США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке, - Рафаэль Фахрутдинов

01:10 31.03.2023

США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом "в ближайшее время"



Текст: Рафаэль Фахрутдинов



Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, "а не еще одна звезда на флаге США". К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?



Президент США Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом "в ближайшее время". Он также выступил с резким упреком в адрес предложенной Нетаньяху судебной реформы, сообщает CNN. "Они не могут дальше идти этим путем. Надеюсь, премьер-министр сможет выработать компромисс. Я надеюсь, что он откажется от судебной реформы", – сказал глава Белого дома.



"Израиль – суверенная страна, которая принимает решения по воле своего народа, а не на основании давления из-за рубежа, в том числе со стороны лучший друзей", – парировал Нетаньяху. Впрочем, позже он заявил: "Между Израилем и США время от времени возникали разногласия. Но я хочу всех заверить, что союз между величайшей демократией мира и сильной, гордой и независимой демократией – Израилем – в самом сердце Ближнего Востока непоколебим".



На этом фоне куда радикальнее выступил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, сообщает Jerusalem Post. "США должны понять, что Израиль – независимая страна, а не еще одна звезда на флаге США", – сказал он. Однако один из главных активистов израильской оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид раскритиковал такой подход. "На протяжении десятилетий Израиль был ближайшим союзником США. Самое экстремистское правительство в истории страны разрушило все это за три месяца", – заявил он.



Напомним, судебная реформа предполагает передачу парламентскому большинству контроля над выбором судей Верховного суда (БАГАЦ). Также Верховный суд потеряет право отменять решения правительства, прямо не противоречащие букве закона, сообщает "Коммерсант". Кроме того, в результате реформы мнение юридических советников правительства и министерств станет консультативным, а не обязывающим, и они потеряют самостоятельность.



Также в результате реформы можно будет преодолеть вето Верховного суда, наложенное на тот или иной закон, за исключением тех случаев, когда судьи приняли решение единогласно в расширенном составе.



В феврале противники реформы вышли на многодневные митинги возле здания Кнессета в Иерусалиме, в Тель-Авиве и в других городах. С тех пор демонстрации практически не стихают. Нетаньяху даже пришлось уволить главу оборонного ведомства Израиля Йоава Галанта, выступившего против нововведений.



