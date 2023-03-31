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Какую пользу приносит Таджикистану дружба с Россией? Цифры и факты, - Зарина Дадабаева
11:18 31.03.2023

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ ТАДЖИКИСТАНУ ДРУЖБА С РОССИЕЙ? ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Ухудшение отношений России с Западом привело к трансформации рынка, изменению логистических цепочек и увеличению скорости реализации проектов России и Таджикистана. Таджикские фрукты уже вытеснили европейские с прилавков российских магазинов. На очереди налаживание производства в сельскохозяйственной и горнодобывающей сферах. Об этом в интервью Ia-centr.ru рассказала доктор политических наук, профессор РГГУ Зарина Дадабаева.

– Какова структура торгового оборота России и Таджикистана?

– Товарооборот стран с 2010 по 2022 год стабильно держался в пределах $1 млрд. Как торговый партнер Россия периодически уступала первое место Китаю и Казахстану. Однако за период с 2017 по 2022 год взаимный товарооборот двух стран вырос более чем на 75 %. В результате в прошлом году, как и в позапрошлом, Россия заняла первое место среди внешнеторговых партнеров Таджикистана. На ее долю пришлось 22,9 % во внешней торговле.

Увеличение касается в первую очередь российского экспорта в Таджикистан. Душанбе импортировал из России 30,7 % от общего объема импорта. При этом следует подчеркнуть, что отрицательное сальдо внешнеторгового оборота, типичное для почти всех направлений таджикистанской торговли, в случае с Россией составляет более 70 %.

Товарная структура до 2022 года имела стабильный характер и была связана с сырьем и его переработкой. В Россию экспортируются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них. Из России в республику завозятся нефтепродукты, азотные удобрения, сельхозпродукция, лесоматериалы, машинно-техническая продукция.
С 2013 года российские ГСМ в рамках определенной квоты поставляются в Таджикистан без оплаты таможенной экспортной пошлины. В 2014 году они занимали около 90 % топливного рынка Таджикистана.

2022 год изменил ситуацию, но структуру товарооборота радикально не перестроил. Так, резко вырос экспорт таджикских фруктов и сухофруктов, это произошло в рамках замещения плодоовощной продукции европейских производителей. В 2023 году, по заявлению торгового представителя России в Таджикистане Евгения Коренькова, на перевозку этого вида продукции российскими железными дорогами будет действовать 50%-ная скидка для Таджикистана. На российский рынок вышли таджикские производители напитков и питьевой воды.

С мая 2022 года 70 % контрактов таджикских поставщиков товаров и продукции из России переведены уже в рублевые расчеты. Таджикские компании импортируют нефтепродукты за российские рубли, в частности "Газпром" – основной поставщик ГСМ.

– Во что вкладывается Россия в Таджикистане? Какие конкурентные преимущества у нее по сравнению, например, с китайскими инвесторами?

– Вложения России в Таджикистан диверсифицированы, а по масштабам сопоставимы с помощью ЕБРР. По разным оценкам, к 2022 году объем накопленных российских инвестиций в экономике республики составил $1,6 млрд.

Это включает и помощь в разведке полезных ископаемых, и строительство новых промышленных предприятий и социальных объектов, инфраструктуры, работу компаний мобильной связи, создание совместных предприятий.

Только на строительство пяти российских школ, которые открылись в 2022 году, было выделено порядка $150 млн. Кроме того, с помощью России было завершено строительство крупного гидроэнергетического объекта Сангтудинской ГЭС-1.

Конкурентное преимущество заключается в политической, военной и гуманитарной поддержке со стороны России. Она всегда позволяла Таджикистану существовать в жесткой конкурентной борьбе на евразийском рынке и в мировом экономическом пространстве.

Другой плюс в том, что потенциал для взаимодействия России и Таджикистана имеет довольно широкий диапазон, начиная от сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и горнодобывающем секторе – переработке первичного алюминия, драгоценных металлов и т. д. – до развития предприятий по выпуску агрегатов современного машиностроения.

Хороший задел имеют связи российских и таджикских бизнесменов в рамках программ государственно-частного партнерства. Страны заинтересованы в создании совместных предприятий по переработке хлопкового волокна, а также во взаимодействии в сельхозавиации и химической промышленности.

Среди проблем сотрудничества следует отметить вызов диверсификации экономических связей, особенно в современных геополитических условиях.
Другой важный аспект связан с государственными гарантиями, которых ожидает российский бизнес от Душанбе. Пока иностранный бизнес испытывает с этим сложности, особенно по налоговой линии. Тем не менее работа по улучшению условий ведется. В свою очередь, для республики важно, чтобы российские бизнесмены прислушивались не только к своим интересам. Для России и Таджикистана в связи с этим важно сохранить стабильно хорошие отношения.

– Как эти сложности можно преодолеть?

– Если мы говорим о диверсификации, то импульс российско-таджикскому сотрудничеству могли бы придать реализация инвестиционных проектов по переработке фруктов для производства пектина, создание центра фитосанитарной обработки, которые находятся на стадии обсуждения.

Другая продуктивная форма интеграции с экономикой Таджикистана - повышение эффективности совместных российско-таджикских предприятий. По официальным данным, на 2017 год их число составляло 130, в 2019 году - 149, в 2022 году говорили уже о 350.

Тем не менее количество реально работающих предприятий без учета основанных в 2022 году, по разным оценкам, не превышает 25–30. Связано это прежде всего с тем, что институциональное оформление двустороннего взаимодействия все еще недостаточно развито по сравнению, например, с Киргизией, которая имеет преференции, так как является членом ЕАЭС.

В этом отношении для Таджикистана важно полноценно задействовать все экономические рычаги, усилить работу пяти свободных экономических зон по всей стране. Диапазон предприятий, которые там создаются, очень широк, но пока СЭЗ играют незначительную роль в общем товарообороте страны и ориентированы в основном на внутреннее потребление.

Д.Матяшова

31.03.23

Источник - Ia-centr.ru
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