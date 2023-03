Три ферзя. Америка пытается устоять на новой мировой "шахматной доске", - В.Овчинский, Ю.Жданов

00:53 01.04.2023 Три ферзя

Америка пытается устоять на новой мировой "шахматной доске"



Владимир Овчинский

Юрий Жданов



США, ставя в ходе военного конфликта Украины с Россией задачу "победить" Россию, достигли известного результата – "хотели как лучше, получилось как всегда".



После московской мартовской (2023 года) встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина, когда говорят - Китай, одновременно подразумевают Россию, а когда говорят - Россия, подразумевают Китай.



Белый дом, Капитолий и Пентагон понимают это и стараются удержать свои позиции на обновленной мировой политической "шахматной доске" путем вливания гигантских финансовых средств в модернизацию американских вооруженных сил.



Финансовая поддержка модернизации вооруженных сил



Министр обороны Ллойд Дж. Остин III заявил 28 марта 2023 года, что бюджетный запрос Министерства обороны на 2024 финансовый год в размере 842 миллиардов долларов в значительной степени обусловлен стратегической конкуренцией с Китаем.



"Это бюджет, ориентированный на стратегию, и он обусловлен серьезностью нашей стратегической конкуренции с Китайской Народной Республикой", - сказал Остин во время выступления перед сенатским комитетом по вооруженным силам 28 марта 2023 года. "На уровне 842 миллиардов долларов это на 3,2 процента больше, чем в 2023 финансовом году ... и на 13,4 процента больше, чем в 2022 финансовом году. Этот бюджет поможет нам продолжить реализацию нашей Стратегии национальной обороны и Стратегия национальной безопасности президента".



Министерство обороны США также запрашивает около 170 миллиардов долларов на закупки для сохранения господства страны в воздухе, на море и на суше. По словам Остина, около 61 миллиарда долларов выделено на такие проекты, как, например, недавно представленный B-21 Raider, а 48 миллиардов долларов уходит на строительство девяти боевых кораблей для ВМС США.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк А. Милли на тех же слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей заявил, что "Соединенные Штаты должны оставаться самой могущественной страной на Земле, если мы хотим сохранить мир между США, Китаем и Россией".



По его словам, "Соединенные Штаты впервые сталкиваются с двумя крупными ядерными державами, чьи жизненно важные интересы национальной безопасности конкурируют с США. И у Китая, и у России есть средства, чтобы угрожать национальной безопасности США. Но война ни с тем, ни с другим не является неизбежной".



Он добавил, что "вести войну одновременно с Россией и Китаем будет очень сложно".



Милли рассказал об усилиях США, их союзников и партнеров в области глобальной безопасности.



По его словам, помощь Украине в обеспечении безопасности должна продолжаться, поскольку это отвечает интересам национальной безопасности.



Также он заявил, что Иран предпринял действия для улучшения своих возможностей по производству ядерного оружия. При этом Милли указал на сближение Ирана с Китаем.



"С момента принятия Ираном решения он может произвести достаточное количество расщепляющегося материала для ядерного оружия менее чем за две недели. А для производства настоящего ядерного оружия потребуется еще несколько месяцев", - сказал Милли.



"Военные США разработали несколько вариантов для рассмотрения нашим национальным руководством, если и когда Иран решит разработать ядерное оружие", - сказал он.



По словам Милли, Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике того, что у Ирана не будет ядерного оружия.



По его словам, продолжающиеся испытания баллистических ракет и разработка ядерного оружия Северной Кореей (которую Милли также отнес к союзникам Китая) представляют угрозу для США, их союзников и партнеров.



Милли отметил, что в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке дислоцировано около 250 000 военнослужащих, которые борются с терроризмом и работают с союзниками и партнерами.



"Показатели оперативной готовности сейчас выше, чем за многие годы. В настоящее время 60% наших активных сил находятся в состоянии максимальной готовности и могут быть развернуты в бою менее чем за 30 дней, что значительно превышает минимум на треть стандарт, который у нас всегда был. Десять процентов наших сил могут быть развернуты менее чем за 96 часов", - сказал он.



Инвестиции в исследования и разработки в военных целях



По словам Остина, бюджетный запрос на 2024 финансовый год также является крупнейшей инвестицией департамента в исследования и разработки. В 2023 году запрос на исследования и разработки составляет 145 миллиардов долларов.



Министерство обороны США вскоре планирует опубликовать свою Национальную оборонную научно-техническую стратегию (NDSTS). Но элементы этой еще не опубликованной стратегии фигурировали в разработке частей бюджетного запроса министерства на 2024 финансовый год, сказала заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Хайди Шью во время выступления перед подкомитетом Комитета по вооруженным силам Палаты представителей по кибербезопасности, инновационным технологиям и информации 23 марта 2023 года.



"Мы реализуем эту стратегию в бюджетном запросе президента на 2024 финансовый год, который поддерживает исторический уровень инвестиций в исследования и разработки", - сказала она. "Приоритетом является предоставление краткосрочных возможностей в кратчайшие сроки и в масштабе, прямая поддержка совместных концепций ведения боевых действий и создание научно-технической базы для завтрашнего дня".



Шью сказала законодателям, что, сталкиваясь со стратегическими проблемами, исходящими от Китая, она считает, что американский народ должен быть уверен в двух вещах: во-первых, министерство обороны понимает проблемы, с которыми оно сталкивается, и необходимость действовать быстро и решительно для их решения; во-вторых, США в настоящее время имеют "неоспоримое преимущество перед любым потенциальным противником".



"Наша задача в моем офисе, а также в более широком инновационном предприятии состоит в том, чтобы сохранить наше непреходящее преимущество", - сказала Шью законодателям.



По ее словам, в Национальной оборонной научно-технической стратегии изложены три направления усилий, которые помогут министерству сохранить свое преимущество:



акцент на совместной миссии;



создание и развертывание возможностей на скорости и в масштабе;



создание прочного преимущества, которое включает в себя развитие талантов, укрепление инфраструктуры, проведение фундаментальных исследований и расширение сотрудничества с партнерами и союзниками США.



"Мы реализуем эту стратегию в бюджетном запросе президента на 2024 финансовый год, который поддерживает исторический уровень инвестиций в исследования и разработки", - сказала она. "Приоритетом является предоставление краткосрочных возможностей в кратчайшие сроки и в масштабе, прямая поддержка совместных концепций ведения боевых действий и создание научно-технической базы для завтрашнего дня".



В 2022 году Шью определила 14 областей технологий, на которые Департамент будет делать упор. Эти технологии включают в себя такие вещи, как биотехнологии, надежный искусственный интеллект, а также производство и хранение возобновляемой энергии. Шью сказала, что в бюджете на 2024 финансовый год предусмотрены инвестиции в каждую из этих технологических областей.



По словам Шью, "новые технологии ничего не значат для национальной обороны, если только их нельзя быстро передать в руки бойцов". В представленных письменных показаниях Шью отметила, что усилия департамента по ускорению передачи критически важных возможностей в руки военных привели к тому, что в 2023 году системы направленной энергии стали доступны как для армии, так и для флота. Также в 2023 году, по ее словам, ведомство запустит гиперзвуковые и баллистические космические датчики слежения.



Шью сказала, что для создания прочного преимущества новые исследовательские центры и программы, связанные с университетами, такие как стипендиальная программа "Наука, математика и исследования для трансформации" или SMART, укрепляют американские научные и инженерные кадры.



"Бюджет поддерживает программы рабочей силы, такие как стипендия SMART", - сказала она. "При поддержке Конгресса в начале 2023 года мы объявили о создании нашего первого исследовательского центра, аффилированного с Университетом Говарда, и включили значительное финансирование в запрос на 2024 финансовый год".



Списки дополнительного финансирования боевых командований



Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе просит у Конгресса дополнительно 3,5 миллиарда долларов по сравнению с бюджетным запросом президента, поскольку оно стремится укрепить свое присутствие в регионе для сдерживания Китая.



Список пожеланий командования является самым большим запросом в списках нефинансируемых приоритетов шести боевых командований, полученных Defense News.



Африканское командование заняло второе место с 397,8 миллионами долларов в списке нефинансируемых приоритетов, который в основном посвящен развитию "постоянного присутствия" в Сомали. Командующий Африканским командованием генерал Майкл Лэнгли утверждал, что ресурсы, которые он ищет в своем необеспеченном приоритетном запросе, предоставят "квартиру в Сомали", предназначенную для "снижения растущей угрозы со стороны Аль-Шабааб, обеспечения свободы судоходства по морскому коридору Баб-аль-Мандаб" и следить за расширяющимся китайским присутствием в Джибути".



В списке пожеланий Северного командования стоимостью 376,7 млн ​​долларов содержится несколько ключевых обновлений архитектуры противовоздушной обороны Североамериканского командования воздушно-космической обороны. В списке пожеланий Северного командования запрашивается 212 миллионов долларов на трехмерные экспедиционные радары дальнего действия, "чтобы заполнить пробелы в наблюдении, вызванные отказами существующих радаров". 55 миллионов долларов США на расширение возможностей за горизонтом; 27 миллионов долларов для датчика ARCHER на Аляске для расширения возможностей осведомленности о воздушном пространстве.



Законодатели вновь проявили интерес к модернизации инфраструктуры противовоздушной обороны Североамериканского командования воздушно-космической обороны совместно с Канадой - многомиллиардные усилия - и выразили обеспокоенность по поводу пробелов в возможностях после того, как несколько недель назад китайский аэростат-разведчик пересек континентальную часть Соединенных Штатов.



25 марта 2023 года Байден встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве, чтобы призвать северного соседа модернизировать систему воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD). "NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения", - сообщил Байден в ходе выступления в канадском парламенте. По словам американского лидера, в 2023 году также будет усовершенствована инфраструктура мониторинга системы NORAD.



Значительная часть из списка в 278,3 миллиона долларов для Южного командования, которое курирует силы США в Латинской Америке, также выделена на противовоздушную оборону.



Список Европейского командования на сумму 159,5 миллионов долларов также включает дополнительные средства для модернизации своих баз для защиты от ракетных угроз. Список Европейского командования также требует 78 миллионов долларов на противовоздушную оборону для своих баз на фоне усилий США по вооружению Украины против России. В документе утверждается, что без этих средств базы "будут иметь ограниченные возможности для смягчения угрозы стратегического воздушного и ракетного нападения".



Центральное командование, которое наблюдает за силами США на Большом Ближнем Востоке, упоминает угрозу иранских беспилотников в своем списке нефинансируемых приоритетов на 280 миллионов долларов.



В общей сложности эти пять команд составляют менее половины списка нефинансируемых приоритетов Индо-Тихоокеанского командования, что подчеркивает попытку Министерства обороны укрепить свою жесткую власть в регионе.



В центре внимания Индо-Тихоокеанский регион



По словам Остина, поскольку Китай является основной проблемой, инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион составляют большую часть бюджета на 2024 финансовый год. По его словам, в Тихоокеанском регионе министерство инвестирует в более устойчивые силы, а также увеличивает масштабы и сложность учений с участием стран-партнеров.



Бюджетная заявка на 2024 финансовый год также включает 40-процентное увеличение Инициативы по тихоокеанскому сдерживанию. По словам Остина, в этом году запрос на PDI на сумму 9,1 миллиарда долларов - самый крупный за всю историю - финансирует укрепление сил, улучшение защиты Гавайев и Гуама и более тесное сотрудничество с союзниками и партнерами там.



Также в Тихоокеанском регионе, по словам Остина, министерство обороны перебрасывает вперед и развертывает дополнительные силы, а также инвестирует в аэродромы, логистику, осведомленность о предметной области и устойчивость в таких местах, как Япония, Австралия, Гуам и суверенные государства, участвующие в Договоре о свободной ассоциации.



США расширяют свое военное присутствие и военное сотрудничество с соседями Китая, включая новое базовое соглашение с Филиппинами. Пентагон также надеется сосредоточить свои силы в Северо-Восточной Азии и сделать их более рассредоточенными по всему региону, разместив больше войск ближе к Тайваню.



Самая большая часть списка нефинансируемых приоритетов Индо-Тихоокеанского командования просит Конгресс выделить дополнительные 511 миллионов долларов на региональную кампанию "для быстрого массирования сил несколько раз в год в рамках синхронизированного набора операций, мероприятий и инвестиций".



Командование ищет 117 миллионов долларов сверх базового бюджета президента Джо Байдена для программ международного сотрудничества в области безопасности, таких как обучение и оснащение партнеров США в регионе и органов Инициативы по морской безопасности. Также есть 49 миллионов долларов на совместную учебную группу, 25,5 миллионов долларов на Совместную оперативную группу Микронезии и еще 9 миллионов долларов на Совместную оперативную группу Индо-Тихоокеанского региона. Он также ищет еще 147 миллионов долларов на модернизацию противоракетной обороны на Гуаме.



Примечательно, что около 357 миллионов долларов в запросе пойдут на стандартную ракету увеличенной дальности SM-6, предмет, определенный Белым домом, министерством обороны и законодателями в качестве высокоприоритетного боеприпаса.



Обширная часть нефинансируемого списка приоритетов Индо-Тихоокеанского командования также идет на другие боеприпасы, в том числе 493 миллиона долларов на ракету Tomahawk Land Attack и 151 миллион долларов на ракету Precision Strike.



Повышение готовности ВМС США



ВМС США представили Конгрессу краткий список пожеланий, который в основном ускорит усилия по повышению готовности флота и повышению его смертоносности для высококлассных боевых действий в условиях конфликта.



Начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй установил готовность в качестве своего главного приоритета, за которым следует повышение летальности, а затем не увеличивать размер флота сверх того, что он может поддерживать в живой силе, техническом обслуживании, боеприпасах и других мерах готовности.



В соответствии с этими приоритетами четыре главных пункта в списке приоритетов ВМФ на 2024 финансовый год - это исследования и разработки, направленные на повышение летальности.



Морская служба требует 45 миллионов долларов на разработку морской системы наведения на плаву, которая будет передавать информацию от ряда датчиков на береговые и морские узлы в условиях отсутствия связи. Этот проект "непосредственно поддерживает Project Overmatch и Joint All Domain Command and Control (JADC2) путем интеграции интеллекта, датчиков, стрелков, платформ и оружия для повышения летальности и живучести", - говорится в сообщении ВМС.



Вторая исследовательская и опытно-конструкторская работа стоимостью 49 миллионов долларов будет направлена ​​на модернизацию самолета E-2D Advanced Hawkeye, который служит в качестве командно-административного "защитника" в операциях морской авиации. Эти усилия по обновлению "устаревшей кабины, компьютеров миссии, дисплеев и множества киберпроблем" позволили бы самолетам, которые работают в море в составе авиакрыла авианосца, улучшат их наведение и обеспечат выполнение дальних морских ударных миссий.



Третьим в списке является 186 миллионов долларов, чтобы помочь ввести эсминцы класса Zumwalt - первые корабли, на которых будут размещены гиперзвуковые ракеты с обычным оперативным ударом, - в сеть Project Overmatch. Решение Zumwalt Enterprise Upgrade Solution добавит гарантированную связь за пределами прямой видимости для поддержки применения гиперзвукового оружия.



Список включает в себя в общей сложности 472 миллиона долларов для ускорения установки возможностей блока III программы улучшения наземной радиоэлектронной борьбы как на новые эсминцы класса Arleigh Burke Flight III, включая корпуса 136 и 137, которые не будут доставлены до 2028 или 2029 года, так и на самолеты. авианосцы, включая Гарри С. Трумэна во время его дозаправки и сложного капитального ремонта в середине жизни, а также Энтерпрайз во время его текущего строительства.



Двумя крупнейшими статьями в списке являются 550 миллионов долларов на комплекс проектов по восстановлению и модернизации объектов по всему миру и 300 миллионов долларов на ремонт в сухом доке на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд в Вашингтоне.



Также повышена готовность на 100 миллионов долларов для размещения большего количества запасных частей на кораблях для надводных, кибернетических и информационных систем на борту кораблей, а также на 175 миллионов долларов для дополнительных запасных частей для авиации на авианосцах.



Единственная статья закупок в списке ВМФ - это 118 миллионов долларов на один самолет KC-130J для поддержки материально-технического обеспечения ВМФ и миссий по пополнению запасов.



Эти пункты являются частью списка пожеланий Конгрессу, с пунктами, которые не вошли в официальный бюджетный запрос президента, который был проверен через канцелярию министра обороны и Управление управления и бюджета.



Официальный бюджетный запрос ВМФ и Корпуса морской пехоты составил 255,8 миллиарда долларов для этих двух служб.



В отличие от ограниченного списка пожеланий ВМС, Корпус морской пехоты на этой неделе запросил 3,67 миллиарда долларов, которые покрыли новый десантный военный корабль, закупку самолетов и транспортных средств, военное строительство и многое другое.



Модернизация ядерной триады



"Мы также продолжим модернизировать все три опоры нашей ядерной триады… и укреплять наши силы стратегического сдерживания", - сказал Остин сенаторам.



Запрос на 2024 финансовый год включает 37,7 млрд долларов для финансирования ядерной триады, а также управления, контроля и связи.



Развитие отношений США с союзниками и партнерами



Вооруженные силы США не сражаются в одиночку, поэтому отношения с союзниками и странами-партнерами также находятся в центре внимания бюджета на 2024 финансовый год, сказал Остин, подчеркнув усилия как в Азии, так и в Европе.



"В последние месяцы наши друзья в Индо-Тихоокеанском регионе сделали большие шаги вперед", - сказал Остин. "Филиппины согласились почти удвоить количество объектов, с которыми мы сотрудничаем. Япония обязалась удвоить свои расходы на оборону. И в рамках исторического партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) мы будем работать с нашими австралийскими и британским союзникам, чтобы создать решающие оборонительные преимущества, которые будут сдерживать агрессию и повышать наш оборонно-промышленный потенциал".



В Европе, в составе Контактной группы по обороне Украины, Остин заручился поддержкой около 50 стран, чтобы помочь Украине. Партнеры уже выделили почти 20 миллиардов долларов на поддержку. Сами США выделили более 32,5 миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности.



Артур Герман (Гудзоновский институт) в статье в The National Interest "Арсенал демократий способен превзойти ось Китай-Россия-Иран" (29.03.2023) пишет, что "собрав вместе своих союзников, Соединенные Штаты смогут противостоять самой серьезной угрозе, с которой свободный мир сталкивался со времен окончания холодной войны".



Март 2023 года по мнению Германа был тяжелый месяц для руководства свободного мира во главе с администрацией Байдена.



"Сначала состоялась трехдневная встреча на высшем уровне председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Хотя оба лидера избегали обсуждения формального военного союза, их разговоры о "сотрудничестве в сфере военно-технического взаимодействия", как скромно выразился Путин, послужили еще одним доказательством того, что Китай и Россия вместе работают над тем, чтобы вытеснить Соединенные Штаты как ведущей сверхдержавой мира и установить новый тоталитарный мировой порядок. Белый дом, похоже, не знает, как дать отпор".



Затем последовала атака беспилотника иранского происхождения на военный объект США в Сирии, в результате которой был убит американский подрядчик и ранены еще семеро - те самые беспилотники, которые Иран поставляет России во время войны на Украине (мнение Германа – В.О., Ю.Ж.). Опять же, администрация Байдена, похоже, не знала, как реагировать, хотя нападение делает неопровержимым тот факт, что в российско-китайский альянс де-факто входит третья держава, а именно Иран.



Соглашение о нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, заключенному при посредничестве Китая ; мирный план Китая из двенадцати пунктов для Украины и России; помощь Китая России в обмен на российскую энергию; вложения Пекином значительных средств в энергетическую отрасль Ирана; неуклонный прогресс Ирана в разработке оружейного урана с помощью России; поставки Россией Ирану наступательного кибероружия (по информации Германа – В.О.,Ю.Ж.), - все это демонстрирует, что ось Пекин-Москва-Тегеран, по мнению Германа, все больше диктует ход мировых дел.



В то же время команда Байдена, считает Герман, была сосредоточена - возможно, чрезмерно - на поддержке Украины и беспокоилась о возможной войне с Китаем из-за Тайваня. "Хотя поддержка Украины и защита Тайваня важны, Соединенным Штатам явно необходимо разработать более широкую глобальную стратегию, чтобы противостоять глобальной угрозе, исходящей от этой Новой оси2".



К счастью, полагает Герман, Соединенные Штаты находятся в мощном положении для реализации этой стратегии, объединяя передовые демократические страны в качестве Арсенала Демократий.



Соглашение AUKUS администрации Байдена с Австралией и Великобританией о совместном строительстве новых атомных подводных лодок может, по мнению Германа, послужить трамплином для этого многостороннего подхода. Однако эта модель, по его мнению, нуждается в расширении, когда речь идет о передовых системах будущего.



Создавая этот более ранний Арсенал Демократии, например, Соединенные Штаты имели преимущество в виде крупнейшей промышленной базы в мире и цепочек поставок, необходимых для того, чтобы в одиночку вооружать себя и своих союзников. "Сегодня война на Украине доказала, что промышленная база Америки сама по себе не способна быть оружейником свободного мира - возможно, даже для нас самих в случае затяжного конфликта с Китаем из-за Тайваня".



Однако вместо того, чтобы рассматривать упадок этой промышленной базы как чистую стратегическую потерю, Герман предлагает возможность сотрудничать с демократическими союзниками по всему миру в разработке и создании современного и будущего арсенала передовых технологий, которые могут защитить свободу от врагов, как крупных, и маленький.



Герман предлагает взглянуть на цифры, которые помогут представить соперничество между осью Пекин-Москва-Тегеран и демократическими странами в перспективе.



Поскольку Китай продолжает расти как вторая по величине экономика в мире - возможно, уже в 2030 году превзойдя Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты вместе с другими демократическими странами из первой десятки (Япония, Германия, Великобритания, Индия, Франция, Италия, Канада и Южная Корея) более чем в два раза превышают ВВП Китая.



При более внимательном рассмотрении, согласно оценкам журнала Global Finance на 2022 год, Соединенные Штаты и их собратья-демократы занимают восемнадцать из двадцати первых мест среди самых передовых технологических стран мира (за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, союзника США, и Гонконга). Тем временем Китай занимает в списке тридцать второе место, а Россия и Иран набирают мало очков.



Все это указывает на то, что, если Соединенные Штаты и демократии объединятся, они смогут превзойти Китай и Новую ось не только с точки зрения экономической мощи, но и с упором на высокие технологии, которые станут ядром победоносного Арсенала демократий.



Например, в то время как Китай лидирует в использовании искусственного интеллекта (ИИ) в качестве инструмента государственного контроля над своими гражданами, американские компании, такие как Microsoft, Amazon и Meta, продолжают оставаться мировыми лидерами в коммерческих приложениях ИИ, каждый из которых может стать трамплином для использования ИИ в качестве мощного актива на поле боя. В то же время такие союзники, как Япония, Южная Корея и Канада, добиваются значительных успехов в развитии ИИ, в то время как европейские страны, такие как Франция и Германия, стараются наверстать упущенное.



Гиперзвук станет еще одним решающим инструментом в будущем Арсенале Демократий. Соединенные Штаты наряду с Россией и Китаем сегодня являются ведущими обладателями гиперзвукового оружия, в том числе ракет, которые могут летать со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. Однако в сентябре 2020 года Индия испытала свой первый демонстрационный двигатель гиперзвуковых технологий и разработала пятилетний план разработки собственной гиперзвуковой ракеты. Австралия, Франция, Германия и Япония также занимаются разработкой гиперзвукового оружия, даже несмотря на то, что Израиль и Южная Корея начали фундаментальные исследования гиперзвукового оружия, которые могут значительно улучшить существующие системы.



Для справки:



Проведенные 13 марта 2023 года ВВС США испытания гиперзвукового оружия "не увенчались успехом", заявил 28 марта 2013 года законодателям секретарь службы.



Глава ВВС США Фрэнк Кендалл указал, что программа создания оружия быстрого реагирования AGM-183A компании Lockheed Martin может оказаться под угрозой. Служба, по его словам, "на данный момент больше оправдала себя HACM (крылатая ракета Hypersonic Attack, другая крупная программа службы гиперзвукового оружия), чем ARRW".



Кендалл сказал Комитету по ассигнованиям Палаты представителей во время слушаний по запросу бюджета на 2024 финансовый год, что окончательное решение о продолжении программы может быть принято в рамках бюджетного процесса на 2025 финансовый год в 2024 году после изучения неудачных мартовских испытаний и, возможно, еще двух испытательных запусков.



Гиперзвуковое оружие движется со скоростью, превышающей 5 Маха, и обладает высокой маневренностью, что затрудняет его отслеживание и уничтожение. Китай и Россия вложили значительные ресурсы в разработку этого оружия для своих вооруженных сил, и несколько американских законодателей выразили обеспокоенность тем, что страна делает недостаточно для развертывания собственных гиперзвуковых возможностей.



По словам Кендалла, у ВВС есть еще два прототипа ARRW, которые они планируют испытать после того, как будут проведены исследования неудачного испытания.



Оружие направленной энергии, в том числе лазерное оружие, будет находиться в авангарде будущих систем вооружений. Правительство США явно лидирует в заключении контрактов с такими производителями, как Raytheon, Lockheed Martin и Boeing, на разработку и развертывание этих систем. Хотя Китай является ведущим производителем оружия направленной энергии, Индия тоже. В то же время Япония идет по собственному инновационному пути к аналогичному оружию направленной энергии.



То же самое еще более верно, когда речь идет о космической технике. В то время как Россия и Китай долгое время были лидерами в разработке противоспутникового оружия, Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в коммерческом развитии космических технологий благодаря таким компаниям, как SpaceX и Blue Origin.



Фактически, с точки зрения двенадцати ведущих стран, осуществляющих космические запуски с 2021 по декабрь 2022 года, общее количество запусков России и Китая составляет 4342, а количество запусков в США - 5534. Между тем, Соединенное Королевство с его космическим агентством стоимостью 16,6 миллиарда долларов провело 515 запусков по сравнению с 731 запуском Китая. Япония, Франция, Индия, Германия и Канада (первая страна, запустившая спутник, который не был произведен ни в Соединенных ), в совокупности равных или превосходящих усилия Китая по запуску за последние два года.



Комментарий В.О., Ю.Ж.:



К рейтингу Global Finance следует относиться весьма скептически. Китай продолжает оставаться во многом закрытой страной. Например, в Китае развиваюся такие города как Чунцин, который практически закрыт для иностранцев. А в нем работают технологии, которых НИГДЕ В МИРЕ БОЛЬШЕ НЕТ. Это касается и транспорта, и промышленного производства, и строительства, и информационных технологий. А сам город насчитывает более 40 миллионов жителей !!



В плане технологий закрыт и Иран. Между тем, там созданы летающие тарелки, не имеющие аналогов в мире.



Что касается России, то информация обо всех технологических разработках, которые могут быть использованы в военных целях, в соответствии с российским законодательством закрыта, особенно в условиях СВО.



Поэтому вывод Германа о технологическом преимущесте "демократического альянса" весьма условен. Источник - Завтра

