УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче

|23:41 Подсудимый генерал Казполиции Кудебаев тихо удрал заграницу?
21:19 Саудовская Аравия в БРИКС - шаг к краху нефтедоллара
20:10 США сотрясают трансгендерные войны, - М.Дудаков
17:34 В Хорезмской области Узбекистана новые хокимы районов: Ургенчского - Султанов, Кошкупырского - Эгамов, Багатского - Назаров
16:56 КазПрокуратура возбудила новое дело против Болата Назарбаева
13:32 Мир с подвохом. Почему не надо переоценивать ирано-саудовское соглашение, - Сергей Кожемякин
10:07 Как Трамп может быть избран президентом и управлять из тюрьмы
09:27 Референдум в Узбекистане: что изменится в политике в регионе ЦА, - Батыр Турсунов
09:25 Беспрецедентное шоу: названа вероятность ареста Трампа в наручниках во вторник, - МК
09:23 Верующие уйдут в катакомбы: политолог Ваджра о ситуации с Киево-Печерской лаврой
00:58 Подготовка к новой Мировой войне, - Тьерри Мейсан
00:55 Усталость растет, боевой дух Украины падает - и поражение все реальнее, - Эрл Мак
00:53 Три ферзя. Америка пытается устоять на новой мировой "шахматной доске", - В.Овчинский, Ю.Жданов
00:40 Названы возможные последствия для Трампа после громкого суда
|23:18 Акимом Ленинского района Бишкека стал упоротый мыркабес Мураталы Тагаев
23:14 Главой Шотландии неожиданно стал сын пакистанских мигрантов - умеренный сепар Хамза Юсаф
19:42 Такер Карлсон: предъявленное обвинение Трампу ввергло политику США в хаос
19:41 Зачем глобальные элиты сокращают население Земли
19:35 Решение по Турции переполошило нефтяной рынок: цены выросли, акции рухнули, - Фуат Онер
19:16 Сват президента Жапарова - Тумонбаев возглавил Бишкекасфальтсервис
17:00 Получи, фашист, гранату... Утверждена новая концепция Внешней политики России (текст)
15:15 Журабек Рахимов утвержден хокимом Хорезмской области Узбекистана
14:34 Астана. Вынесен приговор нефтяным аферистам из "Qazaq Gaz" (дело Боранбаева)
14:12 Торговая война между США и Китаем. Кому выгодно? - В.Трегубов
12:56 Турция разрешила вступление Финляндии в НАТО: Швеция за бортом. Пока...
12:40 Запустил предприятия, посетил концерт, помешал сумаляк. Визит президента Мирзиеева в Каракалпакстан
12:38 Asharq Al-Awsat: конкуренция Японии и Китая обостряется на фоне перестраивания миропорядка
12:31 Мутная украинская "Юрия-фарм" купила фармпроизводство в Узбекистане
11:48 Приманил юанями: зачем Китай кредитует самых слабых
11:43 Российский "Кинжал" реально достал до схрона офицеров НАТО под Львовом, - Pronews
11:40 Присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу
11:29 Не пора ли реально БАХнуть по МОК и забыть о нем? - Дм.Светлов
11:18 Какую пользу приносит Таджикистану дружба с Россией? Цифры и факты, - Зарина Дадабаева
10:58 Предаст ли Казахстан Россию, объявляя пограничные запреты, - А.Уваров
10:56 В Америке, кажется, только Байден не обеспокоен сближением России и Китая, - Д.Минин
09:50 Пропавший в октябре прошлого года Кентауский аким Аюпов нашелся... в камере СИЗО
09:25 Уличный "активист" Болот Ибрагимов стал советником президента Кыргызстана по борьбе с коррупцией
08:59 Золотовалютный паралич, - В.Катасонов
01:14 Позиционная война – ужас ХХ века, - Александр Широкорад
01:10 США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке, - Рафаэль Фахрутдинов
01:08 Сектор газа в Центральной Азии, - Замир Каражанов
00:48 Соперник Эрдогана намерен вывести из игры своего двойника. Победа турецкой оппозиции вошла в зависимость от новых альянсов, - НГ
00:29 Талибан боится рассердить Халифат. Кто кого в Афгане, - Л.Шашок
|УзбСкандал. Дело об изнасиловании воспитанниц семейного детского дома в Ургенче
00:57 02.04.2023
Детский омбудсман Узбекистана заявила, что изучает ситуацию с изнасилованием воспитанниц семейного детского дома в Ургенче. "Любое половое преступление против детей должно наказываться суровыми видами наказания", - говорится в заявлении.
Детский омбудсман Узбекистана Алия Юнусова изучает ситуацию с изнасилованием трех воспитанниц семейного детского дома №1 в Ургенче Хорезмской области. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмана.
"Детский омбудсман придерживается позиции, что любое половое преступление против детей должно наказываться суровыми видами наказания", - говорится в заявлении.
Алия Юнусова взяла ситуацию под контроль изучает все материалы, имеющие отношение к делу, отмечается в заявлении.
На вопрос "Газеты.uz", планируется ли вывезти детей из Хорезмкой области, детский омбудсман сообщила, что "если будет необходимость, будет обеспечена их безопасность".
Мы писали, что в сентябре 2022 года суд Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор заведующей детдомом Юлдуз Худайбергеновой, бывшему начальнику управления юстиции Хорезмской области Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову.
Первая приговорена к 5,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и финансово ответственные должности в течение 1 года. При этом два бывших чиновника получили по 1,5 года ограничения свободы.
Общественности о деле не было известно в течение почти семи месяцев, пока об этом не сообщил проект против насилия Nemolchi.uz.