 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 02.04.2023
01:34  Геополитика и "русский ответ" Путина на "русский вопрос",- НГ
00:57  УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче
00:49  Японское правительство рубит сук, на котором сидит. Инфляционная боль потребителей
00:47  Ползучий аншлюс Молдавии, - Петр Дмитриев
00:40  Пенсионная реформа в Кыргызстане. Чего ожидать? - Бактияр Алиев
00:35  Красный март Макрона, - Дмитрий Сабов
00:18  Токаев решил давить на Москву провокацией с "сепаратистами" Северного Казахстана, - Айнур Курманов

00:16  Выборы в Турции: Есть ли шанс у Эрдогана остаться у власти? - Игорь Перминов
Суббота, 01.04.2023
23:41  Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?
21:19  Саудовская Аравия в БРИКС - шаг к краху нефтедоллара
20:10  США сотрясают трансгендерные войны, - М.Дудаков
17:34  В Хорезмской области Узбекистана новые хокимы районов: Ургенчского - Султанов, Кошкупырского - Эгамов, Багатского - Назаров
16:56  КазПрокуратура возбудила новое дело против Болата Назарбаева
13:32  Мир с подвохом. Почему не надо переоценивать ирано-саудовское соглашение, - Сергей Кожемякин
10:07  Как Трамп может быть избран президентом и управлять из тюрьмы
09:27  Референдум в Узбекистане: что изменится в политике в регионе ЦА, - Батыр Турсунов
09:25  Беспрецедентное шоу: названа вероятность ареста Трампа в наручниках во вторник, - МК
09:23  Верующие уйдут в катакомбы: политолог Ваджра о ситуации с Киево-Печерской лаврой
00:58  Подготовка к новой Мировой войне, - Тьерри Мейсан
00:55  Усталость растет, боевой дух Украины падает - и поражение все реальнее, - Эрл Мак
00:53  Три ферзя. Америка пытается устоять на новой мировой "шахматной доске", - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:40  Названы возможные последствия для Трампа после громкого суда
Пятница, 31.03.2023
23:18  Акимом Ленинского района Бишкека стал упоротый мыркабес Мураталы Тагаев
23:14  Главой Шотландии неожиданно стал сын пакистанских мигрантов - умеренный сепар Хамза Юсаф
19:42  Такер Карлсон: предъявленное обвинение Трампу ввергло политику США в хаос
19:41  Зачем глобальные элиты сокращают население Земли
19:35  Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули, - Фуат Онер
19:16  Сват президента Жапарова - Тумонбаев возглавил Бишкекасфальтсервис
17:00  Получи, фашист, гранату... Утверждена новая концепция Внешней политики России (текст)
15:15  Журабек Рахимов утвержден хокимом Хорезмской области Узбекистана
14:34  Астана. Вынесен приговор нефтяным аферистам из "Qazaq Gaz" (дело Боранбаева)
14:12  Торговая война между США и Китаем. Кому выгодно? - В.Трегубов
12:56  Турция разрешила вступление Финляндии в НАТО: Швеция за бортом. Пока...
12:40  Запустил предприятия, посетил концерт, помешал сумаляк. Визит президента Мирзиеева в Каракалпакстан
12:38  Asharq Al-Awsat: конкуренция Японии и Китая обостряется на фоне перестраивания миропорядка
12:31  Мутная украинская "Юрия-фарм" купила фармпроизводство в Узбекистане
11:48  Приманил юанями: зачем Китай кредитует самых слабых
11:43  Российский "Кинжал" реально достал до схрона офицеров НАТО под Львовом, - Pronews
11:40  Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу
11:29  Не пора ли реально БАХнуть по МОК и забыть о нем? - Дм.Светлов
11:18  Какую пользу приносит Таджикистану дружба с Россией? Цифры и факты, - Зарина Дадабаева
10:58  Предаст ли Казахстан Россию, объявляя пограничные запреты, - А.Уваров
10:56  В Америке, кажется, только Байден не обеспокоен сближением России и Китая, - Д.Минин
09:50  Пропавший в октябре прошлого года Кентауский аким Аюпов нашелся... в камере СИЗО
09:25  Уличный "активист" Болот Ибрагимов стал советником президента Кыргызстана по борьбе с коррупцией
08:59  Золотовалютный паралич, - В.Катасонов
01:14  Позиционная война – ужас ХХ века, - Александр Широкорад
01:10  США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке, - Рафаэль Фахрутдинов
01:08  Сектор газа в Центральной Азии, - Замир Каражанов
00:48  Соперник Эрдогана намерен вывести из игры своего двойника. Победа турецкой оппозиции вошла в зависимость от новых альянсов, - НГ
00:29  Талибан боится рассердить Халифат. Кто кого в Афгане, - Л.Шашок
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Красный март Макрона, - Дмитрий Сабов
00:35 02.04.2023

Судьба пенсионной реформы будет решаться на улицах

Об авторе: Дмитрий Александрович Сабов – журналист-международник.

26.03.23
Пока бастующие требуют от Макрона улететь куда подальше, он готовит им новые реформы.
Франция обживается в кризисе, к которому шла давно. Полиция разгребает мусорные завалы, ставшие одним из зримых символов забастовок (средний француз производит в год полтонны мусора). Берет под охрану депутатов, которые не поддержали вотум недоверия правительству (за его отставку, по опросам, 68% французов). Принуждает к работе сотрудников портов и НПЗ, которые прекратили отгрузку топлива. Не исключено, что придется обеспечивать еще и сдачу школьных экзаменов – учителя держатся из последних сил, чтобы не влиться в ряды бастующих… Все это – под выкрики забастовщиков: "Порядок – это мы, научитесь нас слушать!"

Пока ситуация, докладывает глава МВД, под контролем, но с каждым днем задержаний и конфликтов все больше. В прессе гуляет диковинный термин "желто-жилетизация" протестов, он понятен без разъяснений. Уже бывшие советники президента Эмманюэля Макрона предостерегают: в 2018–2019 годах бунтовали недовольные повышением цен на топливо, а пенсии касаются всех. Так станет ли эпидемия диких протестов альтернативой несостоявшемуся голосованию депутатов? Лидеры профсоюзов предупреждают: мы с трудом удерживаем радикалов в своих рядах. Стражей порядка обвиняют в переходе на тактику "кеттлинга" (плотного окружения), из-за которой толпа впадает в панику, как во времена "желтых жилетов".

Исподволь в этот кризис вжились все – от избирателей до политиков, но у организованных мирных протестов пропал адресат. Профсоюзы внесли ряд поправок в закон о пенсиях, а законодателей от закона и самих отстранили. К кому апеллировать? Три месяца обсуждения заведомо непопулярной реформы зафиксировали: легитимный путь принятия модернизационных реформ через парламент, где у реформаторов нет большинства, исчерпан. При этом альтернативы реформам как не было, так и нет. Получается: как и в кризис "желтых жилетов", президент опять один против улицы.

Кризис как увертюра

Почему страна, в 2017 году избравшая Макрона с программой реформ, ключевой среди которых была пенсионная, теперь готова блокировать перемены с помощью уличных протестов, забастовок и референдумов?

Спусковым крючком стала статья Конституции 49.3, которая позволяет принять закон без голосования. Премьер Элизабет Борн использовала ее 16 марта, когда стало ясно, что законопроект по пенсиям может не набрать большинства в нижней палате парламента (Национальной ассамблее). Кризис едва не стал конституционным. Набери вотум недоверия на 9 голосов больше, последовал бы роспуск палаты и досрочные выборы, по итогам которых непримиримых в парламенте явно бы добавилось. Но кабинет устоял.

Итог голосования называют "отложенной отставкой". Теперь повторением тупика грозит каждый новый заход властей на реформы (а их целая очередь – иммиграционная, трудовая, школьная). Крайне важен контекст: за 10 месяцев работы правительства Борн статья 49.3 используется уже в 11-й (!) раз; при этом попыток вынести вотум недоверия было 16. Кабинет, мягко говоря, пошатывается. А кризис – надолго.

Аналитики констатируют: Макрон пожинает итоги шести лет правления, во время которых реформы не раз приносились в жертву политической конъюнктуре. Был кризис "желтых жилетов", потом пандемия, сложные выборы 2022 года, теперь вот – Украина с геополитикой. В Национальной ассамблее, как и на улицах, Макрону противостоят те политические крайности, которые он породил или усилил, чтобы править "из центра". Логика реформаторства перестала отслеживаться. Ее заменила другая – "республиканский фронт" против крайне правых и крайне левых. Усидеть удалось.

Выжидать или действовать?

Свой первый ответ на этот вопрос во Франции, взбудораженной пенсионной реформой, которая была проведена как приказ по корпорации, вопреки массовому (свыше 70%) неприятию, Макрон дал 22 марта, накануне очередного дня всеобщих протестов. В телеинтервью он зафиксировал, что "не отступит от намеченного курса": правительство устояло, реформа вступит в силу. "Разнузданных" и "нелигитимных" протестов на улицах не потерпит, но к "законному недовольству" прислушается. И призывает правительство тщательно готовить новые реформы. Цель – "полная занятость и реиндустриализация Франции", а для этого нужен баланс бюджета в стране, где 14% ВВП уходит на пенсии. Комментаторы расшифровывают: корпоративный натиск на демократические институты во имя модернизации – неизбежное зло. Но это нужно Франции.

Франция, однако, считает иначе. И главный нерв протестов – уже не пенсионный закон, а метод его принятия. Объясните нам, во имя чего разрушается социальное государство, которое считали важнейшим достижением XX века? Во имя какого проекта? Этого, собственно, и ждали от речи Макрона.

"Президент напоминает человека, у которого горит дом, а он успокаивает себя тем, что ключ у него в кармане, – жестко объясняет Жан-Луи Бурланж, депутат от пропрезидентской партии MoDem и глава парламентской комиссии по иностранным делам. – Да, использовать статью 49.3 легитимно. Но когда против закона под 80% французов, парламент и профсоюзы, вы не можете противопоставить этому одну только легитимность парламентских процедур…"

Это новая для Пятой республики ситуация: воля народа противостоит воле властей, им же избранных. В кризис "желтых жилетов" Макрон применил "тактику выжидания": дождался, когда страна устанет от протестов, и пошел на уступки, поданные как плоды совместного размышления. Чтобы найти выход из нового кризиса, нужны решения, которых не было. И люди, которые их предложат. Варианты просматриваются.

Пожалуй, наиболее неожиданным оппонентом самого молодого президента (Макрон во главе страны с 39 лет, сейчас ему 45) стал самый старый депутат Национальной ассамблеи. Именно 70-летний Шарль де Курсон (он избирается от департамента Марна с 1993-го) выдвинул от центристов (фракция LIOT) вотум недоверия правительству, который поддержали все депутаты, не согласные с реформой и с тем, как ее принимали. Особый вес этой петиции придал статус инициатора: секретарь Финансовой комиссии парламента собирает голоса против кабинета, который проводит пенсионную реформу во имя "сбалансированного бюджета".

Но символ не только в этом. Депутат де Курсон – еще и аристократ, чей далекий предок, маркиз Лепелетье де Сен-Фаржо, в 1792 году как депутат Конвента голосовал за казнь короля, был убит роялистом и стал первым "мучеником Республики", похороненным в Пантеоне. А дед депутата, маркиз Леонель де Мустье, был единственным правым депутатом парламента, кто голосовал против особых полномочий маршала Петена, который привел Францию в 1940-м в объятия Гитлера и после участвовал в Сопротивлении. "В этой семье аристократов умеют постоять за Республику", – говорят коллеги по ассамблее. В самом деле, один был за казнь короля, другой – против сотрудничества с фашистами, а третий хочет обрушить правительство с монархическими замашками.

Ведет ли такая политическая родословная в будущее? Депутат нашел способ объединить крайне левых и крайне правых в парламенте, где депутаты от левого блока NUPES отказывались поддержать вотум недоверия фракции Нацобъединения Марин Ле Пен. Свою петицию де Курсон мотивировал так: "Макрон не считается с социальным измерением и думает, что для принятия решений достаточно оказаться у власти. Вот это и драматично!" Итогом стал прорыв: крайне правые и крайне левые впервые солидарно голосовали против правительства технократов. Вместо "республиканского фронта", который дважды позволил Макрону избраться в президенты против Ле Пен, возник "антимакроновский фронт" – против игнорирования воли нации к социальной демократии. Это шаг к изменению всего политического расклада: ведь за предложение де Курсона голосовали даже пропрезидентские депутаты.

Новые компромиссы ищут и те, кто выводит людей на улицы. В этом смысле крайне важна позиция Лорана Берже, главы ведущего профсоюза страны – Французской демократической конфедерации труда (CFDT). Это он, сын докера из Сен-Назера, еще осенью 2022-го требовал социального диалога от президента, настаивал, что текст пенсионного закона нужно по пунктам согласовывать с уязвимыми категориями трудящихся и только потом представлять на обсуждение депутатам. "Политические компромиссы не заменят компромисс социальный" – его позиция могла стать базовой для закона о пенсиях.

Даже после применения ст. 49.3 Берже уговаривает власти притормозить, довести закон, а не проводить в силовом режиме, чтобы "погасить огонь социального гнева". "Ощущение того, что к нам относятся с презрением, сменилось гневом, – говорит он, – потому что мирные протесты профсоюзов с конкретными предложениями проигнорированы". Это может смениться дикими протестами, которые, предупреждает глава CFDT, постараются "использовать" в политических целях. Заявление Макрона в телеинтервью, что от профсоюзов не было предложений, он назвал ложью и попыткой переписать историю конфликта.

Демократия последней надежды

Второе противостояние французского президента с улицей не дошло до апогея, но рвануть может в любой момент. Слишком много недовольств, которые пронизывают французское общество, вобрала в себя эта реформа. Тут и полувековая безработица. И игры в "общество свободного времени", от которых осталось стойкое ощущение, что пенсия после 60 – это и есть социальная справедливость. Плюс нынешняя инфляция, которая деклассирует тех, кто еще вчера считал себя средним классом. И, конечно, попытка властей загнать в новую реформу всех скопом, не просчитав, по каким слоям и с какой силой она ударит.

Система Пятой республики, заложенная 60 лет назад генералом де Голлем, выдержала первые сшибки, но без работы над ошибками может не устоять. Да, республика в стране президентская, но без парламента все равно не работает. Чтобы выйти из клинча, который в правление Макрона превратился в систему, нужны уступки сверху, самоконтроль со стороны улицы и новые форматы взаимодействия институтов. А уж в какую новую республику это в итоге выльется, покажут оставшиеся четыре года правления. Но вектор такой: чем энергичнее будут попытки управлять страной по корпоративным законам, тем жестче будет сопротивление – без боя французы не сдадутся на милость даже самых назревших реформ.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680384900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 марта 2023 года №160
- Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи
- Прошли первые сессии новых маслихатов
- В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
- Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
- Аким Алматы встретился с жителями Турксибского района
- Борьба с контрабандой: МСХ планирует ввести запрет на ввоз пшеницы в Казахстан автотранспортом
- Организаторы незаконных азартных игр в *TikTok* привлечены к ответственности
- Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  