 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главой Шотландии неожиданно стал сын пакистанских мигрантов - умеренный сепар Хамза Юсаф
23:14 31.03.2023

В Шотландии женщины-кельты проиграли мусульманину

Первым министром станет умеренный последователь Николы Стерджен пакистанского происхождения
Данила Моисеев
31.03.23

Хамза Юсаф скромно радуется победе, а его оппонентки стараются скрыть разочарование улыбкой.
37-летний министр здравоохранения и бывший министр юстиции Хамза Юсаф, который имеет нешотландское происхождение, станет первым в истории мусульманином, избранным главой Шотландской национальной партии (ШНП). Также он займет кресло первого министра страны. С 52% голосами против 48% Юсаф обошел более консервативно настроенную Кэти Форбс. Победа кандидата от истеблишмента не сулит больших изменений в политике Эдинбурга, а попытки отделения от Британии, вероятно, будут скромнее после предыдущих неудач. Юсаф пообещал продолжить курс предшественницы Николы Стерджен, которая неявно поддержала его на выборах. Но не совсем понятно, какое будущее теперь ждет ведущую партию страны.

Из 78 тыс. членов партии в голосовании приняли участие 70%, сообщают британские СМИ. Явка оказалось не самой высокой, учитывая то, что такое небольшое количество непосредственно состоящих в партии людей решали судьбу главного поста в Шотландии.

Сначала было объявлено, кого голосовавшие поддерживали в первую очередь. На этом этапе Юсаф получил 48% голосов, Форбс – 40%, а бывшая министр общественной безопасности Эш Реган – лишь 11%. Когда же были учтены вторичные предпочтения тех, кто голосовал за Реган, то за Юсафа было отдано всего в сумме 26 тыс. голосов, а за Форбс – 23,8 тыс.

В пользу политика пакистанского происхождения говорила его поддержка истеблишментом, а также его длительный опыт в управлении в сравнении с оппонентками. Можно сказать, что многие избиратели сделали выбор в пользу надежной прагматичности, тем более что Юсаф рассматривался как продолжатель дела Стерджен, несмотря на то что в своей кампании он пообещал, что будет проводить более открытую политику.

Между тем ШНП потребуется время на налаживание связей у себя внутри. Дело в том, что предвыборная кампания ураганом прошлась по репутации ее участников: они постоянно в меру и без меры критиковали друг друга. Особенно это касается Форбс, которая не без оснований упрекала партию в том, что ее важные чины оказывают либо прямую, либо негласную поддержку Юсафу. Также в отставку вслед за женой подал муж Стерджен – исполнительный директор партии Петер Мюррелл. Его уход был неслучайным, поскольку перед этим глава отдела коммуникаций партии Мюррей Фут заявил на публике о том, что Мюррелл пытался убедить его предоставить СМИ ложные данные о количестве членов партии. После такого признания Фут ушел с поста, а вскоре и Мюррелл.

Не совсем понятно и то, как партии двигаться дальше. Иски, организованные Стерджен и имевшие целью в суде добиться права на новый референдум о независимости от Лондона, ожидаемо провалились в том же самом Лондоне. При этом шотландцы все чаще стали приходить к выводам, что в непростой для экономики период лучше остаться в составе Британии, которая, может, обещает не так много, как Евросоюз, но все-таки достойно обеспечивает социальную сферу.

Вскользь Стерджен признавалась, что причиной ее неожиданной добровольной отставки являлись не столько семейные причины, сколько мотивы политические: в ближайшем будущем о независимости Шотландии речи не идет (см. "НГ" от 15.02.23). И критерием работы Юсафа, вероятно, будет прежде всего развитие экономики и социальной сферы, на чем он пообещал сконцентрироваться. Стерджен уже успела поздравить его и заявила, что она горда за Юсафа и что из него точно получится "выдающийся лидер".

Источник - НГ
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