Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу

11:40 31.03.2023

Большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений 45-му президенту Соединенных Штатов Америки.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Расширенная коллегия присяжных в США проголосовала за предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.



В суде Манхэттена слушается дело против Трампа, связанное с расследованием истории с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс. Ей якобы заплатили крупную сумму денег за молчание о предполагаемых отношениях с Трампом.



Ранее сам бывший президент отрицал как связь с Дэниелс, так и любые противоправные действия со своей стороны. По его словам, преследование обусловлено лишь политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост главы США в 2024 году.

Напомним, что прокуратура Манхэттена обвиняет бывшего президента США по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.