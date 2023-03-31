 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.03.2023
12:56  Турция разрешила вступление Финляндии в НАТО: Швеция за бортом. Пока...
12:40  Запустил предприятия, посетил концерт, помешал сумаляк. Визит президента Мирзиеева в Каракалпакстан
12:38  Asharq Al-Awsat: конкуренция Японии и Китая обостряется на фоне перестраивания миропорядка
12:31  Мутная украинская "Юрия-фарм" купила фармпроизводство в Узбекистане
11:48  Приманил юанями: зачем Китай кредитует самых слабых
11:43  Российский "Кинжал" реально достал до схрона офицеров НАТО под Львовом, - Pronews
11:40  Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

11:29  Не пора ли реально БАХнуть по МОК и забыть о нем? - Дм.Светлов
11:18  Какую пользу приносит Таджикистану дружба с Россией? Цифры и факты, - Зарина Дадабаева
10:58  Предаст ли Казахстан Россию, объявляя пограничные запреты, - А.Уваров
10:56  В Америке, кажется, только Байден не обеспокоен сближением России и Китая, - Д.Минин
09:50  Пропавший в октябре прошлого года Кентауский аким Аюпов нашелся... в камере СИЗО
09:25  Уличный "активист" Болот Ибрагимов стал советником президента Кыргызстана по борьбе с коррупцией
08:59  Золотовалютный паралич, - В.Катасонов
01:14  Позиционная война – ужас ХХ века, - Александр Широкорад
01:10  США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке, - Рафаэль Фахрутдинов
01:08  Сектор газа в Центральной Азии, - Замир Каражанов
00:48  Соперник Эрдогана намерен вывести из игры своего двойника. Победа турецкой оппозиции вошла в зависимость от новых альянсов, - НГ
00:29  Талибан боится рассердить Халифат. Кто кого в Афгане, - Л.Шашок
00:21  Новации в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
00:01  Трансгендеры изменят весь мировой спорт, - Руслан Бакаев
Четверг, 30.03.2023
23:01  Пьяный шиз порезал Меркенского акима на юге Казахстана
22:55  Туркмения назначила первых послов: в Сингапур и Кампучию
19:36  Высший суд ООН отказался вернуть Ирану активы, "замороженные" в банках США
17:01  Визит президентши Тайваня мадам Цай в США назвали провокацией: пойдет ли Китай на конфликт? - МК
14:08  Доктрина стратегической конкуренции. Пентагон готовится к затяжным конфликтам, - Л.Савин
14:07  Президент-пустышка Байден перекраивает мировой порядок - к худшему, - Шон Флитвуд
13:54  Российские вузы начали переходить на изучение китайского языка
13:51  Какую модель мира способен предложить Китай, - Игорь Караулов
13:48  Среднеазиатские "станы" превращаются в главный полигон геополитического соперничества, - Осман Софтич
13:01  Юаньский дождь: ОФЗ начнут выпускать в дружественных валютах
12:43  Киевская Лавра отказалась выселяться. Верующие поднялись на защиту монастыря
12:33  Саудовская Аравия присоединилась к ШОС: нефтяные страны выходят из под контроля доллара
12:27  При КазПрезиденте отныне будет "Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения"
12:22  Брюссель хочет наказать Киргизию за помощь России в обходе санкций, - Виктория Панфилова
11:45  Байден обещает дать $690 миллионов "на борьбу с авторитаризмом во всем мире и поддержку иностранных СМИ"
10:32  Это не бунт, это случайно: в Израиле подозревают вмешательство в бунт США, - А.Кузмак
10:30  Руководство Таласской мэрии задержано КырГКНБ. Тащили все
10:29  Грустно и смешно. Ничтожный Алихан Смаилов переизбран премьер-министром Казахстана
10:06  Почему полыхает Израиль, - А.Игнатьев
08:48  Американский Дантон. Вашингтон может ждать судьба Джесси Вашингтона, - Илья Титов
08:45  США готовятся к звездным войнам с Россией и Китаем, - С.Адамов
01:34  Казахстан готовится к информационной обороне, - Максим Крамаренко
00:57  Лидер "Талибана" провозгласил курс на глобальный джихад, - А.Серенко
00:38  Разгром Церкви на Украине: Что будет дальше, - Владимир Гладков
00:37  Ливийские полевые командиры встретились и попытались хоть о чем-то договориться в калейдоскоп-стране, - Р.Мустафин
00:30  Тень Людовика XVI над Францией. Власть может сгореть в пламени протеста, - В.Бурт
00:27  Еще раз о диверсии на российско-германских газопроводах, - П.Краснов
00:26  Итоги нуротанизма: казахи ищут работу за границей, - Казбек Бейсебаев
Среда, 29.03.2023
21:54  Москва и Тегеран сошлись на безальтернативности "ядерной сделки", - И.Субботин
21:10  Россия рвется покорить мировой рынок СПГ, - О.Самофалова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Не пора ли реально БАХнуть по МОК и забыть о нем? - Дм.Светлов
11:29 31.03.2023

Не пора ли реально БАХнуть по МОК и забыть о нем?
Иначе будем соревноваться в арестантских робах и клеймом на лбу
Дмитрий Светлов

31 марта 23

Ну что ж, теперь уж отступать точно дальше некуда. Анонсированное и ожидаемое многими с нетерпением решение Международного олимпийского комитета (МОК), озвученное главой организации Томасом Бахом просто повергло в шок, даже самых оптимистов и "мечтателей", что с ребятами с Запада "можно договориться" и все вернуть назад. Вернули. Только взад. А то, что заявили в МОК, по поводу "возвращения в большую олимпийскую семью спортсменов России и Беларуси"… Лучше бы просто сказали, что не едет никто.

Ну что, кто из российских спортсменов согласится на условия, предложенные Международным олимпийским комитетом на участие в международных соревнованиях? На дикие и унизительные условия? Хотя… Вернемся к теме чуть ниже. А пока озвучим условия возвращения:

- спортсмены с российскими и белорусскими паспортами должны соревноваться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов;

Хотя бы посмотрели рейтинг ФИФА: у России 37 место, у Ирана 24-е
- сборные команды спортсменов, имеющих российские и белорусские паспорта, не могут быть представлены как участники международных соревнований;

- спортсмены, которые активно поддерживают СВО, не могут соревноваться. Персонал, активно поддерживающий СВО, не может быть приглашен на международные соревнования;

- спортсмены, которые имеют контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными органами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований. То же самое относится к персоналу;

- любые нейтральные спортсмены, как и любые другие спортсмены, должны соответствовать всем антидопинговым требованиям;

- для обозначения (!!!) спортсмена из России и Беларуси будут использоваться слова Individual Neutral Athletes на английском и Athletes Individuels Neutres на французском. В качестве акронима будет использоваться аббревиатура AIN;

- Никаких эмблем и логотипов. Если это технически невозможно, то нужно использовать флаг Федерации или символы AIN;

- Вместо флага должен быть флаг турнира или любой другой полностью нейтральный флаг, либо флаг можно не использовать вообще;

- Вместо гимна - гимн турнира, федерации или любой другой полностью нейтральный гимн, либо без гимна вообще;

- Форма должна быть белой или полностью одноцветной. Спортсмен не должен использовать экипировку, на которой будут ассоциации со страной, либо логотипы или названия российских спонсоров, либо любые политические высказывания. Всю экипировку спортсмен должен отдавать на проверку (!) в Федерацию перед турниром.

Каково? Излишне говорить, что налицо грубейшее нарушение Олимпийской хартии, согласно которой не допускается дискриминация ни "политического характера", ни из-за "наличия иного мнения", ни "по признаку национального происхождения". МОК в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов предлагает полный набор. Что называется, выбирайте, какая дискриминация нравится больше.

Но в любом случае, называя вещи своими именами, эта организация настаивает на одном - любое упоминание о России в мировом спорте должно вымарываться.

Допустим, есть спортсмен, который проходит по всем критериям, озвученным Бахом: и в силовых структурах не служит, и СВО не поддерживал, и на все антидопинговые сверхпроверки согласен, но и ему нужно полностью забыть о причастности к своей родине. Он - атлет нейтральный. А все потому, что действует хитрость от МОК - санкции в отношении страны. Спортсмены-то уже ни при чем, они выступать могут. Но России как страны нигде быть не должно! Как и Беларуси.

Поэтому даже такой идеальный кандидат будет вынужден фактически отказаться от паспорта и примерить белую форму. Хорошо, хоть не робу. Или полосатую одежду. Но если дальше будем прогибаться, дойдет и до этого.

Российскому спорту продолжают год за годом выставлять все более унизительные и жесткие условия. Но если раньше атлетам предъявляли хотя бы спортивные требования - кристальную чистоту в смысле антидопинга, то теперь ситуация сильно изменилась. Спортсмен должен иметь "правильную", с точки зрения МОК, жизненную позицию и взгляды на мировую политику.

И то после этого специальная комиссия рассмотрит вопрос, достаточно ли этот российский атлет предан верным идеалам, чтобы выступить на Олимпиаде.

Кстати, об Олимпиаде, о ней в резолюции МОК не прозвучало ни слова. Речь шла о "международных соревнованиях". Более того, было специально подчеркнуто, что данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.

А сейчас допускать или нет спортсменов будут решать международные федерации. То есть иезуитство высшей меры. МОК дает понять, что, мол, даем шанс, а если не допустили, ну так все вопрос к федерациям.

Тут нетрудно понять, что даже если соглашаться на эти условия, то на любые соревнования после множества унижений, проверок, или же смены спортивного гражданства (к чему, не будем лукавить, эти пункты и дают недвусмысленный посыл нашим "звездам"), то на них попадут считанное количество атлетов.

Команды ведь не допускаются. То есть баскетбольные, волейбольные, гандбольные и многие другие команды летом, хоккейная, и так далее в зимних.

Лыжные и биатлонные эстафеты, легкоатлетические эстафеты, перечислять можно очень долго, все это "мимо кассы". Ну, а про индивидуалов уже сказано. И этим не заканчиваются запреты. Ведь многие наши спортсмены представляют общества "Динамо", ЦСКА, представляют Росгвардию. Тот ж лыжник Большунов - капитан. Биатлонисты почти все офицеры, Олимпийская чемпионка, прыгунья Ласицкене - майор и так далее. Им тоже, считай, путь заказан.

По существу, им предлагается два выхода. Первый - отказаться от спортивного гражданства, а то и просто от российского, "покаяться" и выступать под другим флагом. И второй, мизерный шанс, если они уволятся из рядов ВС и перейдут, условно из ЦСКА в "Спартак". И это, кстати, не исключают в биатлонной сборной. Но это их вряд ли "спасет". Будут же унизительные фильтрации. Как в концлагере.

А МОК в лице Баха проявляет чудеса изворотливости. На прямой вопрос о том же Большунове, он ответил обтекаемо

- "Это очень сложный вопрос. Мы общались с экспертами в этой области. Нужно разделять военную службу, которая в России обязательна для всех мужчин, и тех, кто после этой службы остается в армии или таких структурах. Вся эта система очень сложна. Вся она должна быть рассмотрена независимыми комиссиями, у них должны быть эксперты в этой области. В итоге должен получиться согласованный подход во всех видах спорта".

Также ответил и по допуску на Олимпиаду. Что решать будем позже и с учетом мнения международных федераций!

Не исключено, что ставится цель целиком избавиться от России, как спортивной державы, но самим "остаться чистыми". Ведь ни МОК, ни ФИФА, ни ИИХФ, ни другие организации и федерации, не исключали нас, а приостановили участие. То есть деньги платите, все условия выполняйте, но выступать не будете! И поэтому если мы заявим о бойкоте, то у того же МОК будет полное право нас просто исключить и уже "законно".

Но если честно, пора уже где-то нам остановиться и перестать уступать и прогибаться. Пока с нашей стороны идут заявления о "недопустимости", "дискриминации", "нарушении прав". Но пора уже делать решительные шаги. Во многом дали сами повод, согласившись, например выступать без флага и гимна на предыдущих Олимпиадах. А люди "оттуда" понимают только силу. И собственные поражения от нас. В любых вопросах.

Ну, а Бах… А что Бах. Им недовольны и наши, и "чужие". Как обычно поляки, чехи, норвежцы, прибалтийские недоразумения и некоторые другие, считают, что глава МОК проявил трусость и "прогнулся" перед Россией. То есть настолько привыкли нас унижать, что даже такие откровенно издевательские условия, ими воспринимаются как уступка. Поэтому лучше бы, конечно, продлили бан.

Но, ни в коем случае не нужно соглашаться, договариваться, включать надоевшую "пластинку", что у спортсмена короткий век, что должны ехать, кто может, что все и так знают из какой они страны и без гимна и флага и прочее, прочее.

Но, скажем прямо, уж кому - кому, а для спортсменов, "верхи" делают очень много. И соревнований немало, и призовыми не обижают, и о карьере дальнейшей заботятся. Если кто-то все-таки захочет изобразить прогиб и пролезть на Игры, пусть делает это за свой счет. Ну а по поводу еще одной расхожей фразы о том, что у спортсменов Олимпийские Игры - это мечта детства и ради этого многие и занимаются спортом, то можно ответить: те же воины РВСН, особенно офицеры, так за всю жизнь тоже не могут осуществить то, чему посвящают жизнь. Разок бабахнуть. Кстати, по Баху вполне это можно сделать. Нашим спортивным чиновникам.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680251340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 марта 2023 года №160
- Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи
- Прошли первые сессии новых маслихатов
- В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
- Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района
- Борьба с контрабандой: МСХ планирует ввести запрет на ввоз пшеницы в Казахстан автотранспортом
- Организаторы незаконных азартных игр в *TikTok* привлечены к ответственности
- Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  