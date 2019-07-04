Пропавший в октябре прошлого года Кентауский аким Аюпов нашелся... в камере СИЗО

09:50 31.03.2023

Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В КУИС подтвердили, что Рашид Аюпов с 17 октября 2022 года содержится в учреждении смешанной безопасности №64 (СИЗО) Департамента УИС по городу Астане на общих основаниях.



"Лица, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством, а также имеют возможность получать книги из библиотеки учреждения, встречаться с адвокатами, общественными защитниками и родственниками", – отметили в КУИС МВД.



Еще до назначения Аюпова акимом 25 февраля 2022 года Антикоррупционная служба по Алматы начала досудебное расследование в отношении экс-акима города Кентау Даурена Махажанова. Его подозревали в получении взятки в сумме 98 500 долларов.



13 июля 2022 года Даурена Махажанова приговорили к 10 годам лишения свободы.



АЮПОВ Рашид Абатуллаевич

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[04.03.1981 - ..]

Род. в гор. Кентау Южно-Казахстанской области. Казах.



выпускник Queen Mary University of London (Великобритания) по специальности магистр госуправления (стипендиат программы "Болашак").



3 года работал программистом в частной компании. Затем почти два года был ведущим экспертом дистанционного тестирования ГУ "Центр информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы по Южно-Казахстанской области".



За три года он успел стать директором ГУ "Центр информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы". Затем в течение года был помощником председателя Агентства РК по делам государственной службы и перешел работать в канцелярию Премьер-Министра РК.



С августа 2013 года являлся главным консультантом секретариата руководства канцелярии Премьер-Министра РК.



? - 08.2015 - Президент "КазАльянс" – объединения казахстанцев за рубежом.



С 08.2015 - 2018 - руководитель аппарата Акима гор. Шымкент, представитель партии Nur Otan в Правительстве Республики Казахстан, директор Центра информационных технологий Центрального аппарата партии Nur Otan, советник акима Шымкента.



С сентября 2018 года - июль 2019 - председатель правления АО "СПК "Shymkent".



с 4.07.2019 - 10.06.2021 - аким г. Туркестан



с 10.06.2021 - 03.2022 - зам. акима Туркестанской обл.



В 03 - 11.08.2022 - аким г. Кентау Туркестанской обл.



17 октября 2022 года арестован и содержится в учреждении смешанной безопасности №64 (СИЗО) Департамента УИС по городу Астане на общих основаниях. Обвинен в коррупции



Ирина Лукичева