Верующие уйдут в катакомбы: политолог Ваджра о ситуации с Киево-Печерской лаврой

09:23 01.04.2023

"Сохранить на Украине православную церковь нереально"



Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что штурм обители может начаться в пятницу вечером. Час Х должен был наступить в 17 часов 31 марта, однако в назначенное время ничего не произошло. Но это не означает, что опасность миновала: гораздо логичнее штурмовать Лавру ночью, когда большинство людей спит и число защитников обители снизится. Так что не исключено, что к завтрашнему утру сакральное для православных христиан место будет захвачено украинскими силовиками.



"Сохранить на Украине православную церковь нереально"



На момент написания этого текста обстановка вокруг Лавры была спокойная, несмотря на провокаторов, которые периодически выкрикивали националистические лозунги. Обитель по-прежнему окружали многочисленные прихожане, которые собрались здесь, чтобы не допустить ее захвата. В то же время киевский режим демонстрировал решимость довести начатое до конца. 31 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что монахов канонической УПЦ необходимо выселить из Лавры, но без применения силы. В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 31 марта о возможности физической "зачистки" духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Эти слова прозвучали в эфире одного из украинских телеканалов. Подоляк заявил, что "У нас был шанс, когда можно было все быстро и безболезненно вылечить в течение первых 3–6 месяцев" СВО. "Тогда можно было таких просто зачистить физически. Сегодня это немного сложнее. Но это не означает "невозможно". По мнению Подоляка, то, что сейчас происходит вокруг УПЦ, "позволит этот гнойник хирургически ликвидировать". "А на Украине будет ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины), только ПЦУ".



О том, какая судьба ждет православие на Украине, мы побеседовали с политологом и писателем Андреем Ваджрой.



- Что произойдет в случае силового штурма Лавры? Будут столкновения, начнется гражданская война?



- Если в Лавру зайдут вооруженные силовики, я не думаю, что монахи смогут им физически противостоять. Если украинское руководство отдаст приказ захватить Лавру, то ее захватят. Какое-то противодействие будет, потому что там сейчас находится достаточно много верующих, которые попытаются защищать Лавру, но я не думаю, что оборона увенчается успехом. Силы слишком неравны.



- Какое влияние такой захват окажет на ситуацию на Украине?



- Я сомневаюсь, что это радикально на что-то повлияет. Страна находится под катком террора, народ запуган. Верующие будут просто тихо ненавидеть власть. Будут неофициально собираться в каких-то помещениях, проводить свои службы. Но не более того.



- Будут ли при таком захвате жертвы, как в случае с одесским Домом профсоюзов? Много людей, ограниченное пространство, тесные помещения…



- В Одессе изначально власть была заинтересована в появлении трупов. Там изначально планировалось демонстративное убийство людей. Это была главная цель. А сейчас им не нужны демонстративные убийства. Они боятся перевозбуждать население. Им нужно безболезненно, без особых скандалов ликвидировать православную церковь на Украине. Власть на данный момент не заинтересована в эксцессах. Здесь у нее другие цели. Конечно, кто-то может случайно "попасть под танк", плюс в Киеве сейчас много людей с неуравновешенной психикой. Логичнее штурм проводить ночью, когда там будет минимальное количество людей.



- В лавре ведь есть истинные верующие, монахи, лавра – это сакральное для православия место. Найдутся люди, которые ни за что не захотят покидать свои кельи, может быть, даже ценой самосожжения. Я думаю, без жертв не обойдется…



i.moscow

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- Давайте не будем преувеличивать. Я не замечал среди этих людей особого фанатизма. Украинская православная церковь всеми силами старалась избежать каких-либо столкновений с властью, хотя они видели, что украинское руководство взяло курс на ее ликвидацию. Но они не сопротивлялись. Они пытались договориться, искали компромисс. Я бы не стал воспринимать монахов и священников в Лавре как фанатиков веры, которые готовы самосжигаться, идти в рукопашный бой. До этого момента руководство УПЦ вело себя вполне миролюбиво и пыталось договориться. Определенные не очень хорошие процессы в УПЦ идут уже не первый год. Ситуация в руководстве неоднозначная. Священники вдруг начинают с алтаря говорить очень странные вещи, которые они в принципе не должны говорить. Во многих приходах прихожан призывают молиться за победу украинской армии.



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- А прихожане? Православные верующие Украины? Они не поднимутся?



- Украинские православные как убивали таких же православных на Донбассе, так и убивают. Да, им неприятно, что у них церковь забирают, так у них уже практически все забрали. У них жизнь забирают. Им не привыкать. Власть же что говорит? "Мы не с церковью боремся, а с московскими попами, врагами Украины". Я очень сомневаюсь, что будет какой-то взрыв.



- Есть мнение, что в итоге всю духовную власть на Украине захватят униаты. Вы с этим согласны?



- Да, к этому все и идет. Все, что происходит в религиозной сфере на Украине, все эти расколы, фиктивные структуры, которые там создаются, томосы и прочая дребедень, имеют только одну цель – полностью положить православную церковь под униатов, под Рим. Решение уже принято, причем не Зеленским, его приняли американцы. Томос на самом деле давал не Фанар, а Вашингтон. В Вашингтоне принято решение ликвидировать Православную церковь на Украине.



- А как же Патриарх Варфоломей?



- Это просто перчатка, надетая на руку Вашингтона. Он просто марионетка. В нынешних условиях сохранить на Украине православную церковь нереально. Она сохранится лишь в душах верующих и отдельных батюшек. Истинно верующие православные уйдут в катакомбы. Будут собираться на тайные встречи, служить подпольные молебны. На Украине наступает эпоха первохристианства.



Марина Перевозкина