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Беспрецедентное шоу: названа вероятность ареста Трампа в наручниках во вторник, - МК
09:25 01.04.2023

Экс-президент США готовится к бою против предъявленных ему обвинений

Дональд Трамп предстанет перед судом Нью-Йорка во вторник, чтобы ответить на предъявленные ему уголовные обвинения. Детали обвинений пока не известны, поскольку обвинительный акт остается за семью печатями, в то время как адвокат говорит, что на бывшего президента США не будут надеты наручники.

Трамп и его команда юристов готовятся к беспрецедентному шоу - появлению во вторник в суде бывшего президента США, которому предъявлены уголовные обвинения.

Как пишет The Guardian, обвинительное заключение в отношении Трампа оставалось нераскрытым в пятницу, так что еще ожидаются подробности предъявленных обвинений. В своей резиденции во Флориде, Мар-а-Лаго, экс-президент США готовится к предстоящей поездке, чтобы сдаться властям в Нью-Йорке, после неожиданной новости в четверг вечером о том, что большое жюри проголосовало за предъявление ему обвинения.

Представляющий интересы Трампа адвокат Джо Такопина, заявил в пятницу, что, как он понял из слов прокуроров, на бывшего американского президента не будут надеты наручники, когда он сдастся властям на следующей неделе.

В то время как Такопина признал, что новость об обвинительном заключении стала шоком для Трампа в четверг, и стало понятно, что бывший президент США узнал о своей судьбе из прессы, Трамп продолжал нападать на расследование схемы отмывания денег во время президентских выборов 2016 года.

После того, как стало известно, что большое жюри проголосовало за предъявление обвинения Трампу, окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг почти два часа спустя заявил, что он связался с адвокатами Трампа, чтобы согласовать его явку с повинной.

Трамп ожидает, что его арестуют и предъявят обвинение – вызовут в суд для ответа на обвинения – во вторник днем в нижнем Манхэттене, и он планирует признать себя невиновным по всем пунктам обвинения, сказал Такопина.

Адвокат сообщил ABC News, что доступ в здание суда будет строго ограничен на время предъявления обвинения на фоне опасений по поводу потенциальных беспорядков в связи с беспрецедентным арестом бывшего президента США. Он предсказал, что власти Нью-Йорка "не позволят этому превратиться в цирк".

"Мы пойдем туда и в какой-то момент встретимся с судьей, признаем себя невиновными, начнем говорить о подаче ходатайств, что мы сделаем немедленно и очень агрессивно в отношении юридической обоснованности этого дела", - сказал Такопино.

Остается неясным, пишет The Guardian, в чем конкретно обвиняют Трампа, но ему могут предъявить десятки обвинений в связи с его ролью в выплате 130 000 долларов звезде "фильмов для взрослых" Сторми Дэниелс, которая утверждает, что у нее была внебрачная связь с Трампом, начиная с 2006 года. Трамп отрицал эту связь, и хотя он признал, что возместил своему бывшему адвокату Майклу Коэну выплату Дэниелсу 130 тысяч долларов, он не признает каких-либо нарушениях в этом деле.

В пятницу Associated Press сообщило, что обвинительный акт Трампа, как утверждается, содержит множество обвинений в фальсификации деловых записей, включая, по крайней мере, одно уголовное преступление, по словам людей, знакомых с этим делом, но само обвинительное заключение не было обнародовано.

Порноактриса Сторми Дэниелс должна была дать свое первое интервью после предъявления обвинения британскому телеведущему Пирсу Моргану в пятницу вечером, но была вынуждена отложить его из-за неуказанных "проблем с безопасностью".

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В то время как юридическая команда Трампа готовится к спорному и потенциально длительному судебному разбирательству, бывший президент Америки продолжил нападки на следователей через социальные сети. В одном посте, критикующем судью, назначенного для рассмотрения его дела, Трамп пообещал обжаловать любое решение, даже несмотря на то, что судебный процесс далек от начала.

"Они выдвинули против меня это фальшивое, коррумпированное и позорное обвинение только потому, что я поддерживаю американский народ, и они знают, что я не могу добиться справедливого судебного разбирательства в Нью-Йорке!" Об этом Трамп заявил в четверг вечером.

Преемник Трампа старательно избегал обсуждения обвинительного заключения. Покидая Белый дом в пятницу утром для поездки в Миссисипи, чтобы оценить ущерб от смертоносного торнадо неделю назад, Джо Байден неоднократно говорил журналистам "без комментариев", когда его спрашивали о его реакции.

Новость об обвинительном заключении вызвала шок по всему Капитолийскому холму: республиканцы бросились на защиту Трампа, а демократы повторяют, что никто не стоит выше закона.

"Верховенство закона занимает центральное место в целостности нашей демократии. Оно должно применяться одинаково, без страха или благосклонности, - заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис. – Предъявление обвинения бывшему президенту - серьезный момент для нации. Присяжные, состоящие из коллег Дональда Трампа, теперь определят его юридическую судьбу".

Ведущие республиканцы повторили заявления Трампа о политических преследованиях, а спикер Палаты представителей Кевин Маккарти обвинил Брэгга в том, что он "нанес непоправимый ущерб нашей стране".

"Американский народ не потерпит этой несправедливости, и Палата представителей привлечет Элвина Брэгга и его беспрецедентное злоупотребление властью к ответственности", - заявил Маккарти в четверг.

Даже некоторые оппоненты Трампа на президентских праймериз республиканцев в 2024 году встали на его защиту, так, например, Никки Хейли, бывший посол США в ООН, обвинила Брэгга в попытке набрать "политические очки", продолжая это дело. "Речь идет скорее о мести, чем о правосудии", - сказала Хейли в интервью Fox News.

Бывший вице-президент Трампа Майк Пенс, который, как ожидается, объявит о своей собственной заявке в Белый дом в ближайшие месяцы, назвал обвинительное заключение "возмутительным" и "криминализацией политики в этой стране".

Комментарии Пенса, как подчеркивает The Guardian, оказались особенно примечательны, учитывая, что сторонники Трампа, атаковавшие Капитолий США 6 января 2021 года, призвали повесить вице-президента за его отказ сорвать подтверждение Конгрессом победы Байдена на выборах 2020 года.

Ведущий CNN Вольф Блитцер отметил, что Трамп начал свой предвыборный митинг в прошлые выходные в Техасе, включив запись национального гимна, исполненного повстанцами 6 января. На вопрос, устраивает ли его это, Пенс ответил: "Нет".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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