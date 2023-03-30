Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули, - Фуат Онер

19:35 31.03.2023

Haber7

Турция



Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули

Haber7: Иракский Курдистан прекратил поставки нефти в Турцию после победы над ней в суде



Цены на нефть выросли после прекращения поставок черного золота из Иракского Курдистана в Турцию, сообщает Haber7. В то время как компании, работающие в регионе, решили остановить или сократить производство, падение их акций ускорилось.



Поставки нефти прекратились после того, как Ирак выиграл арбитражное дело против Турции.



Ирак подал арбитражный иск в 2014 году, утверждая, что импорт нефти, добываемой Курдской региональной администрацией Ирака (КРАИ), в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан нарушает соглашение между двумя странами.



В конце прошлой недели было объявлено, что Ирак выиграл дело, и поставки остановились.



После этого цены на нефть выросли в начале недели на три доллара.



Стоимость сырой нефти повысилась



Фьючерсы на сырую нефть выросли на 4,2%, до 78,12 доллара за баррель.



Прекращение экспорта нефти из КРАИ привело к увеличению стоимости черного золота. Партнер инвестиционной компании "Again Capital" Джон Килдафф (John Kilduff) заявил, что прекращение поставок нефти из КРАИ может привести к тому, что российская нефть найдет себе место на рынке.



Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.



Однако, согласно расчетам Reuters, экспорт сырой нефти из России, как ожидается, останется стабильным.



Нельзя позволить себе потерять добычу нефти в КРАИ, добавил Килдафф.



Смягчение банковского кризиса в США и заявление России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии также сыграли роль в повышении цен на нефть.



Остановят нефтедобычу



Нефтяные компании в КРАИ после прекращения поставок были вынуждены отправить свою продукцию в хранилища, однако ограниченные мощности хранения, которыми располагают эти компании, вызывают озабоченность.



Последние события подразумевают, что Ирак прекратил добычу 450 тысяч баррелей в сутки, поступавших из КРАИ.



В то время как между Ираком, Турцией и КРАИ продолжаются переговоры, нефтяные компании в регионе оказались в затруднительном положении.



Акции компаний в регионе упали



Работающие в регионе компании "DNO" и "Genel Energy" заявили о намерении прекратить добычу в ближайшие дни после накопления нефти в хранилищах.



Эта ситуация привела к падению акций компаний.



Акции Genel Energy, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, упали на 16%, тогда как акции Gulf Keystone, еще одной компании в регионе, - на 22%.



Автор: Фуат Онер (Fuat Öner)



Комментарии читателей



Бекир

450 тысяч баррелей в сутки. Один баррель - 60 долларов, значит, потери Ирака составляют 27 миллионов долларов в сутки и 9,7 миллиарда долларов в год.



Истина

Мосул, Киркук - наши.



Гость

Решение принято при участии США и Франции. Надо перекрыть воду из Тигра - и иракская администрация быстро прибежит.



Гость

В Турции грядут выборы, и на наше правительство давят со всех сторон. Не дай бог. Все они работают на Рабочую партию Курдистана (РПК), но многие наши люди даже понятия не имеют об этом.



Красное яблоко

Покупайте у России. Да еще и дешевле... Перекройте воду Ираку и Сирии.



Дж.Тюрк

Падение или повышение нефти полностью зависит от Америки!.. Это они играют рынком, как хотят!..



Хасан

Негодяи! США грабят нефть Ирака, Сирии, всего мира. Нигде нет справедливого суда, только у нас.



Национальный пакт

Из-за энергетической проблемы государство теряет силу, при этом Рабочая партия Курдистана - Террористическая организация фетхуллахистов - коммунисты в нашей стране начинают крепнуть. Необходимо немедленно присоединить земли в границах Национального пакта и сделать Турцию независимой в сфере энергетики. Это усилит позиции государства, улучшит экономику. Таким образом византийских пережитков не останется.



гость35

Мы должны забрать места добычи нефти на севере Ирака в соответствии с Лозаннским мирным договором. Если они не будут переданы, за нами остается право оккупации. Наше государство должно как можно скорее выступить с инициативой по возвращению этих территорий нашей стране в соответствии с положениями "Лозанны".



Камиль

гость35, Киркук - город туркмен, давайте избегать слова "оккупация". Для защиты прав туркмен необходимо создать крупную военную базу в регионе, принадлежащем тюркам, провести референдум, присоединить Иракский Туркменистан к Турции. Пусть доходы от нефти получают туркмены.



Раб

Критически важен момент. КРАИ такой политикой продемонстрировала враждебность, этот ход, полагаю, сделан по приказу Америки. И Ирак, и регион Иракского Курдистана на самом деле находятся под оккупацией Америки и Израиля. Религиозная деятельность здесь - прекрасная возможность пустить пыль в глаза. "Соверши намаз и стань рабом Америки с Израилем". Этому не бывать.



Мехмет

Дело рук Большого Сатаны. Нужно вбить клин между соседями. Но не сработает.



айше

За Барзанистаном и Ираком стоят США со своими сторонниками. Решение принято по их указке...