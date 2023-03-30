Пенсионная реформа в Кыргызстане. Чего ожидать? - Бактияр Алиев

00:40 02.04.2023 30 марта 2023



В Кыргызстане проводится пенсионная реформа. Законопроект рассматривается в Жогорку Кенеше.



Председатель Социального фонда Бактияр Алиев в интервью АКИpress рассказал, чего ожидать от предстоящей пенсионной реформы.



- Жогорку Кенеш рассматривает поправки в закон "О государственном пенсионном социальном страховании". Какие поправки предлагаются со стороны Соцфонда? Говорилось о 11 поправках, можете перечислить?



- Соцфонд в целях построения эффективной и действенной системы социального страхования и пенсионного обеспечения, способной обеспечивать достаточный жизненный уровень пожилых граждан, поддерживать финансовую устойчивость пенсионной системы, а также способствовать усилению страховых принципов, разработал поправки в закон "О государственном пенсионном социальном страховании". Эти поправки предусматривают меры по совершенствованию пенсионной политики, такие как:



1. Назначение базовой части пенсии в полном размере.



В настоящее время она назначается пропорционально имеющемуся стажу, что приводит к снижению общего размера пенсии, учитывая, что базовая часть пенсии является поддержкой государства в связи с утратой возможности зарабатывать. Предлагается исключить привязки к стажу и назначать ее в полном размере.



2. Упрощение процедуры назначения и расчета величины первой страховой части пенсии (за стаж до 1996 года).



Предлагается при назначении пенсии по возрасту за стаж до 1996 года учитывать 13 и 18 лет для женщин и мужчин, без истребования документов, так как сведения за этот период отсутствуют в действующих информационных системах. Эта мера значительно упростит процесс назначения пенсии и будет удобна гражданам, отпадает надобность предоставления трудовой книжки, архивных справок, подтверждающих периоды работы до 1996 года, а также позволит исключить коррупционные элементы.



3. Установление в полном размере страховых частей пенсии для инвалидов III группы.



На данный момент инвалиды I и II группы получают 100% назначенной пенсии, а III группы получают только 50%. Так как страховая пенсия – это часть пенсии, заработанная самим человеком, предлагается страховую часть пенсии для инвалидов III группы назначать в 100% размере, что повысит уровень их пенсионного обеспечения.



4. Для пенсий по потере кормильца:



предельный возраст, дающий право на пенсию по потере кормильца без истребования документов об обучении, поднимается с 16 до 18 лет;

предоставляется право на пенсию не только по очной, но и по заочной форме обучения, а также периоды обучения в иностранных образовательных учреждениях до достижения возраста 25 лет.

Сейчас дети только до 16 лет, и студенты вузов республики и только очного отделения имеют право на пенсию по потере кормильца (СПК). Эти меры продлят срок получения пенсии по СПК, поощрят стремление к учебе.



Также вносятся уточнения, предусматривающие исчисление пенсии – в случае если кормилец являлся пенсионером или получателем пенсии по инвалидности I группы исчисление пенсии производить из размера получаемой пенсии, что благоприятно отразится на получателях пенсии по потере кормильца.



5. Сохранение надбавок, установленных ранее с учетом районного коэффициента при переезде пенсионера в населенный пункт, где не установлен районный коэффициент.



Сейчас четко не определено, что при переезде пенсионера в населенный пункт без районного коэффициента сохраняется этот коэффициент к пенсионной надбавке. Так как лицо, получающее пенсию по высокогорью, уже прожило и проработало требуемое количество лет в условиях высокогорья, то предлагается райкоэффициент к надбавке сохранить даже при переезде пенсионера в другую местность.



6. Увеличивается с 3 до 5 лет срок, за который могут выплачиваться начисленные суммы пенсии за прошлое время, не востребованные пенсионером своевременно.



В современных условиях глобализации и свободного передвижения в том числе и пожилых граждан по всему миру, бывают случаи невостребованных своевременно пенсий в течение срока и выше трех лет, установленных законом. Поэтому предлагается трехлетний срок права выплаты невостребованных пенсий увеличить до пяти лет.



7. Поэтапное введение требуемого страхового стажа для получения права на пенсию с 5 лет в 2023 году до 20 лет к 2038 годам без изменения возраста выхода на пенсию.



В настоящее время не установлены требования к стажу, что позволяет выходить на пенсию со стажем и один год, из-за чего размер пенсии при назначении является незначительным и вызывает недовольства. В отличие от нас, в большинстве стран мира и СНГ введен обязательный требуемый стаж от 10 до 25 лет. Поэтапное введение минимального стажа от 5 до 20 лет, позволит привыкнуть к новым правилам, кроме того это еще один шаг к легализации занятости граждан, к повышению ответственности трудоспособных людей за свое будущее, за формирование пенсионных прав, к решению проблем низких пенсий.



В случае отсутствия или нехватки минимального страхового стажа, граждане будут иметь право восстановить недостающий период по действующей норме восстановления страхового стажа или претендовать только на социальное пособие по возрасту в размере 2000 сомов.



8. Отмена досрочных пенсий с уменьшением размера пенсии и без уменьшения.



При повышении пенсионного возраста в 2008 году для смягчения этой меры был оставлен возраст 55-60 лет для лиц со стажем, превышающем расчетный стаж на 10-15 лет.



При назначении досрочных пенсий учитываются также не подкрепленные страховыми взносами "советские" периоды, военная служба, "декретные" периоды, время обучения, то есть эти периоды не подкрепляются финансовыми вложениями.



Поскольку досрочно вышедшие пенсионеры не в полной мере финансово участвуют в пенсионной системе, размер их пенсий почти в 1,4 раза ниже, чем в среднем по республике.



Досрочные пенсии появились в советское время. За основу была взята индустриализация СССР.



Высокая интенсивность промышленности, значительный рост числа занятых во вредных условиях, преждевременная утрата ими трудоспособности потребовали введения для этих лиц социального пенсионного обеспечения.



Определение права на досрочную пенсию основано на экспертной оценке вредных и тяжелых условий труда. В связи с этим были введены перечни производств, цехов, профессий и должностей, дающих право на получение государственной пенсии на льготных условиях и в льготных размерах.



Впоследствии "льготная или досрочная пенсия" стала синонимом необоснованных преференций и льгот, однако в основе этого метода изначально была заложена конструктивная идея компенсации риска потери профессиональной трудоспособности. Таким образом, досрочная пенсия не подтверждена никакими научными обоснованиями, кроме того, с момента введения этой нормы прошло 15 лет.



В связи с этим предлагается отменить назначение досрочной пенсии по возрасту в целях стимулирования застрахованных лиц к полноценному финансовому участию в формировании своей пенсии с тем, чтобы они могли рассчитывать на больший размер пенсии. Необходимо добавить, что льготники имеют право на досрочную пенсию.



9. Приведение в соответствие возраста выхода на пенсию льготным категориям к общеустановленному возрасту выхода на пенсию.



Поскольку участие лиц, выходящих на льготных основаниях в пенсионной системе недостаточно, размер их первоначальной пенсии намного ниже, чем у тех, кто вышел на пенсию с полным страховым стажем и в общеустановленном возрасте, то есть в 1,8 раза меньше среднего размера пенсии по республике. Такая ситуация приводит к бедности среди пенсионеров.



Вместе с тем, в целом по миру и в нашей республике наблюдается рост ожидаемой продолжительности жизни населения.



Ожидаемая продолжительность жизни по республике, по данным Нацстаткома (2007-2021 годы), увеличилась на 4 года. За тот же период уровень смертности снизился с 7,24 до 5,81 на 1000 человек.



Еще одним доказательством этого является рост числа пенсионеров старше 80 лет (2006 год - 21,1 тыс. человек, 2021 год - 51,9 тыс. человек).



Кроме того, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1963 году возраст от 60 до 74 лет рассматривался как пожилой, 75 лет и старше – старые люди, возраст 90 лет и старше – долгожители. ВОЗ в 1982 году выбрала возраст 65 лет как индикатор пожилого возраста, возраст старше трудоспособного, согласно классификации ООН - это свыше 65 лет.



В этой связи, конечно, необходимо внести соответствующие коррективы в пенсионную систему. Поэтому в целях усиления страховых принципов назначения пенсии предлагается пересмотреть льготный пенсионный возраст для некоторых категорий лиц.



10. Приостановление выплаты базовой части пенсии пенсионерам, работающим на государственной и муниципальной службе согласно утвержденному реестру государственных и муниципальных должностей.



Базовая часть пенсии является поддержкой государства при утрате возможности зарабатывать вследствие наступления старости. Указанные лица и заработную плату, и базовую часть пенсии получают из республиканского бюджета.



По данным Нацстаткома, средняя заработная плата работников госуправления за декабрь 2022 года составила 52 тыс. 365 сомов.



В соответствии с законом "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" предельный возраст пребывания служащего на государственной и муниципальной службе составляет 65 лет. Их система оплаты труда основана на иерархии должностей и является материальной мотивацией для сотрудников.



Профессиональные, теоретические и практические знания, навыки, опыт государственного гражданского служащего и муниципального служащего, его продвижение по службе происходит по мере роста возраста, при этом заработная плата также увеличивается, а затем при выходе на пенсию они также получают пенсию.



В связи с вышеизложенным, и в целях оптимизации системы оплаты труда предлагается приостановление выплаты базовой части пенсии пенсионерам, работающим на государственной и муниципальной службе, согласно утвержденному реестру государственных и муниципальных должностей.



В результате на период работы на госслужбе пенсионеры будут иметь право, как и прежде, получать заработную плату и страховую часть пенсии в полном объеме, а после оставления работы будут получать и базовую вместе со всеми произведенными ранее индексациями. В то же время государственный гражданский и муниципальный служащий может уволиться с работы и выйти на пенсию в любое время после достижения общего пенсионного возраста.



С одной стороны, такая мера дает людям стимул продолжать трудовую деятельность и формировать более высокий размер пенсии за счет полноценного финансового участия в пенсионной системе. При этом данная мера не коснется врачей и учителей, а также лиц, не относящихся к категории государственных и муниципальных служащих.



- Какие предложения и замечения депутатов учтены? Есть ли изменения в первоначальной версии?



- При рассмотрении законопроекта в первом чтении депутатами Жогорку Кенеша были внесены следующие предложения:



об исключении из законопроекта нормы по изменению возраста выхода на пенсию женщинам, работающим на государственной и муниципальной службе. Данное предложение было учтено в связи с чем, в настоящее время законопроект не предусматривает изменение пенсионного возраста женщин, работающих на государственной и муниципальной службе;

лицам, осужденным по должностным преступлениям и преступлениям против половой неприкосновенности, запретить начисление и выплату пенсий, в том числе выплату пенсий по доверенности, с момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда до освобождения от отбывания наказания. Данное предложение также было учтено;

предоставить право получать пенсию по случаю потери кормильца учащимся образовательных организаций, обучающиеся на всех уровнях образования, в том числе за пределами территории Кыргызской Республики в иностранных образовательных учреждениях, до окончания обучения, но не более достижения возраста 25 лет, вместо 23 лет, предусмотренных в соответствии с действующим законодательсвом. Данное предложение депутатов было учтено;

установить размер пособия на погребение, в случае смерти пенсионера в размере 300 расчетных показателей вместо 200 расчетных показателей, предлагаемых проектом закона. Данное предложение депутата было учтено.

- Если поправки будут одобрены, пенсий ниже 3170 не будет?



- В случае принятия проекта закона пенсий ниже 3170 сомов действительно не будет, так как предлагается назначать базовую часть пенсии в полном размере без привязки к страховому стажу.



В настоящее время базовая часть пенсии назначается пропорционально имеющемуся у застрахованного лица трудовому стажу. К примеру, если лицо (мужчина) имеет стаж работы 25 лет, то базовая часть пенсии ему назначается в полном размере – 3170 сом, если лицо (мужчина) проработал 5 лет, то базовая часть пенсии ему назначается пропорционально от стажа, то есть в размере 634 сома.



Так как базовая часть пенсии является социальной поддержкой граждан со стороны государства в связи с утратой ими возможности зарабатывать денег, предлагается назначать ее всем застрахованным гражданам в полном размере, то есть в размере 3170 сомов.



Данная норма вводится вместе с введением минимального требуемого страхового стажа – поэтапно с 5 лет до 20 лет к 2038 году.



При этом следует отметить, что согласно действующему законодательству в страховой стаж наравне с периодами, за которые производилась уплата страховых взносов, включаются и периоды прохождения военной и приравненной к ней службы, ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет, но не более шести лет в общей сложности, ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет или престарелым лицом, достигшим 80 лет, периоды очного обучения в ВУЗах, СПУЗах ординатуре, аспирантуре и докторантуре до 19 февраля 1999 года.



В случае отсутствия или нехватки минимального страхового стажа, граждане будут иметь право восстановить недостающий период по действующей норме восстановления страхового стажа или претендовать только на социальное пособие по возрасту в размере 2000 сомов.



- Причины и основания для инициирования данных законопроектов?



- В настоящее время всем известно, что пенсионное обеспечение является одним из важнейших направлений социальной политики в мире. Однако в нашей стране возникли спорные вопросы о справедливости пенсионной системы, соотношении уплаченных страховых взносов и ограниченных пенсий. Граждане трудоспособного возраста требуют справедливости пенсионных выплат, совершенствования пенсионной системы и повышения пенсий в целях заранее обеспечить себе достойную старость.



Необходимо, чтобы государство обеспечивало граждан достойной пенсией и оказывало всестороннее содействие в создании их пенсионных прав. По этим причинам мы предлагаем законопроекты по совершенствованию пенсионной политики. Ведь если учесть текущие проблемы в пенсионной системе и не внести соответствующие поправки, то есть риск больших проблем в пенсионном обеспечении наших граждан в будущем. Кыргызстан прошел этот путь в 90-е годы, и наши граждане прекрасно знают, насколько тяжелы его последствия.



Например, по последним показателям продолжительность жизни граждан за последние 15 лет увеличилась на 4 года. Поэтому в будущем нам придется платить пенсии дольше и большему количеству пенсионеров. Во-вторых, не учитывается отсутствие конкретных требований к трудовому стажу. До сих пор нашим гражданам делались многие льготы по пенсионному возрасту, исходя из политических требований. Уже сегодня почти половина новых ограниченных пенсионеров – это пенсионеры этой категории, и на это тратятся миллиарды средств.



Самое главное, хотелось бы подчеркнуть, что предлагаемые законопроекты предотвратят вышеуказанные угрозы и приведут к созданию равных и справедливых условий формирования пенсий. Источник - kg.akipress.org

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