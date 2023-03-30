Получи, фашист, гранату... Утверждена новая концепция Внешней политики России (текст)

17:00 31.03.2023

Указ президента России Владимира Путина об утверждении новой концепции внешней политики страны опубликован 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.



Документ состоит из 43 страниц.



"В целях актуализации приоритетных направлений, целей и задач внешнеполитической деятельности Российской Федерации постановляю утвердить прилагаемую Концепцию внешней политики Российской Федерации", - говорится в указе.



Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания - 31 марта 2023 года.



Соответствующий документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности Российской Федерации. Концепция будет дорожной картой для МИД РФ и других министерств и ведомств.



Ранее президент Путин признал утратившим силу указ от 2012 года о внешнеполитическом курсе страны "в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".

текст читаем тут -

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303310007