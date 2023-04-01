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Последняя ставка Байдена, - Петр Акопов
09:40 02.04.2023

"Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял", - именно так можно охарактеризовать начинающийся в США процесс над Дональдом Трампом.

Эти слова были сказаны хотя и о суде, но 59 лет назад - по поводу приговора Иосифу Бродскому, получившему пять лет ссылки "за тунеядство". Поэт, естественно, никого не нанимал, но становлению будущего нобелевского лауреата приговор помог. Трамп тоже не нанимал ни прокурора, ни Байдена, но биографию его враги лепят ему с потрясающей недальновидностью.

Никогда еще предвыборная кампания в США не начиналась так рано - за год и семь месяцев. Но во вторник, 4 апреля, когда Дональд Трамп должен будет явиться в окружной суд в нью-йоркском Манхэттене, начнется драка за Белый дом, которая закончится 5 ноября следующего года.

Никаких правил в этой битве больше нет: последнее табу было снято в минувший четверг - в ход пошло уголовное преследование, когда коллегия присяжных выдвинула обвинения против экс-президента.

Точный перечень их станет известен только во вторник, но поговаривают о 34 пунктах. Самый известный из которых - выплата денег порнозвезде Сторми Дэниелс в 2016-м. Тогда юрист Трампа заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание, чтобы она не раздувала историю про мимолетный секс с миллиардером десятью годами ранее.

Потом, когда Трамп уже стал президентом, история с выплатой всплыла, но Дональд отрицал как контакт с Дэниелс, так и выплаты. Однако его адвокат Майкл Коэн признал свою вину - и дело повисло над Трампом дамокловым мечом. Сейчас ему дали ход, и юридическая казуистика (проблема в том, что выплаты были произведены не из "правильных" фондов) не имеет особого значения. Самое главное, что Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинуто обвинение в уголовном преступлении.

Смысл происходящего предельно ясен: как максимум не допустить выдвижения Трампа в президенты, а как минимум (если не удастся первое) - гарантировать его поражение на выборах.

И дело не в том, что сам Трамп так и охарактеризовал происходящее, назвав обвинения "охотой на ведьм", а также "политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю".

Он заявил, что "американский народ хорошо понимает, чем здесь занимаются радикальные левые демократы": "И наше движение, наша сплоченная и сильная партия […] разгромит Джо Байдена, и мы вышвырнем из органов власти всех продажных демократов до последнего, а потом вернем Америке былое величие!"

Дело не в этом, а в том, что все, включая сторонников Байдена, понимают: речь идет о попытке устранения конкурента. Табу на уголовное преследование бывших президентов было одним из последних основополагающих элементов американской политической системы - и теперь его больше нет.

Дело не в том, что вина Трампа в конкретном эпизоде (по американским меркам) явно не тянет на уголовку, а в том, что теперь можно судить бывшего главу государства. Даже в обычной американской ситуации это воспринималось бы крайне неодобрительно немалой частью общества, но в ситуации растущего раскола это будет провоцировать углубление кризиса. Так зачем же тогда в костер подливают бензин?

Самый простой ответ является и самым верным: не от большого ума, а просто потому, что других способов остановить Трампа, как они считают, нет.

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Просто так повторить историю с выборами 2020-го не получится - Трамп и многие американцы уверены, что у него украли победу, и поэтому рассматривают предстоящие выборы как реванш. Мобилизация сторонников Трампа и просто противников Байдена будет максимальной, а вот Байдену сплотить вокруг себя массы на одном лишь лозунге "Трамп не пройдет" будет очень сложно. Поэтому единственный правильный для истеблишмента вариант - сорвать выдвижение Трампа как таковое.

Но разве для этого подходит судебный процесс? Американские законы не запрещают ни подсудимому, ни даже осужденному выдвигаться в президенты. Однако расчет делается на то, что долгий и громкий процесс повлияет на сторонников Трампа и часть из них откажет ему в поддержке уже на праймериз.

Некоторые опросы показывают, что 44 процента республиканцев считают: в случае предъявления обвинений он не должен выдвигаться в президенты, но все они проводились еще до того, как Трамп стал обвиняемым.

Парадокс в том, что, если даже Трамп проиграет праймериз, победа демократам не обеспечена: Байден практически гарантированно проигрывает Рону Десантису - единственному кандидату от республиканцев, теоретически способному выиграть у Трампа.

То есть демократы все равно теряют Белый дом?

Да, и при этом по своим внутриполитическим взглядам Десантис не слишком отличается от Трампа, он даже более консервативен. Однако его победа не является для двухпартийного (точнее, надпартийного) истеблишмента таким же кошмаром, как возвращение в Овальный кабинет Трампа: к губернатору Флориды небезосновательно рассчитывают "найти подходы".

"Глубинное государство" действительно сможет взять Десантиса в оборот - несмотря на всю его жесткую риторику, у него нет ни опыта, ни бойцовских качеств Трампа. То есть он готов быть системным игроком, а ничего больше истеблишменту и не нужно. Потому что Трамп ведь не только говорит о необходимости "осушить вашингтонское болото" - он реально настроен это сделать.

Другое дело, что все его попытки поменять не только "мебель", но и "девочек" были успешно заблокированы истеблишментом и "глубинным государством", но устраивать себе еще одни "вырванные годы" американская элита не собирается.

Сработает ли их ставка на выбивание Трампа? Крайне маловероятно, потому что остановить Трампа можно, только убив его. Уголовный процесс - и уж тем более кратковременный арест (если таковой и будет, хотя, скорее всего, до этого дело не дойдет) - лишь поднимет его рейтинги. Никакой Десантис не сможет выиграть у Трампа на праймериз, а "подкрутить" результат будет невозможно.

Единственной надеждой истеблишмента после этого останется раскол республиканцев, при котором Трамп будет выдвигаться в качестве независимого кандидата от собственной партии. Это разделило бы голоса республиканцев - и автоматически привело бы к переизбранию Байдена. Но сейчас невозможно даже представить себе обстоятельства, при которых Трамп и Республиканская партия решили бы вступить на этот самоубийственный путь.

Так что демократы сделали ставку на процесс над Трампом не от хорошей жизни: чтобы попытаться убрать его с пути, им приходится идти на риск повышения его рейтинга и шансов на переизбрание (и так очень неплохих).

Неслучайно тот же Илон Маск еще месяц назад написал, что арест Трампа приведет к его триумфальному переизбранию. Кто не рискует, тот не выигрывает? Да, но в нынешнем состоянии "вашингтонского болота" безрассудный риск выглядит не просто не оправданным. Он сам по себе становится свидетельством тупика и агонии, знамением надвигающихся потрясений, избежать которых уже фактически невозможно.

Петр Акопов
1 апр. 2023

Источник - ria.ru
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