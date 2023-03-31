УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче

00:57 02.04.2023

Детский омбудсман Узбекистана заявила, что изучает ситуацию с изнасилованием воспитанниц семейного детского дома в Ургенче. "Любое половое преступление против детей должно наказываться суровыми видами наказания", - говорится в заявлении.



Детский омбудсман Узбекистана Алия Юнусова изучает ситуацию с изнасилованием трех воспитанниц семейного детского дома №1 в Ургенче Хорезмской области. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.



"Детский омбудсман придерживается позиции, что любое половое преступление против детей должно наказываться суровыми видами наказания", - говорится в заявлении.



Алия Юнусова взяла ситуацию под контроль изучает все материалы, имеющие отношение к делу, отмечается в заявлении.



На вопрос "Газеты.uz", планируется ли вывезти детей из Хорезмкой области, детский омбудсман сообщила, что "если будет необходимость, будет обеспечена их безопасность".



Мы писали, что в сентябре 2022 года суд Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор заведующей детдомом Юлдуз Худайбергеновой, бывшему начальнику управления юстиции Хорезмской области Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову.



Первая приговорена к 5,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и финансово ответственные должности в течение 1 года. При этом два бывших чиновника получили по 1,5 года ограничения свободы.



Общественности о деле не было известно в течение почти семи месяцев, пока об этом не сообщил проект против насилия Nemolchi.uz.