 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Asharq Al-Awsat: конкуренция Японии и Китая обостряется на фоне перестраивания миропорядка
12:38 31.03.2023

Asharq Al-Awsat
Саудовская Аравия

Параллельные миры в угасающем мировом порядке
Asharq Al-Awsat: конкуренция Японии и Китая обостряется на фоне перестраивания миропорядка

Визиты Си в Москву и Кисиды в Киев стали частью глобального противостояния, а также личного соперничества Японии и Китая, пишет Asharq Al-Awsat. Все мысли китайского председателя - о конфронтации с США и их союзниками, одним из которых как раз и является Токио, развивающий военное партнерство с Сеулом.

Председатель КНР Си Цзиньпин находится в России и подписывает крупные экономические соглашения. Он заявляет о союзе Пекина и Москвы против Запада, но о военной помощи открыто не говорит. Во время своего выступления президент России Путин напоминает ему о том, что Великобритания, возможно, предоставит Украине снаряды для танка "Челленджер", содержащие обедненный уран. Вопрос об обогащенном уране - это проблема тактического характера. Она не может быть решена публично в ходе встречи в верхах, которая должна стать платформой для объявления о начале формирования нового многополярного мирового порядка, не контролируемого Америкой. Китайский лидер физически присутствует в Кремле, но его мысли устремлены к Белому дому.

Между тем, другой мир, параллельный первому, появляется благодаря визиту премьер-министра Японии в Киев. Вопреки обычаю все приходят с Востока на пылающий пламенем Запад. Фумио Кисида хочет объединиться с Западом против своего самого опасного соперника в Азии. А председатель КНР хочет нанести удар по атлантическому проекту сдерживания Китая. Япония проводит приготовления по периметру с Южной Кореей после того, как была стерта историческая память "прощаем и не забываем". Токио готовится к наихудшему сценарию, как в противостоянии с Пекином, так и с Пхеньяном. Он увеличивает оборонный бюджет, закупает американские крылатые ракеты большой дальности. Вместе со своим союзником Южной Кореей Япония может очень быстро перейти в ряды стран, обладающих ядерным оружием, тем более что у них есть для этого научно-техническая база. С одной стороны, Япония хочет создать двойной фактор сдерживания Китая посредством союзов и договоров о совместной обороне с Соединенными Штатами. С другой стороны, она также стремится сделать это с помощью огромной мощи своей армии.

Если Япония признает лидерство Китая в Восточноазиатском регионе, она будет второстепенным игроком. Но если она выберет Запад, то станет ключевым игроком, будь то в группе QUAD или в сотрудничестве с альянсом AUKUS. Однако японский ум, историческая память и стратегическая культура не позволяют Токио быть объектом, вращающимся на орбите Пекина. Отсюда и возможность ответить тем же.

Японию и Китай ждет конфликт и на море, и на суше, в том числе грядет борьба за жизненно важные для двух стран пути сообщения, которые начинаются от Японского, Восточно-Китайского морей и тянутся до Южно-Китайского моря. Развернется конкуренция и за морские пути от Малаккского пролива до Ормузского. Географическое положение Японии рядом с островом Тайвань и другими странами, которые начали объединяться с Америкой, позволяют ужесточить кордон вокруг Китая с целью его сдерживания. Япония не имеет непрерывной сухопутной границы с Азией, в отличие от Китая, который является морской и сухопутной державой одновременно.

Япония находится на стороне Украины, а не России, потому что ведет спор по поводу Курильских островов. К этому добавляется опасность нового союза между Пекином и Москвой, а также их совместные военно-морские учения в Японском море.

Евразия

После визита Си в Москву стали очевидны следующие важные геополитические проблемы:

- Китай стремится к тому, чтобы Путин не потерпел полного поражения в противостоянии с Западом. Однако и победа Атлантики КНР не нужна. И тем более она не стремится к ядерной войне. В то же время Китай не может помочь России выиграть в этой сложной конфронтации. В случае абсолютной и сокрушительной победы Москва станет влиятельным игроком на международной арене и может отдалиться от Пекина, как минимум, в трехполярной мировой системе. Для Китая Запад по-прежнему играет значимую роль во многих областях.

- Продолжение украинского кризиса означает истощение Запада, равно как и тотальную озабоченность Америки Европой. Это то, что успокаивает Китай относительно тайваньского вопроса.

- В случае наихудшего сценария, то есть войны на Тайване, она определенно развернется на море, что перекроет жизненно важные для Китая транспортные и логистические связи.

- Таким образом, Китай будет иметь геостратегическую глубину на суше только через Россию, чтобы гарантировать свою энергетическую безопасность, продовольственную безопасность и даже большое количество оружия в случае войны на Тайване. Так что в этом случае Евразийский театр военных действий будет приоритетной площадкой как альтернатива Индо-Тихоокеанскому театру, который Америка активно готовит к вооруженному конфликту в XXI веке.

Источник - ИноСМИ
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