Журабек Рахимов утвержден хокимом Хорезмской области Узбекистана

15:15 31.03.2023

Журабека Рахимова утвердили в должности хокима Хорезма



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, участвуя в сессии Хорезмского областного кенгаша народных депутатов, рекомендовал Журабека Рахимова, с конца прошлого года исполняющего обязанности главы региона, на должность хокима Хорезмской области. Депутаты поддержали его кандидатуру.



