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США сотрясают трансгендерные войны, - М.Дудаков
20:10 01.04.2023

31 марта 2023

По данным психологических исследований, молодые трансгендеры являются одной из самых предрасположенных к радикализации групп. Это уже проявляет себя на многочисленных "радужных парадах" и протестных акциях. А теперь они начали прибегать и к насилию с убийствами. Накал противостояния по вопросу трансгендеров в США высок как никогда.
МАЛЕК ДУДАКОВ, 31 марта 2023, 13:09 - REGNUM В американском обществе усиливается раскол по вопросу трансгендеров. Все больше штатов пытаются давать отпор ЛГБТ-повестке. К весне 2023 года уже 10 штатов приняли законы, ограничивающие практики гормональной терапии и смены пола для несовершеннолетних. Еще 20 штатов рассматривают возможность такого запрета. Но трансгендерное лобби тоже не сдается.

Масштабные протесты проходят в зданиях Конгрессов отдельных штатов. А некоторые радикализированные трансгендеры уже берутся за оружие.

Примерно полтора процента американцев относят себя к трансгендерам. Взрывной рост популярности трансгендерной повестки наблюдается среди молодежи - поколения миллениалов и "зумеров". Число трансгендеров среди молодых людей и девушек в США за последние несколько лет удвоилось, а за 10 лет выросло более чем на 1000 процентов. По данным различных опросов, доля трансгендеров среди американцев младше 29 лет уже составляет 5%, и она продолжает быстро расти.

Во многих школах в США с самого раннего возраста начинают рассказывать детям о возможности смены пола, что и приводит к взлету числа трансгендеров.

Немалую роль в популяризации трансгендерной повестки играют те, кто зарабатывает баснословные деньги на продаже гормональных препаратов, блокировщиков пубертата для детей и проведении операций по смене пола. Эта трансгендерная индустрия уже разрослась до размеров во много миллиардов долларов. В прошлом году вызвали большой скандал откровения врача медицинского центра Вандербильтского университета в штате Теннесси. Она вовсю призывала рекламировать практики гормональной терапии, признавая, что это приносит им колоссальную прибыль.

А в штате Миссури разразился скандал вокруг детского госпиталя Сент-Луиса.

Там уже несколько лет существует отдельный "трансгендерный центр". Сотрудники это заведения обратились в прокуратуру, обвиняя свое руководство в использовании экспериментальных гормональных препаратов на детях без разрешения родителей. В основном в этот центр обращались детьми с диагностированными психологическими отклонениями. Но вместо получения психологической помощи их направляли на гормональную терапию, что в итоге нередко приводило к суицидам.

Скандалы вокруг распространения трансгендерной повестки и привели к тому, что многие штаты начали ее ограничивать.

Пионером в этом направлении стала Флорида. Губернатор штата Рон Десантис еще в прошлом году принял закон об ограничении ЛГБТ-пропаганды в начальной школе. Он же начал судиться со всеми организациями, занимающимися практиками смены пола для несовершеннолетних, выдавливая их из своего штата. Десантис даже объявил целую войну корпорации Disney за продвижение ЛГБТ-повестки и лишил парки Disney во Флориде особого экономического статуса с налоговыми льготами.

Сейчас Десантис использует свой пример борьбы с трансгендерным лобби как одно из оснований собственной президентской кампании на выборы 2024 года.

В других штатах все проходит гораздо более бурно.

Например, во время принятия закона о запрете операций по смене пола для несовершеннолетних в Оклахоме местный Конгресс временно захватили ЛГБТ-активисты. В Техасе они устроили настоящую истерику на слушаниях, сравнивая эти ограничения чуть ли не с нацистской политикой. И обещая ответить насилием на подобные законы.

Действительно, насилие не заставило себя ждать. 28-летний трансгендер устроил стрельбу в приходской школе города Нэшвилл в штате Теннесси. Он убил троих маленьких детей и троих взрослых, прежде чем был застрелен полицией. Трансгендер оставил после себя "манифест", в котором наверняка называл акт насилия неким "протестом" против законов об ограничении операций по смене пола.

По данным психологических исследований, молодые трансгендеры являются одной из самых предрасположенных к радикализации групп. Это уже проявляет себя на многочисленных "радужных парадах" и протестных акциях. А теперь они начали прибегать и к насилию с убийствами. Накал противостояния по вопросу трансгендеров в США высок как никогда.

Поэтому в дальнейшем такие попытки устраивать шутинги, скорее всего, продолжатся. И трансгендеры превратятся в еще одну группу, вроде ультраправых, которую начнут причислять к радикалам.

Отдельный вопрос касается участия трансгендеров-мужчин в женских видах спорта.

Большой скандал разразился вокруг "пловчихи" из университета Пенсильвании по имени Лия Томас.

Она обошла всех девушек-пловчих и выиграла в соревновании университетов Лиги Плюща, поставив новый рекорд. Возмущенные родители студенток-пловчих тогда писали открытые письма с требованием отстранить его от участия в женском плавании. Чиновники от олимпийского комитета США по плаванию демонстративно уходили в отставку, называя происходящее полнейшим безумием. Но повлиять на ситуацию они так и не смогли.

Многие международные спортивные ассоциации сейчас идут на поводу у трансгендеров, опасаясь быть обвиненными в "трансфобии". Поэтому участие трансгендеров в женских видах спорта будет только расти.

Еще более вопиющими становятся многочисленные истории об изнасилованиях, устраиваемых трансгендерами.

Их начинают все чаще размещать в женских тюрьмах, где они активно принуждают женщин-заключенных к сексу. А по статистике британской пенитенциарной системы трансгендеры совершают в пять раз больше изнасилований, чем остальные заключенные.

В целом общественное мнение в США и так не на стороне трансгендеров - большинство американцев считают их образ жизни аморальным и выступают против смены пола детей или участия трансгендеров в женских видах спорта. Нынешняя же радикализация трансгендерного лобби может в долгосрочной перспективе отвернуть от него оставшихся сторонников.

31 марта 2023
Малек Дудаков

Источник - regnum.ru
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