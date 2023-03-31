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В Америке, кажется, только Байден не обеспокоен сближением России и Китая, - Д.Минин
10:56 31.03.2023

ДМИТРИЙ МИНИН | 31.03.2023
О причастности глубинного государства к созданию российско-китайского союза

В Америке продолжается осмысление последствий государственного визита Си Цзиньпина в Москву как для мировой политики, так и для роли в ней Вашингтона. Все отчетливее выражается тревога по поводу того, что российско-китайский союз может изменить многие ориентиры. Постепенно формируется мнение, что власти США своим прямолинейным давлением и опрометчивостью в значительной степени сами способствовали созданию российско-китайской "оси", которая может свергнуть Соединенные Штаты с пьедестала. Пожалуй, не проявляет беспокойства только лишь президент Джо Байден, которого в силу особенностей его физического состояния вообще мало что волнует.

Находясь на днях в Оттаве, он на пресс-конференции сначала перепутал Китай и Канаду, начал хвалить достижения китайской цивилизации, а оказалось, что надо хвалить – канадские. Затем увидел большую стратегическую опасность "от Японии", спохватившись, что имеется в виду Китай. И так плавно витая над глобусом как косможитель, глава Белого дома стал всех уверять, что союз Китая и России ему нипочем. Дескать, при нем было создано гораздо больше военных союзов. "Как насчет Quad? Как насчет Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи? Как насчет того, что мы сделали с точки зрения AUKUS?" - восклицал Байден. Затем американский президент предсказал, что, когда он покинет свой пост, "Китай выйдет из игры с точки зрения многих продуктов, которые они производят". Нетрудно заметить, что оба его хвастливых заявления, по сути, лишь подталкивают Россию и Китай к взаимному сближению и самостоятельности от Америки. Именно об этом и пытаются предупредить свою администрацию многие представители глубинного государства, да, видимо, безуспешно.

Вопрос о потенциальном альянсе между Россией и Китаем потерял актуальность, ведь союз уже давно сформирован, пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс. Москва и Пекин сплотились, чтобы достичь цели "эпических масштабов": бросить вызов Вашингтону и создать свою сферу мирового влияния. "По любым разумным историческим меркам Россия и Китай уже сформировали союз, предназначенный для преобразования мировой политики, пусть даже ослепленные собственным опытом американцы этого не видят". В совместном российско-китайском заявлении от февраля 2022 года четко изложены геополитические и идеологические основы взаимоотношений двух сторон. А что касается сотрудничества, оно весьма многообразно.

Лояльный к демократам канал CNN признает, что Соединенные Штаты получили очень серьезную внешнеполитическую проблему. "Америка одновременно готовится к противостоянию с Китаем, которое, как предупреждают многие эксперты, может перерасти в холодную войну, и ведет опосредованную войну с Россией на Украине. Вместе Россия и Китай имеют больше возможностей расстроить американские планы на Украине и в других местах".

Фарид Закария в The Washington Post замечает, что самый любопытный итог трехдневного саммита Владимира Путина и Си Цзиньпина прошел в СМИ практически незамеченным, имея в виду заявление российского лидера об использовании юаней для расчетов между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. Вторая по величине экономика мира и ее крупнейший поставщик энергии активно пытаются подорвать господство доллара как якоря международной финансовой системы.

Вообще, доллар – это своего рода сверхспособность Америки. Это он дает Вашингтону экономическую и политическую мощь. США могут вводить односторонние санкции, по сути, отключая государства от мировой экономики. При этом долларовый шантаж со стороны Вашингтона за последнее десятилетие вынудил многие страны подстраховаться. Доля доллара в мировых резервах центробанков упала почти с 70% до менее 60% и продолжает снижаться. ФРС справилась с серией финансовых кризисов, но при этом увеличила свой баланс примерно с $730 млрд 20 лет назад до $8,7 трлн сегодня. "Все это работает лишь благодаря уникальному статусу доллара. И стоит ему ослабнуть, как Америке грозит невиданная расплата".

Пытаясь сохранить однополярный мировой порядок и свое положение гегемона в нем, Америка взяла на вооружение внешнеполитическую стратегию, предполагающую ослабление России, которую Вашингтон считает "острой угрозой", а также сдерживание Китая, который в глазах американского истеблишмента выступает в качестве более долгосрочного и серьезного вызова для нацбезопасности США, пишет в American Conservative публицист Тед Снайдер. По его мнению, наложенные на Россию санкции, по всей видимости, возымели неожиданный эффект: они спровоцировали сближение Москвы и Пекина, ускорив отказ от однополярной системы. Антироссийские меры закрепили геополитический сдвиг в сторону многополярности.

Гонконгское издание South China Morning Post пишет, что текущие геополитические сценарии настолько страшны, что необходимы новые нарративы, чтобы просто попытаться понять, чем все это закончится, – ядерным уничтожением или выжженной атмосферой? "В геополитической игре – смеси шахмат и го – главный вопрос, по сути, заключается в том, сможет ли Запад сдержать подъем своих предполагаемых "экзистенциальных" противников, России и Китая. Все остальное будет решаться в зависимости от победителя".

Как пишет известный международный банкир и аналитик Эндрю Шэн, американцы выиграли холодную войну против СССР, отрезав Китай от советского лагеря, и это свелось к противостоянию "двое против одного". Идентифицировав Китай и Россию как "угрозу существованию", НАТО сделала то, чего всегда боялись военные стратеги: начала сражение против двух соперников, но на соседней территории, в Евразии, которую не может окружить ни один флот. Вынудив Москву и Пекин сблизиться, НАТО своими руками создала группу могущественных и самодостаточных врагов. Эндрю Шэн ссылается на недавно сказанные слова Генри Киссинджера о том, что соотношение сил сейчас – два к одному в обратную сторону. "Европа и остальные все равно встанут на сторону победителя. Америка остается крепостью, защищенной Атлантическим и Тихим океанами. Но как долго она сможет содержать крупнейший на планете военный контингент, если мировая экономика войдет в рецессию?"

Washington Times, близкая к разведсообществу США, и вовсе пророчит, что президент США Джо Байден может ускорить зарождение нового мирового порядка, который создается Россией вместе с Китаем. "Обе державы совместно стремятся к мировому господству без Соединенных Штатов. Если две державы добьются поставленных целей, то США не только не будут сидеть во главе стола, но им не будет места и на его дальнем конце".

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680249360


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