|Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули, - Фуат Онер
19:35 31.03.2023
Haber7
Турция
Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули
Haber7: Иракский Курдистан прекратил поставки нефти в Турцию после победы над ней в суде
Цены на нефть выросли после прекращения поставок черного золота из Иракского Курдистана в Турцию, сообщает Haber7. В то время как компании, работающие в регионе, решили остановить или сократить производство, падение их акций ускорилось.
Поставки нефти прекратились после того, как Ирак выиграл арбитражное дело против Турции.
Ирак подал арбитражный иск в 2014 году, утверждая, что импорт нефти, добываемой Курдской региональной администрацией Ирака (КРАИ), в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан нарушает соглашение между двумя странами.
В конце прошлой недели было объявлено, что Ирак выиграл дело, и поставки остановились.
После этого цены на нефть выросли в начале недели на три доллара.
Стоимость сырой нефти повысилась
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 4,2%, до 78,12 доллара за баррель.
Прекращение экспорта нефти из КРАИ привело к увеличению стоимости черного золота. Партнер инвестиционной компании "Again Capital" Джон Килдафф (John Kilduff) заявил, что прекращение поставок нефти из КРАИ может привести к тому, что российская нефть найдет себе место на рынке.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.
Однако, согласно расчетам Reuters, экспорт сырой нефти из России, как ожидается, останется стабильным.
Нельзя позволить себе потерять добычу нефти в КРАИ, добавил Килдафф.
Смягчение банковского кризиса в США и заявление России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии также сыграли роль в повышении цен на нефть.
Остановят нефтедобычу
Нефтяные компании в КРАИ после прекращения поставок были вынуждены отправить свою продукцию в хранилища, однако ограниченные мощности хранения, которыми располагают эти компании, вызывают озабоченность.
Последние события подразумевают, что Ирак прекратил добычу 450 тысяч баррелей в сутки, поступавших из КРАИ.
В то время как между Ираком, Турцией и КРАИ продолжаются переговоры, нефтяные компании в регионе оказались в затруднительном положении.
Акции компаний в регионе упали
Работающие в регионе компании "DNO" и "Genel Energy" заявили о намерении прекратить добычу в ближайшие дни после накопления нефти в хранилищах.
Эта ситуация привела к падению акций компаний.
Акции Genel Energy, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, упали на 16%, тогда как акции Gulf Keystone, еще одной компании в регионе, - на 22%.
Автор: Фуат Онер (Fuat Öner)
Комментарии читателей
Бекир
450 тысяч баррелей в сутки. Один баррель - 60 долларов, значит, потери Ирака составляют 27 миллионов долларов в сутки и 9,7 миллиарда долларов в год.
Истина
Мосул, Киркук - наши.
Гость
Решение принято при участии США и Франции. Надо перекрыть воду из Тигра - и иракская администрация быстро прибежит.
Гость
В Турции грядут выборы, и на наше правительство давят со всех сторон. Не дай бог. Все они работают на Рабочую партию Курдистана (РПК), но многие наши люди даже понятия не имеют об этом.
Красное яблоко
Покупайте у России. Да еще и дешевле... Перекройте воду Ираку и Сирии.
Дж.Тюрк
Падение или повышение нефти полностью зависит от Америки!.. Это они играют рынком, как хотят!..
Хасан
Негодяи! США грабят нефть Ирака, Сирии, всего мира. Нигде нет справедливого суда, только у нас.
Национальный пакт
Из-за энергетической проблемы государство теряет силу, при этом Рабочая партия Курдистана - Террористическая организация фетхуллахистов - коммунисты в нашей стране начинают крепнуть. Необходимо немедленно присоединить земли в границах Национального пакта и сделать Турцию независимой в сфере энергетики. Это усилит позиции государства, улучшит экономику. Таким образом византийских пережитков не останется.
гость35
Мы должны забрать места добычи нефти на севере Ирака в соответствии с Лозаннским мирным договором. Если они не будут переданы, за нами остается право оккупации. Наше государство должно как можно скорее выступить с инициативой по возвращению этих территорий нашей стране в соответствии с положениями "Лозанны".
Камиль
гость35, Киркук - город туркмен, давайте избегать слова "оккупация". Для защиты прав туркмен необходимо создать крупную военную базу в регионе, принадлежащем тюркам, провести референдум, присоединить Иракский Туркменистан к Турции. Пусть доходы от нефти получают туркмены.
Раб
Критически важен момент. КРАИ такой политикой продемонстрировала враждебность, этот ход, полагаю, сделан по приказу Америки. И Ирак, и регион Иракского Курдистана на самом деле находятся под оккупацией Америки и Израиля. Религиозная деятельность здесь - прекрасная возможность пустить пыль в глаза. "Соверши намаз и стань рабом Америки с Израилем". Этому не бывать.
Мехмет
Дело рук Большого Сатаны. Нужно вбить клин между соседями. Но не сработает.
айше
За Барзанистаном и Ираком стоят США со своими сторонниками. Решение принято по их указке...