Они одобрительно относятся к Палестине. И они пытаются пролоббировать свою повестку в нынешней администрации США", – указал политолог.

"Правые же поддерживают Нетаньяху, в том числе по вопросам Палестины. Но поскольку в Белом доме республиканцы не правят, у Нетаньяху нет серьезной поддержки в Вашингтоне. Оппозиция в Израиле это прекрасно осознает и смело выступает против нынешнего премьера, в том числе пользуясь митингами", – отметил собеседник.

"Заметьте: Нетаньяху не отменил судебную реформу, а отложил ее рассмотрение на летнюю сессию Кнессета. Значит, в июле в Израиле беспорядки вспыхнут с новой силой. Это ставит под удар правящую коалицию. Многие эксперты прогнозируют, что нынешнее израильское правительство падет до конца года", – рассказал он.

"Нетаньяху тоже осознает все риски и пытается привлечь на свою сторону "горячие головы", имеющие политический вес в Израиле. Например, пока это удалось сделать с Бен-Гвиром, который отказался считать нашу страну еще одной звездой на флаге США", – подчеркнул спикер.

Тем не менее новые выборы в 2024 году в Израиле вполне реальны. "Тогда к власти может прийти левоцентристская коалиция либо во главе с генералом Йоавом Галантом, уволенным на днях, или с экс-премьером Нафтали Беннетом, или с Яиром Лапидом", – спрогнозировал аналитик.

"В этом случае отношения Израиля с США вроде бы нормализуются, поскольку у власти в обоих государствах будут номинальные демократы. Но ведь в США тоже выборы в 2024 году. И если там победит Трамп или другой республиканец, то нас снова ожидает напряженность. В итоге происходящее коснется и украинского вопроса, и сирийского, что тоже на руку России", – добавил Ципис.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680214200


Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 2023 года №150
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 марта 2023 года №152
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 марта 2023 года №154
- Указ Президента Республики Казахстан от 29 марта 2023 года №158
- Спикером Мажилиса Парламента VIII созыва избран Ерлан Кошанов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2023 года №224
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2023 года №241
- Важно решить системные недостатки сферы энергетики – сенаторы
- Депутаты новые, а проблемы - старые
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  