Новый хоким Ташкента отменил свое решение о создании "агитационных групп для пропаганды проекта Конституции"

08:41 02.04.2023

И. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков спустя четыре дня отменил подписанное им ранее решение о создании агитационных групп для пропаганды проекта Конституции Узбекистана в новой редакции.



Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков (назначен на этот пост неделю назад) 31 марта отменил подписанное им ранее решение о создании агитационных групп для пропаганды "на высоком уровне" проекта Конституции Узбекистана в новой редакции. Отмененный документ был принят четыре дня назад - 27 марта.



Основанием для отмены решения указано представление Управления юстиции Ташкента от 31 марта. Причины для внесения представления не указаны.



"Газета.uz" писала, что решение предусматривало создание агитационных групп из числа аксакалов и старейшин, представителей общественности, молодежи, представителей сфер образования, культуры, искусства, литературы и руководителей организаций в махаллях и районах столицы, имеющих "высокую духовность и авторитет". Цель - "доведение до широкой общественности содержания и сути изменений и дополнений" в Конституцию Узбекистана и проекта Конституции в новой редакции.



В группы были включены свыше 1000 человек, включая учителей, врачей, лидеров молодежи, помощников хокимов и других. Им должны были помогать свыше 11 тысяч активистов махаллей.



Согласно порталу E-Qaror, где публикуются решения хокимов и кенгашей, аналогичные решения о создании агитационных групп для пропаганды проекта Конституции в новой редакции могли быть приняты и в других регионах. При поиске решений со словом "konstitutsiya" система представила свыше 80 документов, принятых 25−31 марта. При этом большинство из них скрыты от общественности. "Газета.uz" направил запрос в Министерство юстиции.