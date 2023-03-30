Мир с подвохом. Почему не надо переоценивать ирано-саудовское соглашение, - Сергей Кожемякин

13:32 01.04.2023 Мир с подвохом. Почему не надо переоценивать ирано-саудовское соглашение



Шаги Ирана и Саудовской Аравии навстречу друг другу отодвинули опасность большой войны на Ближнем Востоке. Однако сближение является ситуативным и не устраняет глубокие противоречия.



Дипломатический сюрприз



Углубление общего кризиса капитализма и обострение вражды между его центрами влияют на характер новостей. В основном они касаются конфликтов, создания воинственных блоков и т.п. Тем более неожиданным стало известие о примирении заклятых врагов - Саудовской Аравии и Ирана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Шамхани и госминистр по национальной безопасности королевства Мосаед аль-Айбан подписали соглашение о возобновлении прекращенной в 2016 году работы посольств и договорились "уважать суверенитет и невмешательство во внутренние дела друг друга".



Необычен не только факт договоренности, но и то, что посредником выступил Китай. Подписание документа прошло в Пекине в присутствии бывшего главы МИД КНР, а ныне руководителя канцелярии Комиссии ЦК Компартии по иностранным делам Ван И. Такой сюрприз явно огорошил США и их союзников. В Вашингтоне сквозь зубы назвали событие положительным, добавив, что оно лежит в русле американской политики по снижению напряженности.



Какова реальная цена этих слов, мы увидим ниже, пока же вернемся к соглашению. За ним последовала череда других событий. 22 марта главы дипломатических ведомств Ирана и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, договорившись встретиться в ближайшее время. Президент Эбрахим Раиси приглашен в монархию с официальным визитом, появилась информация о возможном саммите с участием арабских стран и Ирана. Министр нефти исламской республики Джавад Оуджи предложил Эр-Рияду начать совместную разработку нефтяного месторождения Араш на стыке морских границ Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта.



Смягчение позиции Эр-Рияда повлияло на политику его союзников. Объединенные Арабские Эмираты объявили о желании поднять отношения с Тегераном "на самый высокий уровень", после семилетнего перерыва в страну должен вернуться иранский посол. В марте ОАЭ посетил главный региональный союзник исламской республики - Башар Асад. Этот визит, а также февральская поездка президента Сирии в Оман положили конец блокаде Дамаска арабскими монархиями. Готовится посещение Сирии главой саудовского МИД Фейсала бен Фархана Аль Сауда и возобновление работы посольств.



Состоялись переговоры между министрами иностранных дел Ирана и Пакистана, а визит Шамхани в Ирак завершился подписанием соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Разряжая грозовую атмосферу, эти шаги не могут не приветствоваться всеми людьми доброй воли. Однако насколько прочно примирение и насколько искренни в своих действиях саудовские власти?



Политическая ярмарка



Чтобы ответить на эти вопросы, посмотрим на сопутствующие тенденции. На Мюнхенской конференции по безопасности в конце февраля Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал "огромным риском для региональной стабильности" заморозку переговоров о возобновлении "ядерной сделки". По словам министра, диалог должен быть возобновлен с участием арабских монархий, которым-де стремящийся к получению ядерного оружия Иран угрожает больше всего. Выступавший намекнул и на желание Эр-Рияда начать собственную ядерную программу. "Если одно государство получит ядерное оружие, особенно то государство, которое демонстрировало агрессию по отношению к соседям, думаю, все начнут думать, как защитить себя", - заявил дипломат.



Схожие идеи нашли отражение в статье, опубликованной в газете "Уолл-стрит джорнэл" за считанные часы до подписания ирано-саудовского соглашения. Осознавая влияние американских изданий, Эр-Рияд регулярно пользуется ими для "слива" важной информации. На этот раз речь шла об условиях установления дипотношений с Израилем и, как следствие, превращения королевства в участника американо-израильского альянса. Саудовское руководство требует гарантий безопасности со стороны США, отмены ограничений на продажу оружия и помощи в развитии собственной ядерной программы.



Жесткая антииранская риторика сопровождала и заседание совместной рабочей группы США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Тегеран был обвинен в "опасной эскалации" путем разработки ядерной программы, создания ракет, кибер-оружия, беспилотных аппаратов и даже… поддержки терроризма.



Из сопоставления фактов вырисовывается политическая ярмарка, на которой монархия стремится подороже продать свою лояльность. Эту тактику Эр-Рияд применяет с момента прихода Джо Байдена в Белый дом. Напомним: до победы на выборах президент обещал "проучить королевскую семью" за нарушения прав человека. И хотя с тех пор позиция Вашингтона значительно смягчилась, ряд ограничений, в том числе на поставку вооружений, остаются. Саудовское руководство не могут не раздражать такие "уколы", как внесенный сенаторами Крисом Мерфи и Майком Ли законопроект. В случае его принятия Белый дом должен будет доказывать, что в получающих американскую военную помощь странах соблюдаются права человека. Если доводы окажутся неубедительными, конгресс сможет блокировать контракты. Авторы не скрывают, что главной мишенью являются арабские монархии. "Когда мы подлизываемся к этим жестоким диктатурам… это серьезно вредит нашим усилиям по спасению глобальной демократии", - заявил Мерфи.



Чтобы донести до Вашингтона свое недовольство, династия поддерживает контакты с республиканской оппозицией, в том числе с окружением Трампа, отказывается повышать добычу нефти, делает шаги навстречу Китаю и России. При всей внешней эффектности таких жестов переоценивать их не следует. Например, сделав ряд намеков, истолкованных как пророссийские, саудовские власти отправили делегацию МИД на Украину - первую за все время дипотношений двух стран. Киеву гости пообещали оказать помощь на более чем 400 млн долл.



Это нужно учитывать и при анализе саудовско-иранского соглашения. Конечно, одним желанием "позлить гегемона" дело не ограничивается. В Эр-Рияде давно сопротивляются попыткам США и Израиля натравить его на Тегеран. Рассматривая Иран как врага, но трезво учитывая силы сторон в возможном конфликте, королевство стало посылать сигналы о нормализации. Несколько раундов переговоров прошло в Багдаде, услуги "челночной дипломатии" предоставили власти Омана и Катара. Памятуя о настойчивых требованиях снять эмбарго на поставки оружия и помочь с ядерной программой, предположим, что королевство хочет выиграть время в ожидании выгодной внешней конъюнктуры. Например, прихода к власти в США республиканцев.



Будущее в тумане



Еще одна причина соглашения заключается в ситуации в Израиле. Приход к власти правительства с участием ультраправых религиозных партий обострил ситуацию до предела. Коллеги Биньямина Нетаньяху выступают с откровенно расистскими заявлениями. Бецалель Смотрич, занимающий должности министра финансов и управляющего политикой Тель-Авива на Западном берегу реки Иордан, объявил о том, что "палестинского народа не существует". "Это фикция, изобретенная только для того, чтобы бороться с сионистским движением", - заявил он, добавив, что "фиктивный народ" не имеет прав на "земли Израиля". Позади трибуны, с которой выступал Смотрич, была вывешена карта, где в израильские границы была включена Иордания.



Не отстает другой крайне правый политик - министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Вопреки позиции ряда силовиков, он потребовал продолжать снос палестинских домов во время священного для мусульман месяца Рамадан. На малейшее сопротивление власти отвечают террором. Обвинив палестинцев в обстреле машины, еврейские поселенцы под защитой армии устроили погромы в городке Хувара. Сожжены десятки домов и автомобилей. Один человек убит, около ста получили ранения. Налетчиков благословили высшие руководители страны. Так, Смотрич призвал стереть Хувару с лица земли.



Беспощадными расправами заканчиваются рейды, осуществляемые под предлогом поиска "террористов". 17 марта в Дженине были убиты четверо палестинцев. Как зафиксировали телекамеры, одного из них, лежавшего на земле, солдаты расстреляли в упор. За десять дней до этого там же погибли шесть человек, около тридцати получили огнестрельные ранения. Еще более кровавым стал рейд в Наблусе, где израильтяне расправились с 11 жителями. Всего же с начала года на Западном берегу убито около 100 палестинцев. Жестокость растет по мере того, как кресло под Нетаньяху шатается все больше. Инициированная судебная реформа вызвала протесты с участием сотен тысяч человек. В конце концов власти заявили о приостановке нововведений, но не об отказе от своих планов.



Развязанный террор вызвал возмущение в мусульманских странах. 76 процентов жителей Саудовской Аравии негативно относятся к любым отношениям с Израилем. Власти вынуждены это учитывать. Эр-Рияд, который несколько лет назад поддержал план Трампа, хоронивший перспективы палестинской государственности, теперь развернулся на 180 градусов. В марте монархия заблокировала визит главы израильского МИД Эли Коэна на конференцию ООН по туризму. Действия в Палестине названы "вопиющим нарушением всех международных норм, подрывающими усилия по установлению мира". Королевские власти заявили о приверженности созданию Палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. Сближением с Ираном Саудовская Аравия демонстрирует, во-первых, приверженность "исламскому братству", а во-вторых, неприятие радикальных элементов в израильском руководстве.



Положительное в краткосрочной перспективе - в долгосрочной ирано-саудовское соглашение вряд ли сильно повлияет на регион. Фрондерствуя по отношению к США, Эр-Рияд не собирается выходить из сложившегося 80 лет назад союза. В стране остаются американские базы, в конце марта были проведены совместные учения по борьбе с беспилотниками. Заключена сделка на постройку для монархии 121 самолета Boeing 787 Dreamliner на сумму 37 млрд долл.



Как признал Фейсал бен Фархан Аль Сауд, соглашение с Ираном не означает разрешения всех разногласий. Это подтверждается ситуацией в Йемене. Недавно между Эр-Риядом и повстанцами-хуситами было заключено соглашение об обмене пленными, однако до окончания войны далеко. С новой силой вспыхнули бои в провинции Мариб, 21 марта хуситы сообщили о сбитом над провинцией Эль-Джауф саудовском ударном беспилотнике. Восьмая годовщина агрессии была отмечена массовыми антисаудовскими демонстрациями. В заявлении повстанческого движения указывается, что суверенитет - не предмет торга и хуситы пожертвуют всем, чтобы изгнать оккупантов. В Йемене напоминают, что прямо или косвенно от развязанной монархией и ее союзниками интервенции погибли 1,5 млн человек, острый голод испытывают 3,5 млн жителей.



США между тем делают все, чтобы Ближний Восток не видел мира. Посетивший регион глава Пентагона Ллойд Остин заявил о намерении обеспечивать "качественное военное превосходство Израиля" и расширять сотрудничество для "противодействия иранской агрессии". ВВС двух стран провели совместные учения в штате Невада, включавшие совместные авиаудары, дозаправку в воздухе, перехват самолетов противника. Еще радикальнее выразился посол США в Израиле Томас Найдс, заявивший, что Вашингтон "не будет стоять в стороне и смотреть, как Иран получает ядерное оружие". "Израиль может и должен делать все, что ему нужно, и мы его прикроем", - пообещал он.



Причины этого становятся понятнее, если обратиться к выступлению главы центрального командования вооруженных сил США Майкла Куриллы в конгрессе. Военачальник выделил два главных вызова на Ближнем Востоке: во-первых, "растущие угрозы со стороны Ирана", во-вторых, проникновение Китая. "КНР агрессивно расширяет свое дипломатическое, информационное, военное и экономическое присутствие", - заявил он, в качестве примера приведя динамику поставок оружия. Если Пекин увеличил его за последние годы на 80 процентов, то США сократили на треть. Все это, заключил Курилла, подрывает создание региональной системы ПРО и формирование союза Израиля с арабскими странами. Не желая терять столь ценный политический ресурс, Запад не остановится ни перед чем.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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