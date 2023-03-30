Такер Карлсон: предъявленное обвинение Трампу ввергло политику США в хаос

19:42 31.03.2023

Fox News

США



Трампу предъявлено обвинение, и пути назад уже нет

Обозреватель Fox News Карлсон: предъявленное обвинение Трампу ввергло политику США в хаос







Предъявление Дональду Трампу обвинений в совершении уголовного преступления стало поистине историческим моментом для США, считает обозреватель Fox News Такер Карлсон. Возможно, из-за этого хаос, царящий в американской политике, станет ее постоянной составляющей.



Примерно три часа назад американская политика оказалась в полном хаосе, возможно, навсегда. Большое жюри Манхэттена в одном из самых либеральных городов Америки, где 80% избирателей на прошлых выборах проголосовали за Джо Байдена, предъявило обвинение политическому оппоненту действующего президента на предстоящих выборах, фавориту республиканцев, человеку, который по опросам лидирует с 30-процентным отрывом, - Дональду Трампу.



Присяжные приняли такое решение по настоянию Элвина Брэгга (Alvin Bragg), окружного прокурора Манхэттена, прославившегося тем, что Нью-Йорк при нем стал намного опаснее. Прокурор Брэгг отказывается применять силу закона за такие преступления, как грабеж и изнасилование.



Пока мы не знаем, какие именно выдвинуты обвинения. Но, если верить сообщениям СМИ, дело связано с предполагаемыми денежными выплатами, осуществленными семь лет назад. Федеральные регулятивные органы заявляют, что нарушения закона не было, однако Элвин Брэгг считает это преступлением. Так или иначе, конечный результат таков: Дональд Трамп - первый бывший президент Соединенных Штатов Америки, которому предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления. Что бы ни произошло дальше, можете быть уверены: с этого момента пути назад уже нет.



Красные штаты могут на это отреагировать (Красный - символ республиканцев. В красных штатах большинство голосует за кандидатов от Республиканской партии. - Прим. ИноСМИ.). Губернатор Флориды Рон Десантис уже выступил с заявлением, подчеркнув, что не будет участвовать в экстрадиции Дональда Трампа в Нью-Йорк. Очевидно, это запланировано на следующую неделю. Все подробности этой истории нам неизвестны. Но мы понимаем, что совершилось историческое событие.



Автор: Такер Карлсон (Тucker Сarlson)