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Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?
23:41 01.04.2023

СМИ заявили о побеге генерала Кудебаева за границу

Шокан Алхабаев
корреспондент-редактор

Казахстанские СМИ сообщили о побеге за границу экс-начальника Департамента полиции Алматинской области генерал-майора Серика Кудебаева, над которым идет суд. В этой связи редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в несколько ведомств.

Как сообщили в Верховном суде, Кудебаев во время судебного процесса находился под подпиской о невыезде.

"По версии данного гражданина, он был на больничном, поэтому суд к окончанию процесса откладывал рассмотрение дела. Однако после третьего откладывания суд оформил привод и отправил его на исполнение в органы внутренних дел", - сказали в высшем судебном органе, посоветовав обратиться в МВД и КУИС.



Редакция запросила информацию в Комитете уголовно-исправительной системы. Однако и там мы не получили ответа.

"Это не к нам. Он (Кудебаев. - Прим.) не содержался в СИЗО", - отметили в комитете, за которым закреплен контроль за всеми, кто находится в следственных изоляторах и колониях страны.

Далее редакция в поиске информации обратилась в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и ПС КНБ. К сожалению, на данный момент органы официально не комментировали ситуацию.

Отметим, о возможном побеге Серика Кудебаева сообщил Nege.kz со ссылкой на "надежные источники". По данным издания, Кудебаев мог пересечь границу с Кыргызстаном, оттуда в Узбекистан, а там на чартере улететь на Северный Кипр.

Генерала Серика Кудебаева принудительно доставят в суд

10 марта стало известно, что генерал Кудебаев попал в больницу. В тот же день он должен был явиться в суд, где ожидалось вынесение приговора в отношении него. Однако судебный процесс над бывшим полицейским начальником отложили на неопределенный срок. Позже оглашение приговора откладывали еще три раза.

Как сообщалось ранее, генерал-майору полиции Серику Кудебаеву грозит до девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности за "превышение власти или должностных полномочий".

Прокуроры запросили 9 лет колонии для генерала Серика Кудебаева

Серик Кудебаев был уволен с должности в конце апреля прошлого года по собственному желанию. В мае того же года он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Досудебное расследование велось по статье 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия". В начале января этого года Кудебаев был предан суду, но уже по статье 362 УК "Превышение власти или должностных полномочий".

Генерал Кудебаев во время беспорядков уехал в родной аул - аким Алматинской области

Ранее в Мажилисе показали фильм о январских событиях, где на кадрах начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев с вооруженной охраной покидает здание департамента, которое должен был охранять.

Источник - Tengrinews.kz
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