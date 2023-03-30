Сват президента Жапарова - Тумонбаев возглавил Бишкекасфальтсервис

19:16 31.03.2023

28 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Сват президента Садыра Жапарова возглавил Бишкекасфальтсервис. Это следует из информации, указанной в разделе "Структурные подразделения и муниципальные предприятия" мэрии столицы.



Официально о приходе на должность Турусбека Тумонбаева муниципалитет не сообщал.



Как отметили в пресс-службе, они информируют население о назначениях высшего руководства мэрии и глав районов. "С Турусбеком Тумонбаевым это не связано. Такую практику ввели давно", - подчеркнули в мэрии.



Напомним, ранее журналисты выявляли сватов Садыра Жапарова, которые получили должности после его назначения исполняющим обязанности президента и премьер-министром. Турусбек Тумонбаев 21 октября 2021 года назначен главой государственного учреждения "Унаа" при ГРС, но позже уволен после скандала с тендером на полмиллиарда сомов. Таштанбек Каймазаров стал председателем Госслужбы миграции, а Алмазбек Акматов - председателем Счетной палаты. Журналисты-расследователи также выявляли родственников главы государства в компании "Востокэлектро".