Предаст ли Казахстан Россию, объявляя пограничные запреты, - А.Уваров

10:58 31.03.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ | 30.03.2023



Итак, с 1 апреля Казахстан начнет блокировать товары, которые идут в Россию по параллельному импорту. Официально это звучит так: Таможенная служба РК внедряет онлайн-инструмент, позволяющий отслеживать всю цепочку движения реэкспортируемых товаров "от границы до границы" в режиме реального времени.



Простыми словами казахского чиновника выглядит это следующим образом: "Казахстан не вводит санкции. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода". И вот уже глава МИД РК Мухтар Тлеуберди говорит: "У Казахстана исторические связи как с Россией, так и с Украиной… Наши экономики связаны между собой уже давно, и поэтому вся эта ситуация определенно достаточно тяжела для нас, для нашей экономики, и мы пытаемся избежать каких-либо негативных последствий от санкций".



Только с Украиной Казахстан не объединен членством в ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и даже СНГ, что определяет некий стандарт взаимоотношений.



Действительно, целый год Казахстан (как Кыргызстан и Узбекистан) помогал в деле реэкспорта, причем с ощутимой выгодой для себя. В 2022 году Казахстан и Кыргызстан стали одними из крупнейших поставщиков древесины в ЕС, а это, скажем так, не лесные страны.



Теперь появилось препятствие – "риски вторичных санкций". Означает ли это, что и дружба переходит на второй план? Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что действия Астаны связаны с давлением Запада.



Запад давил системно. Сначала подключились СМИ. Bloomberg обвинял Казахстан в реэкспорте в Россию полупроводников на сумму до $3,7 млн. Агентство Reuters писало, что через РК в РФ идут "промоборудование, железнодорожные подшипники, передовая электроника, радиооборудование, турбины, запчасти для самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт".



Выгодный реэкспорт



Выгодный реэкспорт



Европейцы в Казахстане фиксировали небывалый рост экспорта из Центральной Азии в Россию. Затем ЕС по требованию некой страны, назвать которую категорически отказывается, внес РК в спецперечень 40 стран, для граждан которых требуются дополнительные консультации при рассмотрении заявок на получение шенгенской визы.



Образно говоря, казахстанцев определили "вторым сортом". Потом Freedom House назвал Казахстан авторитарной страной, а в Астану прилетел Блинкен, который поднял тему выделения 25 млн долл., чтобы смягчить последствия санкций и специальных лицензий для компаний, сотрудничавших с Россией, "дабы у тех было время свернуть эту деятельность и разорвать связи".



В 2023 году в Казахстан собралась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А в конце марта со специальной миссией по инспекции возможного обхода санкций в Центральную Азию отправился спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.



Спецпредставитель Дэвид О’Салливан (в центре) на брифинге в Бишкеке 28 марта 2023 года



Спецпредставитель Дэвид О’Салливан (в центре) на брифинге в Бишкеке 28 марта 2023 года



На брифинге в Бишкеке О’Салливан заявил: "Мы уважаем мнение стран, которые не поддерживают санкции против России. Но мы бы не хотели, чтобы они становились платформой для обхода санкций… а после анализа торговых потоков мы отмечаем значительный рост, которого раньше не было. Кыргызстан – одно из таких государств".



Пока вторичные санкции Вашингтон ввел лишь в отношении узбекской компании за поставки микросхем в Россию.



Приведем здесь слова президента Казахстана Токаева от 15 июня 2022 года: "Санкции есть санкции. Мы не должны их нарушать. Тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последует так называемые "вторичные санкции" со стороны Запада в отношении нашей экономики… Но мы продолжаем работать с российским правительством, я бы сказал, в учащенном ритме и достигаем необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкций. Есть сложные вопросы, которые требуют времени для понимания, как можно разрешить ту или иную возникшую ситуацию, но опять же мы находим решения этих вопросов. Ситуация уникальная. Никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности. Но она существует, поэтому мы должны справиться с этими вопросами…"



На Востоке слова и дела всегда лежали отдельно. Опять же на Востоке всегда умеют видеть выгоду. В схемах реэкспорта в РК заняты не только огромные деньги, но и огромное количество людей, которые от этого не откажутся.



Казахи отлично понимают степень экономической зависимости от России, хотя бы в деле транспортировки казахстанской нефти в Европу. Танкеры в Баку, отправленные с большой помпой, пока единичный случай, а железнодорожный Средний коридор - еще не стабильный маршрут. Это все, с одной стороны.



С другой стороны, казахи соображают, насколько сегодня Россия зависит от них и насколько для Астаны важен этот рычаг. Он не только помогает в решении экономических вопросов, но и, увы, блокирует реакцию России на русофобские вылазки мамбет-нацпатов. Да, это неприятно сознавать, но это не больнее того, что российский газ идет через Украину или что Медведчука поменяли на "добрые жесты" и "азовцев"*.



Западу нет особого смысла давить Казахстан вторичными санкциями. Токаев окреп, американцы хорошо себя чувствуют на нефтяном Тенгизе, а "транзитность" страны выгодна всем. Потому если санкции и будут, то лишь точечные, лишь в отношении отдельных коммерческих компаний и юрлиц.