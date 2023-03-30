Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?

23:41 01.04.2023

СМИ заявили о побеге генерала Кудебаева за границу



Шокан Алхабаев

корреспондент-редактор



Казахстанские СМИ сообщили о побеге за границу экс-начальника Департамента полиции Алматинской области генерал-майора Серика Кудебаева, над которым идет суд. В этой связи редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в несколько ведомств.



Как сообщили в Верховном суде, Кудебаев во время судебного процесса находился под подпиской о невыезде.



"По версии данного гражданина, он был на больничном, поэтому суд к окончанию процесса откладывал рассмотрение дела. Однако после третьего откладывания суд оформил привод и отправил его на исполнение в органы внутренних дел", - сказали в высшем судебном органе, посоветовав обратиться в МВД и КУИС.



