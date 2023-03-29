Уличный "активист" Болот Ибрагимов стал советником президента Кыргызстана по борьбе с коррупцией

09:25 31.03.2023

31 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Гражданский активист Болот Ибрагимов назначен советником Садыра Жапарова. Информацию об этом 24.kg подтвердили в администрации президента.



Отмечается, что указ глава государства уже подписал. Активист будет работать на общественных началах.



Из собственных источников редакции стало известно, что Болот Ибрагимов будет консультировать президента по вопросам борьбы с коррупцией.



Болот Ибрагимов в 2021 году баллотировался в парламент от партии "Эл умуту". Известен видеосюжетами о нарушениях Правил дорожного движения водителями и происшествиях в Бишкеке.