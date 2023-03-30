Подготовка к новой Мировой войне, - Тьерри Мейсан

00:58 01.04.2023 Подготовка к новой Мировой войне

на прогресс, достигнутый сторонниками многополярного мира, ответ защитников американского империализма не заставил себя долго ждать



Тьерри Мейсан



Соединенные Штаты подталкивают своих союзников по Европейскому союзу к Третьей мировой войне. И у последних нет иного выбора, кроме как вступить в нее, намереваясь выйти победителями из "ловушки Фукидида". Если только вся эта суета не является просто постановкой, цель которой состоит в том, чтобы удержать союзников в своем лагере, в то время как многие государства Южной Америки, Африки и Азии объявляют себя нейтральными. Одновременно раздается топот сапог японских милитаристов, которые вновь заявляют о себе подобно украинским радикальным националистам.



На прогресс, достигнутый сторонниками многополярного мира, ответ защитников американского империализма не заставил себя долго ждать. Здесь дан анализ двух операций: превращение Европейского общего рынка в военную структуру и реформирование Оси Второй мировой войны. Второй аспект вводит в игру нового участника: Японию.



Эволюция европейского союза



В 1949 году Соединенные Штаты и Великобритания создали Организацию Североатлантического договора (НАТО). В нее вошли Канада и освобожденные ими страны Западной Европы. Ее целью была не защита, а подготовка нападения на Советский Союз. В ответ Советский Союз создал Варшавский договор.



В 1950 году, когда началась Корейская война, Соединенные Штаты планировали распространить конфликт на Германскую Демократическую Республику (известную как Восточная Германия). Для этого им нужно было вооружить Федеративную Республику Германия (известную как Западная Германия), однако Франция, Бельгия и Люксембург воспротивились и предложили создать Европейское оборонное сообщество (ЕОС), но также потерпели неудачу, столкнувшись с сопротивлением голлистов и французских коммунистов.



В то же время они помогают восстанавливать Западную Европу согласно плану Маршалла. Этот план включал множество секретных пунктов, в том числе создание европейского общего рынка. Вашингтон намеревался экономически доминировать в Западной Европе и политически оградить ее от коммунистического влияния и "советского империализма". Европейские экономические сообщества - а позже Европейский союз - являют собой гражданскую сторону американской медали, а ее военной стороной является НАТО. Европейская комиссия - это не администрация глав государств и правительств ЕС, а связующее звено между ними и Атлантическим альянсом. Европейские стандарты не только на вооружение и строительство, но и на оборудование, одежду, продовольствие и т.д. устанавливаются службами НАТО сначала в Люксембурге, затем в Бельгии. Они передаются в Комиссию, а теперь утверждаются Европейским парламентом.



В 1989 году, когда Советский Союз был на грани распада, президент Франции Франсуа Миттеран и канцлер Германии Гельмут Кель задумали освободить Западную Европу от опеки США, чтобы конкурировать с Вашингтоном. Переговоры по договору проходили одновременно с окончанием четырехсторонней оккупации Германии (12 сентября 1990 года), воссоединением двух Германий (3 октября 1990 года) и роспуском Варшавского договора (1 июля 1991 года). Вашингтон принимает Маастрихтский договор, поскольку он признает их военное доминирование. Западноевропейцы признают этот принцип.



Однако Вашингтон с подозрением отнесся к дуэту Миттерана и Коля и в последний момент потребовал, чтобы в Европейский Союз вошли все бывшие члены Варшавского договора и даже новые независимые государства бывшего Советского Союза. Эти государства не разделяют стремлений маастрихтских переговорщиков. Они, скорее всего, относятся к ним с недоверием и хотят освободиться как от немецкого, так и от российского влияния. По вопросу обороны они полагаются на "американский зонтик".



В 2003 году Вашингтон воспользовался председательством Испании в ЕС (социалист Фелипе Гонсалес) и Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Хавьера Соланы для принятия "Европейской стратегии безопасности" по образцу "Стратегии национальной безопасности" президента США Джорджа Буша-младшего. Этот документ был пересмотрен в 2016 году Верховным представителем Федерикой Могерини.



В 2022 году, во время войны на Украине, США, как и в Корейской войне, вновь почувствовали необходимость перевооружения Германии против России (правопреемницы СССР). Поэтому они трансформируют ЕС, на этот раз осторожно. Во время председательства Эммануэля Макрона они предложили "Стратегический компас". Он был принят только через месяц после начала российской военной операции на Украине. Члены Европейского союза до сих пор находятся в состоянии оцепенения, потому что не знают точно, для чего они собрались - для сотрудничества или ради интеграции ("конструктивная неопределенность", как выразился Генри Киссинджер).



В марте 2023 года нынешний Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель организовал первый "Форум Роберта Шумана по безопасности и обороне". В нем принимает участие большое число министров обороны и иностранных дел из стран-членов ЕС. Помимо европейских государств, не входящих в ЕС, но поддерживающих США, на уровне министров представлены и многие другие, такие как Ангола, Гана, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Сомали, Египет, Чили, Перу, Грузия, Индонезия и Япония. Кроме НАТО, представлены также АСЕАН, Совет сотрудничества стран Персидского залива и Африканский союз. Лига арабских государств направила своего генерального секретаря.



Явная цель этого Форума - защита "многосторонности и международного порядка, основанного на правилах" - элегантный способ осудить российско-китайский проект многополярного мира, основанного на международном праве.



С эпидемией Ковида Европейский Союз уже взял на себя полномочия в области здравоохранения, которые не предусмотрены Договорами. С самого начала эпидемии я заявлял, что мера по изоляции здоровых людей не имеет прецедента в истории. Она была разработана по предложению бывшего директора лаборатории Gilead Science и бывшего министра обороны Дональда Рамсфельда доктором Ричардом Хэтчеттом, который будучи директором "Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям", стал инициатором по внедрению этой меры по всему миру. Согласно его секретному докладу 2005 года, о котором мы, к сожалению, знаем только по реакции, которую он вызвал, заключение здоровых гражданских лиц в свои дома должно было позволить определить рабочие места, которые можно перенести, закрыть предприятия по производству потребительских товаров на Западе и сконцентрировать рабочую силу в оборонной промышленности. Мы еще не пришли к этому, но Европейский Союз, присвоив себе не предусмотренные Договорами полномочия в области общественного здравоохранения, теперь интерпретирует законы так, чтобы стать военной державой, не вызывая при этом никакого возмущения.



На прошлой неделе, на заседании Форума Шумана, Жозеп Боррель представил свой первый доклад о реализации "Стратегического компаса". Его цель - объединение национальных армий, включая разведывательные службы, в духе интеграции, а не кооперации. Проект Эммануэля Макрона теперь хоронит проект Шарля де Голля и французских коммунистов. "Европа обороны" теперь представляется лозунгом, направленным на то, чтобы не только передать оперативные силы стран-членов ЕС под управление Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе (SACEUR), ныне американского генерала Кристофера Г. Каволи, но и взять под контроль все решения по финансированию, которые ранее были в ведении национальных парламентов, включая решения по вооружению и организации, которые были в ведении исполнительных органов государств-членов. Таким образом, Союз создает общую армию не зная, кто будет ею командовать.



Воссоздание Оси Рим-Берлин-Токио



Мы думаем, что Вторая мировая война началась в 1939 г., а закончилась в 1945-м. Это абсолютно не так. Она началась в 1931 году после того, как японские генералы осуществили нападение на китайских солдат в Маньчжурии. Это было первое нарушение властных полномочий со стороны милитаристской фракции, которое усилилось через несколько месяцев после убийства гражданского премьер-министра группой военных. За несколько лет Япония превратилась в милитаристскую и экспансионистскую державу. Война не закончилась с освобождением Маньчжурии Красной Армией в 1945 году. Соединенные Штаты применили две атомные бомбы, чтобы предотвратить капитуляцию Японии перед СССР и обеспечить, чтобы она сложила оружие перед их собственными генералами. Они продолжали воевать до 1946 года, потому что многие японцы отказались сдаться Соединенным Штатам, которые до этого почти не воевали в Тихоокеанском бассейне. Таким образом, Вторая мировая война длилась с 1931 по 1946 год. Причина, по которой мы делаем эти ошибки в датах, заключается в том, что она стала глобальной только после создания Оси Рим-Берлин-Токио (Тройственный союз), к которой вскоре присоединились Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния.



Основой Оси были не разрозненные интересы ее членов, а их культ силы. Чтобы реформировать ее сегодня, необходимо объединить тех, кто разделяет один и тот же культ.



Когда Соединенные Штаты оккупировали Японию в 1946 году, первой мыслью было вычистить всех милитаристов. Но когда началась Корейская война, они решили использовать Японию для борьбы с коммунизмом. Они прекратили текущие судебные процессы и реабилитировали 55 000 высокопоставленных чиновников. Они реализовали план Доджа - эквивалент плана Маршалла в Европе. Одним из счастливых бенефициаров этого изменения политики стал Хаято Икеда. Он после назначения премьер-министром восстановил экономику страны и с помощью ЦРУ основал Либерально-демократическую партию. Из его партии вышли премьер-министр Синдзо Абэ (2012-20 г.) и его преемник Фумио Кисида (2020 г.).



Последний только что совершил неожиданный визит на Украину. Он стал первым главой азиатского правительства, посетившим страну с начала войны. Он посетил братскую могилу в Буче и выразил соболезнования семьям жертв "российских злодеяний". Большинство аналитиков интерпретируют эту поездку как подготовку к предстоящему саммиту G7 в Японии. Если только это не зайдет гораздо дальше.



В своем итоговом коммюнике Фумио Кисида и Владимир Зеленский подчеркивают "неразрывность евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности" и "важность мира и стабильности через Тайваньский пролив". Для них речь идет не только о защите Украины от России, но и Японии от Китая. Это коммюнике закладывает основы нового союза между потомками нацистов, каковыми являются украинские интегральные националисты, и приверженцами национализма Сева. Сегодняшняя Украина - единственное государство в мире с явно расистской конституцией. Принятая в 1996 году и пересмотренная в 2020 году, она гласит в статье 16: "Сохранение генетического наследия украинского народа является обязанностью государства". Эта статья была составлена вдовой нацистского премьер-министра Украины Ярослава Стецько.



В противоположность украинской, японская Конституция отказывается от войны в статье 9. Однако Синдзо Абэ и Фумио Кисида начали борьбу за отмену этого положения. Помимо прочего, она делает невозможной передачу летального оружия, поэтому г-н Кисима предложил Киеву гуманитарную и финансовую помощь на сумму около 7,1 миллиарда долларов. Что касается нелетального оружия, то на этой неделе он объявил, что отправляет запасы всего лишь на сумму 30 миллионов долларов.



Ремилитаризация Японии поддерживается Вашингтоном, который изменил курс, поддержав Украину. Посол США в Токио Рам Эммануэль написал в Твиттере: "Премьер-министр Кисида совершает исторический визит в Украину для защиты украинского народа и продвижения универсальных ценностей, закрепленных в Уставе ООН... Примерно в 900 километрах от нас, в Москве формируется другое и более опасное партнерство" (имеется в виду встреча Путина и Си).



Официальный представитель МИД Китая Ван Вэйбинь, напротив, сказал о поездке премьер-министра, что он "надеется, что Япония будет добиваться смягчения ситуации, а не наоборот". В ответ на это Россия отправила два стратегических бомбардировщика для барражирования над Японским морем на семь часов.



Перевод Эдуард Феоктистов



Публикация: Сеть Вольтер Источник - Завтра

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