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Ползучий аншлюс Молдавии, - Петр Дмитриев
00:47 02.04.2023

ПЕТР ДМИТРИЕВ | 01.04.2023

Руководство бывшей Молдавской ССР ускоренными темпами готовит республику к аншлюсу – поглощению Румынией. Иностранные паспорта граждан Румынии имеют многие представители молдавских верхов, не только президент Майя Санду, которая то и дело заявляет о "провокациях" российской агентуры и лично В. Путина.

Однако непрекращающиеся массовые волнения в Молдове с требованиями отставки Санду никак не удается связать ни с Кремлем, ни с Тирасполем, ни с какой-либо иной заграницей. Основные претензии митингующих – снижение уровня жизни, усугубление социальных проблем, агрессия против молдавской идентичности.

И все эти проблемы созданы молдавскими правителями. Созданы не вчера. Они суть результат политики всех лет постсоветской молдавской "незалежности". Митингующие – местные жители, это не приезжие из Москвы или Тирасполя. Они уже добились отставки правительства Натальи Гаврилицы и теперь хотят отправить Санду в любезный ей Бухарест.

В середине марта парламентское большинство проголосовало во втором чтении за закон, согласно которому термин "молдавский язык" подлежит переименованию в "румынский язык". Норма касается не только нормативных и прочих официальных документов, включая Конституцию, но употребления языка в государственных учреждениях, СМИ, школах и т. д. Академия наук Молдавии, и ранее ратовавшая за замену "Истории Молдавии" на "Историю румын", поддержала переименование.

В конце марта молдавский парламент рассмотрел законопроект, разрешающий офицерам спецслужб обладать паспортами других государств. Документ поддержан правительством, все члены которого обладают паспортами и видами на жительство других стран, прежде всего Румынии.

Официальный Бухарест считает современную Молдавию политическим уродцем, искусственно зачатым на ее "исторических землях". Робкие попытки напомнить о молдавской государственности, более древней, чем румынская, ни к чему не ведут. Свежеиспеченный молдавский премьер Дорин Речан уверен в правомерности двойного, тройного гражданства у офицеров бывшего КГБ Молдавской ССР. В полемике с главой Гагаузской автономии Ириной Влах Речан заявил: "Не проблема, если у офицеров Службы информации и безопасности или других госслужащих будет другое гражданство – это нормальная европейская практика".

Насчет "нормальной европейской практики" Речан солгал. Например, в Белоруссии, которую Евросоюз также некогда вовлек в свою программу "Восточное партнерство", офицерам и чиновникам категорически запрещено обладание иностранными паспортами. Запрещено даже обладание "картой поляка". Во Франции и других государствах-членах Евросоюза офицер спецслужб будет немедленно отстранен и подвергнут служебному расследованию за наличие у него паспорта другой страны. Ведь претендент на второе гражданство обязан продемонстрировать лояльность к иностранному государству и присягнуть ему на верность. Обладатель двух паспортов (с погонами или без погон) всегда вводится в искушение предать одно из "отечеств" .

Румыния поощряет предоставление своего гражданства молдаванам. Бухарест надеется на бескровный аншлюс наподобие слияния Австрии с гитлеровской Германией. Сегодня оформление сделки по слиянию (поглощению Молдовы Румынией) – это лишь вопрос выбора удобного времени. Еще в июне Игорь Додон предупредил: "Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета".

В том же июне 2022 года госсекретарь департамента по связям с Молдавией при правительстве Румынии Адриан Дупу заявил, что румынское гражданство получили миллион молдаван и еще 100 тысяч оформляют таковое. Он же объявил о запуске Румынией в Молдавии свыше 30 проектов "в сферах культуры, образования и СМИ".

Молдаване сегодня оформляют румынское гражданство по упрощенной процедуре. Румынский язык преподается в молдавских школах с 1992 года, а он ведь не более далек от молдавского, чем западнорусские говоры ("мовы").

МИД России заверил в готовности защитить российских граждан в Приднестровье, где их сейчас четверть миллиона, как напомнил 28 марта Сергей Лавров. А 30 марта молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску заявил, что "конституционного положения о нейтралитете недостаточно для обеспечения безопасности Республики Молдавия". Попеску уверен, что молдавскую безопасность обеспечат "государства-члены НАТО и Европейского союза".

СВО, конечно, внесла коррективы в планы Бухареста и его кишиневских марионеток, аншлюс заторможен. Однако не отменен.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680385620


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