Саудовская Аравия в БРИКС - шаг к краху нефтедоллара

21:19 01.04.2023 Старый мировой порядок в отношении нефти исчезает, и сентябрьская встреча стран БРИКС может его развал подтолкнуть



Ирина Гусева

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Александр Фролов

Станислав Митрахович



России удалось перенаправить весь экспорт нефти в незападные страны, заявил на заседании коллегии Минэнерго министр энергетики Николай Шульгинов. По его словам, в связи с санкциями важно не только сохранение уровня добычи и переработки нефти, но и экспорта.



"Для этого ведется плотная работа по переориентации поставок нефти и нефтепродуктов в страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Уже сегодня можно констатировать, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, который выпал в связи с эмбарго - снижения продаж не произошло", - пояснил он.



По данным Росстата, в январе 2023 года Россия сохранила за собой второе место в мире по объему добычи нефти, первое - у США, третье - у Саудовской Аравии.



Как отмечает американский аналитик Дэвид Блэкмон в статье для Forbes, нет сомнений в том, что коллеги России по все более влиятельному БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) сыграли важную роль в оказании помощи правительству России в достижении этого результата. По его мнению, созданный в 2001 году как торговый альянс, БРИКС все больше позиционирует себя как геополитическую альтернативу G7.



В сентябре этого года в качестве нового члена БРИКС будет официально утверждена Саудовская Аравия. В последнее время эта страна проявляла наибольшую заинтересованность в ведении бизнеса со странами альянса, аналогичной позиции уже сегодня придерживаются 12−16 стран.



Саудовская Аравия уже выразила заинтересованность в торговле нефтью с Китаем, используя вместо доллара юани. Как считает Блэкмон, такой шаг нарушит существующий с 1973 года порядок использования доллара США, или "нефтедоллар", в качестве валюты в международной торговле нефтью. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил журналистам, что его страна открыта для торговли в валютах помимо доллара США.



Американский аналитик также отмечает, что отношения Саудовской Аравии с Китаем в течение 2023 года укреплялись и в других областях. За последнюю неделю появились сообщения о новых сделках по поставкам в Китай до 690 тысяч баррелей нефти в день. Так, к 2026 году национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует построить в Китае нефтеперерабатывающий завод мощностью 300 тыс. баррелей в сутки, на который компания будет поставлять до 210 000 баррелей сырой нефти в сутки.



Присоединение Саудовской Аравии к БРИКС, как и другие события, по мнению американского эксперта, станет явлением грандиозного масштаба.



"Нет никаких сомнений в том, что старый мировой порядок в отношении нефти исчезает, а возникает новый", - полагает Блэкмон.



По его мнению, последствия этого нового порядка только начинают ощущаться, но в ближайшие месяцы станут все более очевидными.



- Торговля нефтью шла за доллары, - напомнил заместитель генерального директора Института Национальной энергетики Александр Фролов. - Если доллар скомпрометировал себя как надежная валюта, если США демонстрируют, что в ситуации, когда наступает экономический кризис и США в лице своей экономики начинают испытывать слишком большое давление внешних факторов, надежность США как экономического партнера исчезает, то надо ли понимать, что США искренне считают, что можно годами размахивать санкционной дубиной, демонстрируя, что порядок, основанный на правилах, которые укажут США, будет длиться вечно?



В 2007-2010 годах мировая экономика испытала колоссальный шок, и она, особенно страны так называемого золотого миллиарда, от его последствий до конца не оправились. Задачи, которые ставились и должны были сделать американскую экономику более устойчивой, не были выполнены.



Напомню о санкциях, которые вводились против Ирана, потом снимались, потом опять вводились, хотя Иран выполнял взятые на себя обязательства, и санкции были введены по абсолютно надуманной причине. И США заставили своих союзников из ЕС также ввести санкции.



В Венесуэле во время выборов США был назначен политический деятель, которого было велено называть президентом Венесуэлы - Гуайдо, при этом украли несколько миллионов долларов у венесуэльской нефтегазовой компании, которые в итоге осели на американских счетах.



Надо ли понимать, что совокупность событий, которые мы наблюдали на протяжении последних 15 лет и ранее, должны быть проигнорированы европейскими, ближневосточными, дальневосточными партнерами США? Европейские действительно проигнорировали, а вот ближневосточные и дальневосточные все понимали.



Есть государства, которые США рассматривают как угрозу своему экономическому благополучию или как экзистенциальную угрозу. Например, Китай.



Саудовская Аравия решила, что риски, которые создаются для нее при развитии отношений с США, становится слишком большими, и надо эти риски захеджировать. Для Саудовской Аравии увеличивается количество рисков, связанных, например, с ее имуществом на территории США. Действия США и ЕС, которые украли российскую собственность, продемонстрировали Саудовской Аравии, что будет, если она станет делать что-то, что не понравится ее партнерам на Западе - она по щелчку пальцев лишится всех своих активов как в США, так и в ЕС. Как страховать свои риски в текущих условиях? За счет развития отношений с другими крупными игроками, а выбор невелик. Китай.



Если посмотреть на статистику поставок саудовской нефти в Китай, то она примерно в три раза выше аналогичного показателя на американском направлении. Это заставляет КСА развивать отношения с Китаем, в дальнейшем интернируясь в китайскую экономику, а на этом пути надо в том числе нормализовать отношения с Ираном, который также является крупным региональным партнером Китая.



"СП": Но при чем тут БРИКС?



- Потому что БРИКС оказался удобным форматом, в рамках которого страны, не создавая ненужных акцентов, вроде углубленной военной интеграции, могут формализовать свои отношения с Китаем и другими странами, во взаимоотношениях с которыми они заинтересованы. То разговор только про экономику.



БРИКС как, в первую очередь, экономико-политический союз, нацеленный на экономическую интеграцию участников, является наиболее удобным из существующих форматов. Тем более он включает несколько стран, с которыми уже есть тесные взаимоотношения, и при этом эти страны позволяют прогнозировать развитие, скажем, нефтегазового комплекса той же Саудовской Аравии на годы вперед.



Китай, в отличие от США и Европы - растущий рынок. При этом растет не спорадически, а потенциально. На протяжении последних десятилетий Китай демонстрировал рост цен на энергоносители. При этом прогнозы развития Китая учитывают отложенный спрос, и тот же ОПЕК прогнозирует увеличение спроса на нефть в текущем году на 0,5−0,8 миллиона баррелей. Это рост, который в отдельные годы демонстрировал весь мир. Этот рост со стороны Китая компенсирует потенциально выпадающие объемы на американском направлении. При этом Китай только за то, чтобы у них строили заводы, везли к ним сырье, разворачивали производство.



Если Саудовская Аравия вступит в БРИКС, это безусловно будет важным шагом. При этом развитие нефтеюаня и газового юаня фактически является неизбежностью, потому что зачем Китаю, который уже занимает 15% от мирового спроса на нефть и 10% от мировой торговли нефтью, торговать с кем-то в долларах? Китай достаточно крупный рынок, чтобы продвигать свою валюту. Более того, с 2014 года Китай торгует нефтью за юани с Россией. Зачем СА, для которой китайский рынок является крупнейшим рынком, продавать в долларах? Тем более рядом есть другие страны, которые могут войти в эту юань-орбиту.



Доллар обесценивался рекордными темпами, и сейчас проблемы с американской экономикой предельно очевидны.



Не само вступление СА в БРИКС на что-то повлияет, а масса процессов, которые мы наблюдали минимум последние 15 лет, приводит к тому, что Саудовская Аравия хочет вступить в БРИКС.



Как отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, американское доминирование, в том числе над правилами мировой торговли нефтью, складывалось давно и откат от этого не может быть быстрым.



- То, что мы сейчас наблюдаем, в том числе в отношении Саудовской Аравии - это часть большой мозаики, когда потихоньку американское доминирование начинает исчезать в том виде, в каком оно было в предыдущие десятилетия. Экономического глобуса образца 1995 года уже нет, сейчас выросли другие центры силы, Саудовская Аравия - это один из элементов перехода.



Если она будет готова присоединиться к БРИКС, активно работать с валютами БРИКС, финансированием внутри БРИКС, заключать торговые и прочие договоренности внутри БРИКС, это не значит, что она завтра прекратит взаимодействие с американцами, но это серьезный дрейф в сторону от американоцентричного мира.



Не надо считать, что одно событие перевернет мир, но это часть очевидной тенденции, которую игнорировать нельзя. Постепенно и нефть будет торговаться все меньше в долларе, будет больше других валют, и зависимость других стран от доллара будет меньше - зачем нужен доллар, если товар можно купить не за доллар. Но это все займет время. Источник - СвободнаяПресса

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