Турция разрешила вступление Финляндии в НАТО: Швеция за бортом. Пока...

12:56 31.03.2023

Хельсинки получает зеленый свет на членство в Североатлантическом блоке



Парламент Турции одобрил законопроект, позволяющий Финляндии вступить в НАТО, расчищая Хельсинки путь к вступлению в западный военно-политический альянс на фоне продолжающегося на Украине конфликта.



Турецкий парламент стал последним из 30 членов альянса, ратифицировавшим членство Финляндии, после того как законодательный орган Венгрии одобрил аналогичный законопроект на этой неделе, отмечает The Guardian.



Все 276 присутствующих законодателей Великого национального собрания Турции единогласно проголосовали за заявку Финляндии, пишет Daily Sabah.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в этом месяце, что Финляндия заручилась благословением Турции после шагов по поддержке обещанных ею репрессий против группировок, которые Анкара считает террористическими, и по разрешению со стороны Хельсинки экспорта оборонной продукции.



В заявлении, опубликованном вскоре после одобрения турецким парламентом, президент Финляндии Саули Ниинисте поблагодарил всех членов НАТО за одобрение их членства. "Финляндия будет сильным и дееспособным союзником, приверженным безопасности Североатлантического союза", - сказал Ниинисте, добавив, что в Хельсинки готовы вступить в НАТО и с нетерпением ждут возможности приветствовать в альянсе и Швецию как можно скорее.



Финляндия и Швеция обратились с просьбой присоединиться к трансатлантическому военному альянсу в прошлом году в ответ на специальную военную операцию России на Украине. Но этот процесс был задержан Турцией и Венгрией. Парламенты всех членов НАТО должны ратифицировать новые соглашения для принятия государств в Североатлантический альянс.



В отличие от Суоми Швеция по-прежнему сталкивается с возражениями Анкары в связи с заявлениями о том, что она укрывает тех, кого считает членами террористических группировок. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила вскоре после голосования в Турции, что Финляндия поддерживает натовские устремления Швеции "сейчас и в будущем".



Как бы то ни было, Турция все еще откладывает утверждение заявки Швеции. Анкара заявляет, что скандинавская страна зашла недостаточно далеко в борьбе с людьми, которых Турция считает террористами. В прошлом году три страны подписали соглашение по этому вопросу, напоминает The Guardian.



Столтенберг собирается добиться вступления Швеции в НАТО до саммита в июле



Турция неоднократно заявляла, что Швеции необходимо предпринять дополнительные шаги против сторонников курдских боевиков из Рабочей партии Курдистана и членов сети сторонников живущего в США богослова Фетхуллаха Гюлена, которую Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота в 2016 году. Турция рассматривает обе группировки как террористические организации.



Переговоры между Швецией и Турцией достигли незначительного прогресса, особенно после нескольких споров, главным образом из-за уличных протестов прокурдских групп в Стокгольме.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он призвал Турцию и Венгрию ратифицировать обе заявки. Голосование по заявке Швеции в Венгрии еще не назначено.



Андрей Яшлавский