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Как Трамп может быть избран президентом и управлять из тюрьмы
10:07 01.04.2023

Максим Макарычев
Если бывший президент Дональд Трамп будет осужден и приговорен к тюремному заключению по делу Сторми Дэниелс о "выплате денег за молчание", ничто, по конституции США, не помешает ему продолжить свою кампанию за Белый дом и даже управлять страной из-за решетки, пояснили девять экспертов-правоведов, опрошенных Business Insider.

Трамп был "ошеломлен"
76-летний бывший глава Белого дома вошел в историю в четверг, когда большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление ему обвинения в обширном деле о мошенничестве. Это сделало его первым бывшим президентом США, которому предъявлены уголовные обвинения. Адвокат Трампа Джо Такопина сообщил, что бывший глава государства, который претендует на второй срок в Белом доме в 2024 году, столкнется с 34 пунктами обвинения в мошенничестве в бизнесе. Как сообщает The New York Post, Трамп не подал никаких признаков того, что обвинительное заключение, которое, по признанию Такопины, "шокировало" его знаменитого клиента, поколебало его решимость вернуть себе высший государственный пост.

"Если он окажется в тюрьме во время следующих президентских выборов, тот факт, что он находится за решеткой, не помешает ему баллотироваться", - сказал Майкл Герхардт, профессор конституционного права юридического факультета университета Северной Каролины.

Существуют как минимум два исторических прецедента, на которые может опереться Трамп. В 1920 году кандидат от социалистов Юджин Дебс баллотировался на пост президента, отбыв 10-летний срок за подстрекательство к мятежу в федеральной тюрьме в Джорджии. Дебс был осужден в соответствии с позже отмененным законом о подстрекательстве к мятежу 1918 года за противодействие участию США в Первой мировой войне. Несмотря на то, что Дебс был заключен в тюремную камеру, на выборах он получил около миллиона голосов, что на тот момент составляло 3,5 процента от их общего числа. Его приговор был отменен президентом Уорреном Хардингом в декабре 1921 года.

В 1992-м крайне правый активист Линдон Ларуш баллотировался в президенты, отбыв срок по обвинению в мошенничестве с использованием почты.

Присягу можно принять в тюремной камере
Для Трампа активная кампания из-за решетки может оказаться сложной задачей, учитывая его склонность к крупномасштабным митингам. Барбара МакКуэйд, профессор права Мичиганского университета и бывший прокурор США, рассказала Insider, что экс-президент будет связан правилами, ограничивающими его возможность лично появляться на мероприятиях, что вынуждает его полагаться на заместителей и помощников в предвыборной кампании.

Полиция Нью-Йорка приказала офицерам явиться в форме и быть "готовыми ко всему" после предъявления обвинения Трампу
В МИРЕ
Полиция Нью-Йорка приказала офицерам явиться в форме и быть "готовыми ко всему" после предъявления обвинения Трампу
Если Трамп не сможет организовать митинги, его соперники-республиканцы во главе с губернатором Флориды Роном ДеСантисом, могут воспользоваться ситуацией, чтобы отобрать деньги у доноров и поддержку бывшего президента. Но даже если бы Трамп выиграл выборы, находясь в заключении, ему пришлось бы преодолеть множество препятствий, чтобы эффективно управлять страной с населением 332 миллиона человек из тюремной камеры.

Первый шаг - принятие присяги - будет несложным, поскольку ничто в конституции не требует, чтобы президент приводился к присяге в каком-либо конкретном месте.

Лоуренс Трайб, профессор конституционного права в Гарварде, сказал, что Трамп, скорее всего, сможет выполнять повседневные дела на посту президента, такие как издание распоряжений и помилования, подписание законопроектов и наложение вето на них, а также назначение политиков на должности, находясь в заключении. Он даже может передать конгрессу послание о положении в стране дистанционно или в письменной форме, как это делали президенты на протяжении ста лет в XIX и начале XX веков.

Что будет с ядерным чемоданчиком?
Но остается один ключевой вопрос: что будет с так называемым "ядерным чемоданчиком", если в тюрьме окажется главнокомандующий? Ожидается, что портфель с кодами запуска боеголовок всегда будет находиться в пределах досягаемости президента.

Трайб выдвинул гипотезу, что для переноски "ядерного чемоданчика" в помещение, соседствующее с камерой Трампа, может потребоваться военный помощник. Как и всех ныне живущих и бывших президентов, Трампа всегда защищают агенты секретной службы, и это не изменится, если его отправят в тюрьму, если только конгресс не перепишет правила.

Бывший сотрудник службы сказал Insider, что агент вряд ли станет делить камеру с Трампом, но будет присутствовать на территории, чтобы обеспечить его безопасность.

Усилился поток средств в предвыборный фонд Трампа
Поскольку Трампу предъявлены обвинения на уровне штата, а не на федеральном уровне, он бессилен попытаться добиться президентского помилования или надавить на федеральное управление тюрем, чтобы улучшить условия своего заключения.

Что означает решение жюри присяжных для Трампа и Америки
Помимо дела Сторми Дэниелс в Нью-Йорке, Трампу предстоит расследование в связи с его предполагаемыми попытками отменить результаты выборов 2020 года и неправильным обращением с секретными документами, найденными в Мар-а-Лаго. Трамп отрицает какие-либо правонарушения и отвергает различные расследования его деятельности как "охоту на ведьм". По словам его адвоката, "он готов к бою". Ожидается, что Трамп сдастся властям Нью-Йорка и предстанет перед судом на Манхэттене в следующий вторник.

Согласно данным, опубликованным его кампанией в пятницу, Дональд Трамп собрал более четырех миллионов долларов за 24 часа после того, как стало известно об обвинительном заключении в Манхэттене. Кампания Трампа заявила, что более 25 процентов средств поступили от тех американцев, кто впервые жертвовал бывшему президенту, что "еще больше укрепило статус президента Трампа как явного лидера на республиканских праймериз".

Сторонники Трампа разослали по электронной почте несколько просьб о сборе средств менее чем за 24 часа после предъявления ему обвинения, и он сам также призвал к пожертвованиям на своей платформе Truth Social. Представитель его предвыборной кампании также сообщил NBC News, что за прошедший день в ряды тех, кто хочет помочь Трампу записались 16 тысяч волонтеров.

Источник - Российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680332820


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