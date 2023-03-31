Не пора ли реально БАХнуть по МОК и забыть о нем? - Дм.Светлов

11:29 31.03.2023 Не пора ли реально БАХнуть по МОК и забыть о нем?

Иначе будем соревноваться в арестантских робах и клеймом на лбу

Дмитрий Светлов



31 марта 23



Ну что ж, теперь уж отступать точно дальше некуда. Анонсированное и ожидаемое многими с нетерпением решение Международного олимпийского комитета (МОК), озвученное главой организации Томасом Бахом просто повергло в шок, даже самых оптимистов и "мечтателей", что с ребятами с Запада "можно договориться" и все вернуть назад. Вернули. Только взад. А то, что заявили в МОК, по поводу "возвращения в большую олимпийскую семью спортсменов России и Беларуси"… Лучше бы просто сказали, что не едет никто.



Ну что, кто из российских спортсменов согласится на условия, предложенные Международным олимпийским комитетом на участие в международных соревнованиях? На дикие и унизительные условия? Хотя… Вернемся к теме чуть ниже. А пока озвучим условия возвращения:



- спортсмены с российскими и белорусскими паспортами должны соревноваться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов;



Хотя бы посмотрели рейтинг ФИФА: у России 37 место, у Ирана 24-е

- сборные команды спортсменов, имеющих российские и белорусские паспорта, не могут быть представлены как участники международных соревнований;



- спортсмены, которые активно поддерживают СВО, не могут соревноваться. Персонал, активно поддерживающий СВО, не может быть приглашен на международные соревнования;



- спортсмены, которые имеют контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными органами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований. То же самое относится к персоналу;



- любые нейтральные спортсмены, как и любые другие спортсмены, должны соответствовать всем антидопинговым требованиям;



- для обозначения (!!!) спортсмена из России и Беларуси будут использоваться слова Individual Neutral Athletes на английском и Athletes Individuels Neutres на французском. В качестве акронима будет использоваться аббревиатура AIN;



- Никаких эмблем и логотипов. Если это технически невозможно, то нужно использовать флаг Федерации или символы AIN;



- Вместо флага должен быть флаг турнира или любой другой полностью нейтральный флаг, либо флаг можно не использовать вообще;



- Вместо гимна - гимн турнира, федерации или любой другой полностью нейтральный гимн, либо без гимна вообще;



- Форма должна быть белой или полностью одноцветной. Спортсмен не должен использовать экипировку, на которой будут ассоциации со страной, либо логотипы или названия российских спонсоров, либо любые политические высказывания. Всю экипировку спортсмен должен отдавать на проверку (!) в Федерацию перед турниром.



Каково? Излишне говорить, что налицо грубейшее нарушение Олимпийской хартии, согласно которой не допускается дискриминация ни "политического характера", ни из-за "наличия иного мнения", ни "по признаку национального происхождения". МОК в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов предлагает полный набор. Что называется, выбирайте, какая дискриминация нравится больше.



Но в любом случае, называя вещи своими именами, эта организация настаивает на одном - любое упоминание о России в мировом спорте должно вымарываться.



Допустим, есть спортсмен, который проходит по всем критериям, озвученным Бахом: и в силовых структурах не служит, и СВО не поддерживал, и на все антидопинговые сверхпроверки согласен, но и ему нужно полностью забыть о причастности к своей родине. Он - атлет нейтральный. А все потому, что действует хитрость от МОК - санкции в отношении страны. Спортсмены-то уже ни при чем, они выступать могут. Но России как страны нигде быть не должно! Как и Беларуси.



Поэтому даже такой идеальный кандидат будет вынужден фактически отказаться от паспорта и примерить белую форму. Хорошо, хоть не робу. Или полосатую одежду. Но если дальше будем прогибаться, дойдет и до этого.



Российскому спорту продолжают год за годом выставлять все более унизительные и жесткие условия. Но если раньше атлетам предъявляли хотя бы спортивные требования - кристальную чистоту в смысле антидопинга, то теперь ситуация сильно изменилась. Спортсмен должен иметь "правильную", с точки зрения МОК, жизненную позицию и взгляды на мировую политику.



И то после этого специальная комиссия рассмотрит вопрос, достаточно ли этот российский атлет предан верным идеалам, чтобы выступить на Олимпиаде.



Кстати, об Олимпиаде, о ней в резолюции МОК не прозвучало ни слова. Речь шла о "международных соревнованиях". Более того, было специально подчеркнуто, что данные рекомендации не касаются Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане.



А сейчас допускать или нет спортсменов будут решать международные федерации. То есть иезуитство высшей меры. МОК дает понять, что, мол, даем шанс, а если не допустили, ну так все вопрос к федерациям.



Тут нетрудно понять, что даже если соглашаться на эти условия, то на любые соревнования после множества унижений, проверок, или же смены спортивного гражданства (к чему, не будем лукавить, эти пункты и дают недвусмысленный посыл нашим "звездам"), то на них попадут считанное количество атлетов.



Команды ведь не допускаются. То есть баскетбольные, волейбольные, гандбольные и многие другие команды летом, хоккейная, и так далее в зимних.



Лыжные и биатлонные эстафеты, легкоатлетические эстафеты, перечислять можно очень долго, все это "мимо кассы". Ну, а про индивидуалов уже сказано. И этим не заканчиваются запреты. Ведь многие наши спортсмены представляют общества "Динамо", ЦСКА, представляют Росгвардию. Тот ж лыжник Большунов - капитан. Биатлонисты почти все офицеры, Олимпийская чемпионка, прыгунья Ласицкене - майор и так далее. Им тоже, считай, путь заказан.



По существу, им предлагается два выхода. Первый - отказаться от спортивного гражданства, а то и просто от российского, "покаяться" и выступать под другим флагом. И второй, мизерный шанс, если они уволятся из рядов ВС и перейдут, условно из ЦСКА в "Спартак". И это, кстати, не исключают в биатлонной сборной. Но это их вряд ли "спасет". Будут же унизительные фильтрации. Как в концлагере.



А МОК в лице Баха проявляет чудеса изворотливости. На прямой вопрос о том же Большунове, он ответил обтекаемо



- "Это очень сложный вопрос. Мы общались с экспертами в этой области. Нужно разделять военную службу, которая в России обязательна для всех мужчин, и тех, кто после этой службы остается в армии или таких структурах. Вся эта система очень сложна. Вся она должна быть рассмотрена независимыми комиссиями, у них должны быть эксперты в этой области. В итоге должен получиться согласованный подход во всех видах спорта".



Также ответил и по допуску на Олимпиаду. Что решать будем позже и с учетом мнения международных федераций!



Не исключено, что ставится цель целиком избавиться от России, как спортивной державы, но самим "остаться чистыми". Ведь ни МОК, ни ФИФА, ни ИИХФ, ни другие организации и федерации, не исключали нас, а приостановили участие. То есть деньги платите, все условия выполняйте, но выступать не будете! И поэтому если мы заявим о бойкоте, то у того же МОК будет полное право нас просто исключить и уже "законно".



Но если честно, пора уже где-то нам остановиться и перестать уступать и прогибаться. Пока с нашей стороны идут заявления о "недопустимости", "дискриминации", "нарушении прав". Но пора уже делать решительные шаги. Во многом дали сами повод, согласившись, например выступать без флага и гимна на предыдущих Олимпиадах. А люди "оттуда" понимают только силу. И собственные поражения от нас. В любых вопросах.



Ну, а Бах… А что Бах. Им недовольны и наши, и "чужие". Как обычно поляки, чехи, норвежцы, прибалтийские недоразумения и некоторые другие, считают, что глава МОК проявил трусость и "прогнулся" перед Россией. То есть настолько привыкли нас унижать, что даже такие откровенно издевательские условия, ими воспринимаются как уступка. Поэтому лучше бы, конечно, продлили бан.



Но, ни в коем случае не нужно соглашаться, договариваться, включать надоевшую "пластинку", что у спортсмена короткий век, что должны ехать, кто может, что все и так знают из какой они страны и без гимна и флага и прочее, прочее.



Но, скажем прямо, уж кому - кому, а для спортсменов, "верхи" делают очень много. И соревнований немало, и призовыми не обижают, и о карьере дальнейшей заботятся. Если кто-то все-таки захочет изобразить прогиб и пролезть на Игры, пусть делает это за свой счет. Ну а по поводу еще одной расхожей фразы о том, что у спортсменов Олимпийские Игры - это мечта детства и ради этого многие и занимаются спортом, то можно ответить: те же воины РВСН, особенно офицеры, так за всю жизнь тоже не могут осуществить то, чему посвящают жизнь. Разок бабахнуть. Кстати, по Баху вполне это можно сделать. Нашим спортивным чиновникам. Источник - свободная пресса

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