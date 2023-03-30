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Суббота, 01.04.2023
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В Хорезмской области Узбекистана новые хокимы районов: Ургенчского - Султанов, Кошкупырского - Эгамов, Багатского - Назаров
17:34 01.04.2023

В Хорезмской области утверждены новые хокимы трех районов
После визита президента в Хорезмской области произошли кадровые перестановки. Новым хокимом Ургенчского района стал Гайратжон Султанов, Кошкупырский район возглавил Бобурбек Эгамов, Багатский район - Жахонгир Назаров. Также назначены руководители филиала РНЦЭМП и многопрофильного медцентра.

После визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Хорезмскую область 31 марта в регионе произошли кадровые изменения.

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Гайратжон Пулатович Султанов утвержден хокимом Ургенчского района Хорезмской области, сообщила пресс-служба районной администрации.

До назначения он работал начальником Управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями по Каракалпакстану при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Бобурбек Давлатназарович Эгамов утвержден хокимом Кошкупырского района Хорезма.

Ранее он работал заместителем директора ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" при Министерстве экономики и финансов, начальником Департамента бывшего Министерства экономического развития и сокращения бедности, а также в Кабинете министров.

Жахонгир Бахромович Назаров утвержден хокимом Багатского района. До этого он работал начальником областного управления Агентства по управлению государственными активами.

Хусан Нуруллаевич Бекчанов назначен директором Хорезмским областным отделением Республиканского научного Центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). До назначения он работал заведующим отделения экстренной хирургии в филиале этого центра.

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Купалбай Раимбердиевич Тангрибердиев назначен главным врачом многопрофильного медицинского центра Хорезмской области. До назначения он работал начальником медицинского объединения Ханкинского района.

Напомним, что 31 марта президент, участвуя в сессии Хорезмского областного кенгаша народных депутатов, рекомендовал Журабека Рахимова, с конца прошлого года исполняющего обязанности главы региона, на должность хокима Хорезмской области. Депутаты поддержали его кандидатуру.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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