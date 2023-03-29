Запустил предприятия, посетил концерт, помешал сумаляк. Визит президента Мирзиеева в Каракалпакстан

12:40 31.03.2023

Запустил предприятия, посетил концерт, помешал сумаляк. Визит президента в Каракалпакстан

Президент Узбекистана во время визита в Каракалпакстан принял участие в запуске новых предприятий, озвучил новые инициативы по развитию республики, принял участие в мероприятии, посвященном межнациональному согласию, и посетил махаллю, где принял участие в ифтаре и приготовлении сумаляка.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг прибыл в Каракалпакстан, чтобы ознакомиться с социально-экономическим развитием региона, сообщила пресс-служба главы государства.



Новые предприятия



Поездка началась с предприятия "Актуба текстил" в Кегейлийском районе, которое способно выпускать более 3 миллионов трикотажных изделий в год. Планируется экспорт продукции ежегодно на сумму 6 млн долларов. На предприятии создано 500 рабочих мест.



