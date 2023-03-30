 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 31.03.2023
19:42  Такер Карлсон: предъявленное обвинение Трампу ввергло политику США в хаос
19:41  Зачем глобальные элиты сокращают население Земли
19:35  Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули, - Фуат Онер
19:16  Сват президента Жапарова - Тумонбаев возглавил Бишкекасфальтсервис
17:00  Получи, фашист, гранату... Утверждена новая концепция Внешней политики России (текст)
15:15  Журабек Рахимов утвержден хокимом Хорезмской области Узбекистана
14:34  Астана. Вынесен приговор нефтяным аферистам из "Qazaq Gaz" (дело Боранбаева)

14:12  Торговая война между США и Китаем. Кому выгодно? - В.Трегубов
12:56  Турция разрешила вступление Финляндии в НАТО: Швеция за бортом. Пока...
12:40  Запустил предприятия, посетил концерт, помешал сумаляк. Визит президента Мирзиеева в Каракалпакстан
12:38  Asharq Al-Awsat: конкуренция Японии и Китая обостряется на фоне перестраивания миропорядка
12:31  Мутная украинская "Юрия-фарм" купила фармпроизводство в Узбекистане
11:48  Приманил юанями: зачем Китай кредитует самых слабых
11:43  Российский "Кинжал" реально достал до схрона офицеров НАТО под Львовом, - Pronews
11:40  Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу
11:29  Не пора ли реально БАХнуть по МОК и забыть о нем? - Дм.Светлов
11:18  Какую пользу приносит Таджикистану дружба с Россией? Цифры и факты, - Зарина Дадабаева
10:58  Предаст ли Казахстан Россию, объявляя пограничные запреты, - А.Уваров
10:56  В Америке, кажется, только Байден не обеспокоен сближением России и Китая, - Д.Минин
09:50  Пропавший в октябре прошлого года Кентауский аким Аюпов нашелся... в камере СИЗО
09:25  Уличный "активист" Болот Ибрагимов стал советником президента Кыргызстана по борьбе с коррупцией
08:59  Золотовалютный паралич, - В.Катасонов
01:14  Позиционная война – ужас ХХ века, - Александр Широкорад
01:10  США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке, - Рафаэль Фахрутдинов
01:08  Сектор газа в Центральной Азии, - Замир Каражанов
00:48  Соперник Эрдогана намерен вывести из игры своего двойника. Победа турецкой оппозиции вошла в зависимость от новых альянсов, - НГ
00:29  Талибан боится рассердить Халифат. Кто кого в Афгане, - Л.Шашок
00:21  Новации в госпрограмме переселения соотечественников в Россию
00:01  Трансгендеры изменят весь мировой спорт, - Руслан Бакаев
Четверг, 30.03.2023
23:01  Пьяный шиз порезал Меркенского акима на юге Казахстана
22:55  Туркмения назначила первых послов: в Сингапур и Кампучию
19:36  Высший суд ООН отказался вернуть Ирану активы, "замороженные" в банках США
17:01  Визит президентши Тайваня мадам Цай в США назвали провокацией: пойдет ли Китай на конфликт? - МК
14:08  Доктрина стратегической конкуренции. Пентагон готовится к затяжным конфликтам, - Л.Савин
14:07  Президент-пустышка Байден перекраивает мировой порядок - к худшему, - Шон Флитвуд
13:54  Российские вузы начали переходить на изучение китайского языка
13:51  Какую модель мира способен предложить Китай, - Игорь Караулов
13:48  Среднеазиатские "станы" превращаются в главный полигон геополитического соперничества, - Осман Софтич
13:01  Юаньский дождь: ОФЗ начнут выпускать в дружественных валютах
12:43  Киевская Лавра отказалась выселяться. Верующие поднялись на защиту монастыря
12:33  Саудовская Аравия присоединилась к ШОС: нефтяные страны выходят из под контроля доллара
12:27  При КазПрезиденте отныне будет "Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения"
12:22  Брюссель хочет наказать Киргизию за помощь России в обходе санкций, - Виктория Панфилова
11:45  Байден обещает дать $690 миллионов "на борьбу с авторитаризмом во всем мире и поддержку иностранных СМИ"
10:32  Это не бунт, это случайно: в Израиле подозревают вмешательство в бунт США, - А.Кузмак
10:30  Руководство Таласской мэрии задержано КырГКНБ. Тащили все
10:29  Грустно и смешно. Ничтожный Алихан Смаилов переизбран премьер-министром Казахстана
10:06  Почему полыхает Израиль, - А.Игнатьев
08:48  Американский Дантон. Вашингтон может ждать судьба Джесси Вашингтона, - Илья Титов
08:45  США готовятся к звездным войнам с Россией и Китаем, - С.Адамов
01:34  Казахстан готовится к информационной обороне, - Максим Крамаренко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули, - Фуат Онер
19:35 31.03.2023

Haber7
Турция

Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули
Haber7: Иракский Курдистан прекратил поставки нефти в Турцию после победы над ней в суде

Цены на нефть выросли после прекращения поставок черного золота из Иракского Курдистана в Турцию, сообщает Haber7. В то время как компании, работающие в регионе, решили остановить или сократить производство, падение их акций ускорилось.

Поставки нефти прекратились после того, как Ирак выиграл арбитражное дело против Турции.

Ирак подал арбитражный иск в 2014 году, утверждая, что импорт нефти, добываемой Курдской региональной администрацией Ирака (КРАИ), в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан нарушает соглашение между двумя странами.

В конце прошлой недели было объявлено, что Ирак выиграл дело, и поставки остановились.

После этого цены на нефть выросли в начале недели на три доллара.

Стоимость сырой нефти повысилась

Фьючерсы на сырую нефть выросли на 4,2%, до 78,12 доллара за баррель.

Прекращение экспорта нефти из КРАИ привело к увеличению стоимости черного золота. Партнер инвестиционной компании "Again Capital" Джон Килдафф (John Kilduff) заявил, что прекращение поставок нефти из КРАИ может привести к тому, что российская нефть найдет себе место на рынке.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Однако, согласно расчетам Reuters, экспорт сырой нефти из России, как ожидается, останется стабильным.

Нельзя позволить себе потерять добычу нефти в КРАИ, добавил Килдафф.

Смягчение банковского кризиса в США и заявление России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии также сыграли роль в повышении цен на нефть.

Остановят нефтедобычу

Нефтяные компании в КРАИ после прекращения поставок были вынуждены отправить свою продукцию в хранилища, однако ограниченные мощности хранения, которыми располагают эти компании, вызывают озабоченность.

Последние события подразумевают, что Ирак прекратил добычу 450 тысяч баррелей в сутки, поступавших из КРАИ.

В то время как между Ираком, Турцией и КРАИ продолжаются переговоры, нефтяные компании в регионе оказались в затруднительном положении.

Акции компаний в регионе упали

Работающие в регионе компании "DNO" и "Genel Energy" заявили о намерении прекратить добычу в ближайшие дни после накопления нефти в хранилищах.

Эта ситуация привела к падению акций компаний.

Акции Genel Energy, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, упали на 16%, тогда как акции Gulf Keystone, еще одной компании в регионе, - на 22%.

Автор: Фуат Онер (Fuat Öner)

Комментарии читателей

Бекир
450 тысяч баррелей в сутки. Один баррель - 60 долларов, значит, потери Ирака составляют 27 миллионов долларов в сутки и 9,7 миллиарда долларов в год.

Истина
Мосул, Киркук - наши.

Гость
Решение принято при участии США и Франции. Надо перекрыть воду из Тигра - и иракская администрация быстро прибежит.

Гость
В Турции грядут выборы, и на наше правительство давят со всех сторон. Не дай бог. Все они работают на Рабочую партию Курдистана (РПК), но многие наши люди даже понятия не имеют об этом.

Красное яблоко
Покупайте у России. Да еще и дешевле... Перекройте воду Ираку и Сирии.

Дж.Тюрк
Падение или повышение нефти полностью зависит от Америки!.. Это они играют рынком, как хотят!..

Хасан
Негодяи! США грабят нефть Ирака, Сирии, всего мира. Нигде нет справедливого суда, только у нас.

Национальный пакт
Из-за энергетической проблемы государство теряет силу, при этом Рабочая партия Курдистана - Террористическая организация фетхуллахистов - коммунисты в нашей стране начинают крепнуть. Необходимо немедленно присоединить земли в границах Национального пакта и сделать Турцию независимой в сфере энергетики. Это усилит позиции государства, улучшит экономику. Таким образом византийских пережитков не останется.

гость35
Мы должны забрать места добычи нефти на севере Ирака в соответствии с Лозаннским мирным договором. Если они не будут переданы, за нами остается право оккупации. Наше государство должно как можно скорее выступить с инициативой по возвращению этих территорий нашей стране в соответствии с положениями "Лозанны".

Камиль
гость35, Киркук - город туркмен, давайте избегать слова "оккупация". Для защиты прав туркмен необходимо создать крупную военную базу в регионе, принадлежащем тюркам, провести референдум, присоединить Иракский Туркменистан к Турции. Пусть доходы от нефти получают туркмены.

Раб
Критически важен момент. КРАИ такой политикой продемонстрировала враждебность, этот ход, полагаю, сделан по приказу Америки. И Ирак, и регион Иракского Курдистана на самом деле находятся под оккупацией Америки и Израиля. Религиозная деятельность здесь - прекрасная возможность пустить пыль в глаза. "Соверши намаз и стань рабом Америки с Израилем". Этому не бывать.

Мехмет
Дело рук Большого Сатаны. Нужно вбить клин между соседями. Но не сработает.

айше
За Барзанистаном и Ираком стоят США со своими сторонниками. Решение принято по их указке...

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680280500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 марта 2023 года №160
- Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи
- Прошли первые сессии новых маслихатов
- В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
- Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района
- Борьба с контрабандой: МСХ планирует ввести запрет на ввоз пшеницы в Казахстан автотранспортом
- Организаторы незаконных азартных игр в *TikTok* привлечены к ответственности
- Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  