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Приманил юанями: зачем Китай кредитует самых слабых
11:48 31.03.2023

Поддержка развивающихся стран стала приоритетом политики Поднебесной

Оксана Белкина

Китай выдает огромное количество займов развивающимся странам. Часть стран уже столкнулась с дефолтами и по кругу занимает у Поднебесной, чтобы расплатиться по старым долгам. Всемирный банк опасается: китайские кредиты лишь разгоняют риски долгового кризиса в беднейших государствах. Но экономисты считают, что проблема преувеличена, а китайская валюта медленно, но верно вытесняет доллар. Зачем Китай заливает рынки развивающихся стран юанями, выясняли "Известия".

Обросли долгами

С 2000 по 2021 год КНР направила порядка $240 млрд экстренной помощи 22 странам, столкнувшимся с серьезными долговыми проблемами. В этом списке Аргентина, Пакистан, Нигерия. В качестве источника кредитов для спасения государств с крупными задолженностями Пекин использовал солидные международные резервы (они оцениваются в $3,3 трлн).

В основном эти кредиты предоставлялись через линии своп-соглашений Народного банка Китая (НБК) с другими ЦБ в юанях. В итоге за несколько лет Пекин направил больше финансовой помощи нуждающимся странам, чем Международный валютный фонд (МВФ).

Подобные займы КНР выдавала в основном на инфраструктурные проекты в рамках своей глобальной программы "Пояс и путь". Она включает в себя развитие транспортной инфраструктуры, строительство дорог и мостов, гидроэлектростанций. Многие проекты проблемные страны-получатели так и не реализовали, но и расплатиться с долгами не могли.

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Плохие кредиты

Уже с 2016 года КНР стала финансировать неплательщиков для того, чтобы те смогли рассчитаться по старым долгам, то есть предоставление дополнительных заимствований выступает практически основным способом противодействовать неплатежам. Однако проблемная долговая нагрузка получателей нарастала, а "бедняки" один за другим объявляли дефолты. В 2020-м обанкротились Белиз, Аргентина, Эквадор, Ливан, Суринам и Замбия.

- Долговая яма способствовала, например, дефолтам в Аргентине в 2014 и 2020 годах. Именно она получила больше других кредитов от Пекина - почти $112 млрд. Показательна также Шри-Ланка, объявившая дефолт в 2022 году. Ее долг перед Китаем составляет около $7 млрд, или более половины всей внешней задолженности страны, - указывает аналитик TeleTrade Владимир Ковалев.

Как добавляет Евгений Шатов, дефолт Шри-Ланки по суверенному долгу обнажил проблему плохих китайских кредитов, несмотря на то что на Китай приходилось только 20% долга страны, а 36% составляли евробонды.

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Долговой кризис

Подобную политику Поднебесной уже давно критикует Всемирный банк. По оценкам организации, сейчас около 60% беднейших стран стоят перед риском долгового кризиса, а китайские кредиты лишь приближают его начало и последующий переход на развитые рынки. Обеспокоенность у ВБ вызывают и непрозрачные долги - скрытая задолженность, которая не позволяет оценить реальные риски.

В отличие от международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк, Пекин дает деньги на коммерческих условиях и требует при этом их не разглашать.

В 2020-м экономисты Кармен Рейнхарт (Гарвардский университет), Себастьян Хорн (Мюнхенский университет Людвига - Максимилиана) и Кристоф Требеш (Кильский институт мировой экономики) подсчитали, что КНР тайно перечислила бедным развивающимся странам более $200 млрд.

- Часть займов, выданных Китаем, нигде не афишируется, и информация о закредитованности развитых стран является неполной. Иногда за пользование "китайскими деньгами" развитым странам приходится расплачиваться своими национальными ресурсами, - указывает финансовый эксперт маркетплейса "Финмир" Антон Кравцов.

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Риски преувеличены

Однако угрозу масштабного долгового кризиса экономисты считают преувеличенной. Практика показала, что сложности с выплатой займов остаются локальными, не распространяются в целом на мировую финансовую систему. Это связано и с малой включенностью в нее развивающихся стран, и с вышеупомянутой практикой гасить старые финансовые проблемы новыми деньгами от китайских кредиторов, поясняет Владимир Ковалев.

Кроме того, Пекин довольно гибко подходит к процессу реструктуризации долгов странам Азии и Африки. Многое зависит от того, какая именно китайская корпорация или ведомство отвечает за тот или иной проект.

Риски не критичны и для самого Китая, считают эксперты. Во-первых, они связаны в основном с Народным банком, государством и госкомпаниями и являются частью стратегии экономической экспансии страны. Во-вторых, суммы этих займов для Поднебесной относительно небольшие.

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Экспансия юаня

Аналитики уверены, что куда больше западные финансовые институты беспокоит другое: кредитуя слабые экономики, Китай стимулирует использование китайской валюты в международной торговле. Китай обогнал США по выдаче кредитов развивающимся странам.

Следствием этого стала большая долговая зависимость от китайского юаня, нежели от американского доллара. Экспансия китайского юаня в мировую экономику продолжается, и за последние пять лет доля Китая в мировом кредитовании выросла до 80%, напоминает Антон Кравцов.

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Роль юаня в мировой экономике растет. Развитые страны активно включают его в золотовалютные резервы и начинают использовать в качестве базовой валюты, вытесняя доллар. Те, кто находится в сильной зависимости от доллара, стремятся отказаться от него и создать собственную валюту.

Так, в августе на саммите БРИКС в ЮАР страны альянса обсудят создание единой валюты. Аналитики предполагают, что в перспективе она будет цифровой. При этом в ближайшее время появится корзина валют стран объединения, в которой будет доминировать юань.

Источник - Известия
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