Названы возможные последствия для Трампа после громкого суда

00:40 01.04.2023 "Дело шито белыми нитками"



Апогей длинных разбирательств с 45-м президентом США Дональдом Трампом в четверг вечером взбудоражил всю Америку: большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений политику. Для окончательного вынесения решения Трамп должен будет лично явиться в суд во вторник. Сам экс-президент раскритиковал судебное преследование, а американские СМИ заговорили о начале "изменения страны" на фоне громкого дела. Анализируем, насколько все серьезно для Трампа.



Судебное преследование 45-го президента, отмечает CNN, вероятно, поглотит и без того "отравленную" политику Америки, угрожает сорвать нормальное проведение еще одних президентских выборов и может стать самым серьезным вызовом для ее системы правосудия. Подчеркивается, что обвинительный акт большого жюри Манхэттена против бывшего президента Дональда Трампа приведет в действие уголовный процесс, который в некотором смысле будет работать так же, как и в отношении любого другого обвиняемого, а в других отношениях будет выглядеть совсем иначе.



Именно так запутанно и неоднозначно реагирует американская пресса на решение большого жюри таки подвести Трампа под уголовное наказание за его многочисленные проступки. Ранее в американской истории не было ничего подобного и даже не удивляет, что первопроходцем может стать именно Дональд Трамп. Хотя, может, и не может.



Дело в том, что сам Трамп и его сторонники-республиканцы стали практически моментально настаивать на том, что обвинительное заключение представляет собой политизацию системы правосудия. Даже один из главных соперников 45-го президента – губернатор от штата Флорида Рон Десантис – написал в своем аккаунте в социальной сети, что не собирается оказывать помощь в возможном запросе об экстрадиции экс-президента США в связи с сомнительными обстоятельствами дела.



Десантис добавил, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг нарушает закон, нападая на своего политического оппонента в лице Трампа: "Флорида не будет оказывать помощь в запросе об экстрадиции в связи с сомнительными обстоятельствами, связанными с прокурором Манхэттена и его политическими планами".



Не стоит забывать, что само обвинительное заключение, за которое проголосовало большое жюри, остается еще закрытым, а поэтому точные обвинения и объем улик против Трампа остаются неясными. Но чаще всего в этом контексте звучит имя порноактрисы Сторми Дэниелс, получившей в 2016 году от трамповского адвоката Майкла Коэна 130 тысяч долларов в качестве "платы за молчание". Недоброжелатели 45-го президента США утверждают, что у миллиардера была сексуальная связь с вышеупомянутой деятельницей "кино для взрослых". Причем, по их версии, это было в то время, когда Трамп был женат на своей нынешней супруге Мелании. Сам же Трамп отрицает роман на стороне, но признался, что дал указание Коэну заплатить Дэниелс за ее молчание.



Запрос насчет явки политика в суд во вторник во многом является необходимой формальностью. Первые подобные встречи обвиняемого с представителями суда проводятся публично. Тогда же подсудимых обычно проверяют и снимают отпечатки пальцев, что и намереваются сделать в случае с Трампом. При этом СМИ отмечают, что пока неясно, наденут ли на экс-президента наручники при его появлении.



Вообще, то, что происходит при первом появлении обвиняемого в суде, может варьироваться. Например, ситуация может пойти по пути непосредственного предъявления обвинения. А могут быть предложены и условия, с которыми подсудимого отпускают: ограничение на передвижение или домашний арест. Прессой подмечается, что Трампу, несомненно, необходимо пройти всю эту процедуру (как и любому другому обвиняемому американцу). Однако статус бывшего, а, возможно, и будущего президента страны вынуждает суд соблюдать максимальную осторожность.



В любом случае, появление Трампа – как бывшего президента Соединенных Штатов – в суде должно быть согласовано с Секретной службой и другими правоохранительными органами. И уже запущены переговоры между Секретной службой, Службой маршалов США и Департаментом полиции Нью-Йорка.



Многие американские эксперты в области права сомневаются, что дело (предварительно, связанное с мошенничеством в финансовой сфере и нарушениями закона о выборах) вырастет до масштабов, которые могли бы оправдать, как выражается CNN, шокирующий нацию акт предъявления обвинения бывшему президенту и фавориту в выдвижении на пост президента в 2024 году от Республиканской партии.



Следует отметить, что обвинительное заключение или даже обвинительный приговор не помешают Трампу баллотироваться на пост президента или выдвигаться кандидатом от Республиканской партии. И в том, что он попытается извлечь максимум выгоды для себя из истории с обвинениями, можно даже не сомневаться.



Трампа арестуют во вторник: следующим президентом США может стать зэк



Кроме этого, уже упомянутый окружной прокурор Элвин Брэгг и так находится под огромным давлением. А если ему не удастся добиться обвинительного приговора, его начнут обвинять с большей силой в создании политизированного дела, которое может привести к новым потрясениям в стране.



"Сегодня это дело действительно представляется весьма и весьма надуманным, оно шито белыми нитками. Политическая составляющая здесь велика, – подтверждает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – С моей точки зрения, ситуация остается неопределенной. Пока политически Трамп выигрывает, а Брэгг в глазах общественности выглядит как политически ангажированный прокурор. Он воспринимается как человек, который не стоит на страже закона, а использует закон для решения политических проблем. Перспективы остаются очень туманными, но стратегическая политическая инициатива находится, скорее, на стороне Трампа".



Предъявление экс-президенту обвинений, по мнению политолога, теоретически может породить много проблем для Америки и самого политика.



"Если Трампу будут предъявлены обвинения, – говорит Васильев, – то американцы, согласно опросам общественного мнения, считают, что ему тогда лучше не выдвигаться на президентские выборы 2024 года, то есть вообще снять свою кандидатуру. Однако эти опросы могут быть заказными.



С другой стороны, есть точка зрения, что сейчас лучше этот вопрос вообще не педалировать, пусть лучше это идет как политический процесс. Дело в том, что избиратели должны решать виновен Трамп или не виновен, а не присяжное жюри. И в этом кроется вторая ситуация: сегодня правоохранительные органы пытаются вмешаться в политический процесс. Обама в свое время много раз говорил, что выбор должны делать американские избиратели. Пусть они решают, виновен он или нет. Пока Трампу удается провести эту идею. Так что, повторюсь, политическая инициатива в руках экс-президента: пусть это идет в рамках политического процесса, а не правового поля".



После первого слушания, где будут официально выдвинуты обвинения, пройдут слушания по залогу. Как американские, так и отечественные эксперты сходятся во мнении, что в случае с 45-м президентом его просто отпустят в тот же день домой.



Позицию нашего эксперта подтверждают и многочисленные аналитические материалы американской прессы. Как отмечает CNN, даже если есть множество доказательств, известность и политический вес подсудимого означают, что дело будет разворачиваться в суде общественного мнения.



А вот для этого Трамп и правда сделал очень много. Вспомним лишь один факт, когда около двух недель назад эмоциональный политик в своей социальной сети оповестил всех о якобы предстоящем аресте во вторник 21 марта. Эксперты полагают, что такая стратегия была предпринята, чтобы общественность в нужном ключе воспринимала возможное уголовное преследование Дональда Трампа еще до того, как он предстанет перед судом. Другая причина заключалась в том, чтобы немного взбодрить своих сторонников и активизировать консервативную медиа-машину. Мы видим, что активизация удалась и довольно успешно. Подключится ли общественное мнение? Эта перспектива станет ясна, видимо, уже в ближайший вторник.



Но пока американцы делают один вывод – предстоящие месяцы при любом раскладе в деле с Трампом будут опасными для американской демократии. Это дело, констатирует местная пресса, изменит страну, как бы оно ни обернулось.



Полина Коноплянко Источник - МК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680298800





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 30 марта 2023 года №160

- Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи

- Прошли первые сессии новых маслихатов

- В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса

- Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве

- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района

- Борьба с контрабандой: МСХ планирует ввести запрет на ввоз пшеницы в Казахстан автотранспортом

- Организаторы незаконных азартных игр в *TikTok* привлечены к ответственности

- Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва

