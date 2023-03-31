Золотовалютный паралич, - В.Катасонов

08:59 31.03.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 31.03.2023



На протяжении всех трех десятилетий деятельности российского Центробанка львиная доля его активов приходилась на золото и иностранную валюту. А кредиты и инвестиции, ориентированные на внутреннюю экономику, занимали в балансе Центробанка подчиненное место. Банк России эмитировал российские рубли преимущественно путем покупки и накопления в своих резервах долларов США, евро, британского фунта стерлингов, японской иены и других резервных валют. Позднее в портфеле ЦБ появились также китайские юани. Подобная структура активов позволяет называть Банк России даже не "центральным банком", а "валютным управлением" (currency board). Так называются институты, которые работают по принципу валютного обменника, поддерживая экономику тех стран, валюты которых они накапливают в своих резервах.



Работа российского "валютного обменника" резко остановилась, после того как коллективный Запад заморозил валютные резервы ЦБ на сумму в 300 млрд долл. По признанию российских денежных властей (Банка России и Минфина), это составило примерно половину всех золотовалютных резервов Российской Федерации. Казалось бы, в этой ситуации Банку России следовало быстро перестраивать модель своей работы и переходить на масштабное кредитование российской экономики, при необходимости дополняя кредитование инвестициями в ценные бумаги российских эмитентов. Однако…



На 28 февраля прошлого года, согласно месячному балансовому отчету ЦБ, величина выданных им кредитов равнялась 11,8 трлн руб. Плюс инвестиции в ценные бумаги российских эмитентов (почти исключительно казначейские бумаги) – 1,0 трлн руб. Согласно последнему имеющемуся в открытом доступе балансовому отчету Банка России, на 31 октября 2022 года величина кредитов сократилась до 4,2 трлн руб., а инвестиции составили 1,1 трлн руб. Таким образом, за восемь месяцев санкционной войны против России поддержка Банком России отечественной экономики сократилась в 2,4 раза! Как прикажете это называть?



Что касается золотовалютных активов Банка России, то на этом направлении деятельность Центробанка была почти полностью парализована. Об этом свидетельствует информация на сайте финансового мегарегулятора. Открываем страничку "Данные по операциям Банка России на внутреннем валютном рынке (ежедневно)". С конца февраля прошлого года по всем дням стоят прочерки как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. Правда, на странице мелким шрифтом делается оговорка: "Не включены сделки, осуществляемые в порядке проведения операций Минфина России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".



Можно предположить, что Банк России все-таки работает на внутреннем валютном рынке, покупая и продавая иностранную валюту, поддерживая функционирование Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как можно понять, сейчас ЦБ в интересах Минфина работает лишь с китайским юанем. Причем юань не закупается, а, наоборот, продается. Средства ФНБ используются для закрытия дефицита бюджета РФ. В общем, ЦБ занят преимущественно тем, что помогает поддерживать хозяйство министра финансов Антона Силуанова (отвечающего за государственный бюджет), а поддержка российской экономики у Центробанка осуществляется по "остаточному принципу".



Однако мое предположение о том, что Банк России все-таки выходит на внутренний валютный рынок (в интересах Минфина), не "бьется" с другой информацией, которая находится на сайте Банка России. Каждую неделю Центробанк публикует информацию под рубрикой "Динамика международных резервов Российской Федерации". Вот информация, выложенная 23 марта: "Объем международных резервов по состоянию на 17 марта составил 585,8 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 12,5 млрд долларов США, или на 2,2%, под воздействием положительной переоценки". Итак, за неделю никаких операций с международными резервами Банк России не проводил, золота и иностранной валюты не покупал и не продавал.



Я стараюсь каждую неделю просматривать информацию под рубрикой "Динамика международных резервов Российской Федерации", и каждый раз читаю, что изменения общей величины резервов обусловлены исключительно "переоценкой", а не операциями. Если верить этой информации, получается, что Банк России полностью прекратил всякие операции с валютой с конца февраля прошлого года. Тогда каким образом действует реанимированное в этом году "бюджетное правило", которое предполагает функционирование ФНБ? Ведь это требует от Центрального банка проведения валютных операций, что неминуемо будет отражаться на величине валютных резервов Банка России. Однако, еще раз повторяю, каждую неделю ЦБ выкладывает стандартную информацию, из которой следует, что никаких операций с валютой ЦБ за отчетный период не проводил. Кто-то из блогеров обратил внимание на указанную мною странность и назвал ее "валютным параличом" Центробанка.



В приведенной мною официальной информации ЦБ концы с концами не сходятся. Версии подобных "несостыковок" высказывать не буду. Однако согласно моему предварительному заключению, Центробанк что-то скрывает, хотя профессионально скрывать не умеет.



Да и цифра общего объема международных резервов, выкладываемая на сайте Банка России, также вызывает вопросы. Нет сомнения, что она включает те самые 300 млрд долл. резервов, которые были заморожены коллективным Западом более года назад. Было бы правильнее с профессиональной точки зрения из общей суммы резервов выделить ту часть, которая заморожена. И одновременно показать ту часть резервов, которая является "живой" и "работающей".



В минувшем марте Банк России принял решение о частичном раскрытии информации по золотовалютным резервам. До 24 февраля прошлого года информация была весьма обширной. Она выкладывалась в ежеквартальном бюллетене "Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранной валюте и золоте". Там содержались сведения по главным компонентам резервов, видам валют в составе резервов, по доходности (убыточности) отдельных компонентов резервов, по географии размещения активов в иностранных валютах и др. После 24 февраля Банк России все засекретил, оставив лишь публикацию общей величины резервов без раскрытия их структуры.



В марте, однако, была восстановлена помесячная публикация данных по резервам в разрезе основных компонентов. Приведу картинку на 1 марта 2023 года (млн долл.):



Золотовалютные резервы, всего – 574 247



Валютные резервы – 438 683



Монетарное золото – 135 564



В свою очередь в рамках позиции "Валютные резервы" выедены такие компоненты (млн долл.):



Иностранная валюта - 410 650



Счет России в СДР (специальные права заимствования) - 23 105



Резервная позиция в МВФ - 4 928



Сейчас хотел бы обратить внимание на такую составляющую международных резервов, как монетарное золото. Я уже неоднократно писал о том, что в начале 2020 года Банк России заявил, что с 1 апреля указанного года прекращает закупку драгоценного металла в свои резервы. И этот мораторий действовал почти два года.



После 24 февраля 2022 года Банк России принял решение об отмене моратория. Причина проста: традиционные резервные валюты в одночасье стали токсичными, и их место должен был занять драгоценный металл. Благо, что Россия является ведущей золотодобывающей страной, ей для закупки золота не надо выходить на международный рынок, где ей пытались бы вставлять санкционные палки в колеса. Однако после резонансного заявления об отмене золотого моратория никаких энергичных действий по наращиванию золотых резервов со стороны Центробанка не последовало. Опубликованная Банком России информация о составе золотовалютных резервов РФ это подтверждает. Надо просто пересчитать стоимостные показатели в физические.



На начало марта прошлого года стоимость золота в резервах РФ составляла 141 235 млн долл. В физическом выражении это 73,9 млн тройских унций. Год спустя стоимость золота в резервах была равна 135 564 млн долл. В физическом выражении это 74,9 млн унций (2,33 тыс. тонн.) Таким образом, за год прирост золотых резервов составил всего лишь 1,35%.



Если с версией полного "валютного паралича" Центробанка вопросы остаются, то в отношении золотой составляющей международных резервов РФ слово "паралич" очень даже уместно.