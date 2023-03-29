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Запустил предприятия, посетил концерт, помешал сумаляк. Визит президента Мирзиеева в Каракалпакстан
12:40 31.03.2023

Запустил предприятия, посетил концерт, помешал сумаляк. Визит президента в Каракалпакстан
Президент Узбекистана во время визита в Каракалпакстан принял участие в запуске новых предприятий, озвучил новые инициативы по развитию республики, принял участие в мероприятии, посвященном межнациональному согласию, и посетил махаллю, где принял участие в ифтаре и приготовлении сумаляка.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в четверг прибыл в Каракалпакстан, чтобы ознакомиться с социально-экономическим развитием региона, сообщила пресс-служба главы государства.

Новые предприятия

Поездка началась с предприятия "Актуба текстил" в Кегейлийском районе, которое способно выпускать более 3 миллионов трикотажных изделий в год. Планируется экспорт продукции ежегодно на сумму 6 млн долларов. На предприятии создано 500 рабочих мест.



Здесь также открыт центр переподготовки, где безработные жители района будут обучаться профессиям. Президент ознакомился с производственным процессом и побеседовал с работницами компании.

В этом же районе прошло совещание по вопросам экономического и социального развития Каракалпакстана.

Сначала состоялся удаленный запуск шести предприятий - "Беруний бугдой кластер" и "Райхон аппарел" Берунийского района, "Коракалпок цемент" Караузякского района, где запускается третья очередь, "ККРаси кемикал" Кунградского района, "Азимут хотел" Нукуса и "Хозагро" Турткульского района.

Всего на этих предприятиях будет создано 1100 постоянных рабочих мест, их деятельность прибавит к региональному производству 300 млрд сумов, а к экспорту - 20 млн долларов. Шавкат Мирзиеев нажал символическую кнопку и ввел в строй новые предприятия.

"Эта работа не остановится"

В сообщении пресс-службы президента отмечается, что за шесть лет (после смены руководства Узбекистана) в Каракалпакстане было реализовано более 5300 проектов с объемом инвестиций в 15 трлн сумов, количество предпринимателей удвоилось, создано 46 тысяч постоянных рабочих мест, промышленность региона в целом выросла в 1,3 раза.

31 августа прошлого года был принят указ президента о повышении благосостояния населения Каракалпакстана путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктуры. Для предпринимателей снижены в 2 раза налоги на прибыль, с оборота, земельный и имущественный налоги, социальный налог установлен в размере 1%.

"Мы один народ и одна страна! Все области стремятся внести свой вклад в развитие Каракалпакстана. За каждым районом закреплены министры, хокимы областей, руководители ведомств и банков. Результаты этого видны во всех районах, и эта работа не остановится", - заявил Шавкат Мирзиеев.

Три новые инициативы

На совещании президент озвучил три новые инициативы, направленные на дальнейшее повышение благосостояния народа Каракалпакстана.

Во-первых, дополнительные средства в размере 500 млн сумов будут выделены каждой из 452 махаллей Каракалпакстана. Для этого будет создан отдельный фонд поддержки махаллей Каракалпакстана, в который в этом году будет перечислено 250 млрд сумов.

Второе - 38 тысячам жилых и нежилых объектов, не имеющих кадастра, будут оформлены соответствующие документы на недвижимость.

В-третьих, в этом году будет построено 4000 жилых домов. Кроме того, жителям республики будет выделено по 4 сотки земли для строительства 4000 индивидуальных домов по современному проекту.

На совещании также обсуждались вопросы увеличения количества рабочих мест, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения социальной инфраструктуры. Отмечалось, что в 51 школе региона число учащихся превышает норму в 2 раза. Питьевое водоснабжение в 208 махаллях неудовлетворительное. В ремонте нуждаются 120 км автомобильных дорог и 600 км наиболее загруженных внутренних дорог. Имеются проблемы, связанные с дефицитом электроэнергии.

Культурное мероприятие

В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось культурное мероприятие, посвященное межнациональному согласию.

Шавкат Мирзиеев вместе с представителями старшего поколения и деятелями искусств посмотрел художественную программу. Были исполнены отрывки из народных поэм, каракалпакские песни "Шагала", "Дембермес", "Нигарым", продекламированы образцы произведений Алишера Навои, Бердаха, Махтумкули, Абая. Были исполнены стихотворение Героя Узбекистана Ибраима Юсупова "Тугишганлик" и написанная на его стихи песня "Узбекистан".

Молодежный технопарк

Затем президент посетил Молодежный технопарк Нукуса. Здесь ему рассказали о проектах в области производства сушеных органических помидоров, очистки сточных вод и выращивания растений для корма рыбам.

Президент подчеркнул необходимость расширения финансирования и внедрения представленных проектов.

Визит в махаллю

Вечером Шавкат Мирзиеев посетил махаллю Алтын-жагыс в Нукусе, где проживает более 4000 человек. Сообщается, что он провел здесь несколько часов.

В прошлом году махалля была включена в программу "Обод махалла", здесь обновлены дороги, электросети, системы питьевого водоснабжения и газоснабжения, говорится в сообщении.

В беседе с жителями президент отметил выделение всем махаллям Каракалпакстана дополнительно по 500 млн сумов.

"Махалли лучше знают свои проблемы. Поэтому мы дадим средства, а они сами проконтролируют. Тогда будут качество и польза. Люди будут довольны", -отметил он.

Шавкат Мирзиеев принял участие в ифтаре в доме местного жителя Куанишбая Сейтназарова.

Затем президент принял участие в приготовлении сумаляка.

Источник - Газета.uz
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