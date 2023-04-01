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Японское правительство рубит сук, на котором сидит. Инфляционная боль потребителей
00:49 02.04.2023

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 01.04.2023 |

При совершении в тайне даже от японских политиков вояжа в Киев премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь клялся всемерно помогать украинскому неонацистскому режиму и продолжать облагать Россию всеми мыслимыми и немыслимыми санкциями. Хотя, казалось бы, в торговле Токио уже запретил экспорт в нашу страну практически всю номенклатуру закупавшихся Россией товаров. Недавно перечень запрещенных товаров пополнился вакцинами, медицинским оборудованием, роботами, радиоактивными материалами, оборудованием для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Однако японский премьер изыскивает все еще оставшиеся не под санкциями предметы экспорта, представая в нелепом и смешном виде. Ибо так Кисида запретил продавать русским не только высокотехнологичную продукцию, но и… детские игрушки.

Серьезнее другое. Новый перечень продукции, экспорт которой в Россию запретят с апреля, входят сталь, алюминий, самолеты, беспилотники, электро- и оптическое оборудование (фототехника, бинокли).

Демонстрируя нежелание иметь что-либо общее с русскими, японские власти продлили еще на год лишение РФ статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле.

Импорт из России облагается повышенными тарифами. Например, ранее были повышены пошлины на ввоз из России древесины с 4,8 до 8%, лосося и икры с 3,5 до 5%, краба с 4 до 6%. Токио целенаправленно понижает конкурентоспособность наших товаров.

При этом, запрещая приобретать в Японии необходимые товары, японское правительство беспринципно продолжает импортировать российский СПГ и заключать соглашения о рыболовстве. Применительно к энергоресурсам, таким как сжиженный природный газ, нефть и уголь, которые занимают большую часть японского импорта из РФ, тарифные ставки не повышались и по-прежнему остаются нулевыми. В результате товарооборот Японии и России в 2022 году в стоимостном отношении не только не сократился, но вырос на 6,2%, до 2,56 трлн иен (около 19,96 млрд долларов). Главной причиной роста стало увеличение мировых цен на энергоносители. По информации ТАСС, объем импорта из РФ вырос сразу на 26,2%, до 1,95 трлн иен (около 15,2 млрд долларов). Более 68% от указанной суммы приходится на энергоносители. Японский же экспорт в РФ сократился на 29,8%, до 605 млрд иен (около 4,7 млрд долларов).

Так во что же обходится японцам "принципиальность" официального Токио? На этот вопрос отвечает "Киодо цусин" в статье "Инфляционная боль сохранится для потребителей Японии в новом финансовом году". Авторы статьи сообщают, что Япония столкнется с очередной волной повышения цен в начале нового финансового года (в Японии новый финансовый год начинается с 1 апреля).

Ожидается, что почти 5000 продуктов питания, от майонеза и сыра до лапши быстрого приготовления, будут дороже. Потребители будут вынуждены пользоваться более дорогими услугами, такими как общественный транспорт и доставка товаров и посылок, а владельцы излюбленных японцами, особенно детьми тематических парков повышают цены на входные билеты.

Из-за распространения птичьего гриппа и вынужденного забоя птицы полезли вверх цены на яйца и продукты из них, такие как майонез. Цены на другие продукты питания, такие как сыр, йогурт, ветчина и колбасы, вырастут примерно на 30 процентов. Цена соевого соуса, ежедневного предмета первой необходимости для японских семей, вырастет на 10 процентов.

В крупных городах повышается стоимость транспорта.

Серьезную причину роста цен "Киодо цусин" видит в резком повышением цен на энергоносители и сырьевые материалы. В статье говорится: "Более высокие цены на топливо и сырье, частично связанные с войной России на Украине, еще более раздуваются резким падением иены. Более высокие затраты на энергию особенно болезненны для страны, бедной ресурсами".

От обещания Кисиды при вступлении в должность построить "новый капитализм" остались одни разочарования. Напомним его риторику: "…я намерен вести диалог с народом. Концепция нового капитализма заключается в кругообороте развития и распределения. Если плоды (экономического) развития не будут распределяться, то ни потребление, ни спрос не будут расти и основы для дальнейшего роста не будет. Без распределения нет роста. Я хочу создать круговорот развития и распределения, создать богатую экономическую жизнь для народа".

Ни о каком "новом капитализме" уже не вспоминают. "Правительство предпринимает шаги для смягчения последствий инфляции, в то время как премьер-министр Фумио Кисида, который поставил перед собой цель добиться роста и перераспределения богатства, призывает компании вознаграждать сотрудников "агрессивным" повышением заработной платы, которое должно идти вровень с инфляцией, достигшей 4,2 процента в январе по сравнению с годом ранее", - пишет "Киодо цусин".

Даже в крупных компаниях согласованное с профсоюзами повышение зарплаты на 3,76% не покроет уровень инфляции, не говоря уже о работниках средних и мелких предприятий, которые подчас находятся на грани выживания. Ну а пенсионеры получат прибавку к пенсионным пособиям лишь на 1,9 процента в 2023 финансовом году по сравнению с годом ранее, что намного ниже темпов инфляции.

Многие японцы понимают, что сознательное ухудшение правительством отношений с такими крупными соседними странами, как Россия и Китай, прямо сказывается на их жизненном уровне. Вот что они пишут на сайте Yahoo News Japan:

"Kaz Ну и каковы результаты наших санкций против России? А как вы думали? Слепо следовать за США и странами Запада в наложении экономических санкций на Россию и ожидать, что она не даст нам отпор?

Западные страны, которые возглавили санкции против России, должны были сначала подумать об их побочных эффектах для себя самих... Мир и Запад еще почувствует последствия санкций в тех проблемах, с которыми они столкнутся в обеспечении нефтью, зерном и удобрениями! А разве США и Европа не ожидали, что санкции окажут такое негативное влияние и на них?

Diy Что-то я не понимаю такой логики. Разве не глупо вводить в отношении другой стороны экономические санкции и в то же время как ни в чем не бывало требовать от нее выполнения действующего рыбного соглашения? Ответные меры того, против кого введены санкции, вполне естественны. Что, даже до этого мысль у правительства Японии не дошла?

Ghe А я вот что скажу: этот Зеленский натворил много лишнего. Все этого не произошло бы, если бы он не провоцировал президента Путина. И Япония никогда не должна простить украинскому народу того, что он сделал такого человека своим президентом. Я хочу, чтобы украинцы наконец-то поняли: нынешняя катастрофа на Украине - это их личное дело и безоговорочно капитулировали.

Xnw Я думаю, что это нам "ответка" за экономические санкции против России. И тут уж ничего не поделаешь… Наша Япония ничего не может, поэтому о нее и вытирают ноги.

st5 Япония сама затеяла эту свару с санкциями, так что и ответ получает естественный. Нам ничего не остается, как смириться с ним.

Lil Вот что приносит односторонняя ориентация только на Америку!"

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680385740


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