Российский "Кинжал" реально достал до схрона офицеров НАТО под Львовом, - Pronews

11:43 31.03.2023

Ударом гиперзвукового "Кинжала" по центру связи НАТО убиты десятки иностранных офицеров

Ракета достала бункер на глубине больше 100 метров



Стали известны результаты и подробности ракетного удара, проведенного российскими ВКС в начале марта. Как сообщает греческий портал политической и военной информации Pronews со ссылкой на свои американские источники, на Западной Украине гиперзвуковым "Кинжалом" был поражен совместный украинско-натовский центр командования и связи, расположенный неподалеку от Львова.



Ракета достала бункер на глубине больше 100 метров

По информации одного из Telegram-каналов, вероятно, речь идет о разгроме "теневого генштаба" НАТО на Украине. Он был расположен под землей на глубине 400 футов (120 метров), где работали порядка 300 человек, включая офицеров и военных советников альянса.



Как известно, 9 марта Минобороны РФ опубликовало в своем официальном Telegram-канале сообщили о том, что в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области российская армия нанесла массированный "удар возмездия". В ведомстве подчеркнули, что был применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".



Удар, нанесенный российским "Кинжалом", Pronews называет "катастрофой для сил НАТО на Украине", так как в бункере располагался центр управления и планирования операциями НАТО в этом регионе. Он был "защищен системами противовоздушной обороны Iris-R и NASAMS, которые все были уничтожены в результате удара".



Pronews сообщает, что "до 200 офицеров НАТО были убиты, и операциям НАТО на Украине был нанесен необратимый ущерб".



По данным портала, из-под развалин разрушенного центра извлечено всего 40 тел. Остальные погибшие до сих пор остаются под завалами. Сообщается, что "большинство из них – британцы и поляки, но были также американцы и представители частных компаний, которые поддерживают связь и передачу данных".



Pronews считает, что уже "в ближайшие дни будет видно, в какой степени это повлияет на проведение украинских и западных операций и попыток остановить заключительную фазу российского наступления на Бахмут".



Авторы публикации отмечают, что украинское руководство не сообщает о разгроме бункера НАТО и гибели западных военных. Однако известно, что на днях делегация представителей Генштаба побывала в американском посольстве в Киеве с целью передачи списков американцев, погибших под землей во время этого ракетного удара.



Издание пишет, что удар гиперзвуковым российским "Кинжалом" по натовскому центру под Львовом стал первым, который привел к таким огромным потерям западных военных специалистов. При этом, считает Pronews, вряд ли можно ожидать по этому поводу какой-то бурной реакции в европейских столицах. Иначе это могло бы стать открытым признанием активного участия военнослужащих НАТО в войне против России.



Гиперзвуковой "Кинжал", разгоняющийся до скорости, в 10 раз превышающую скорость звука, сам по себе обладает огромной кинетической энергией. Это позволяет ему проникать глубоко под землю, где и производится подрыв боевой части.



Ольга Божьева