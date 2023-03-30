Евразийство как научная парадигма и прагматический проект, - Абдылда Мусаев

10:45 02.04.2023 Евразийство как научная парадигма и прагматический проект

Автор: Абдылда Мусаев



Предисловие



В начале марта, а именно 2-3 марта 2023 года в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова состоялся XV съезд Евразийской ассоциации университетов (ЕАУ). На съезде представители 138 университетов из 18 стран мира обсуждали пути развития научно-образовательного сотрудничества на евразийском пространстве.



Идея евразийства сыграла важную роль в процессе сближения университетов братских стран и развития образовательного сотрудничества. Так, сегодня ЕАУ, президентом которой является ректор МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель союза ректоров России, академик В. А. Садовничий, является одной из авторитетных международных образовательных организаций не только на постсоветском пространстве, но и на просторах Большой Евразии. К настоящему моменту в ее состав входят уже 140 вузов.



Отрадно также сообщить, что Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына и Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева являются членами этой престижной организации, представляя в ней интересы кыргызской стороны. На последнем съезде ЕАУ и Ошский государственный университет был принят в качестве нового члена.



Прошедшее на высоком уровне международное мероприятие в той или иной степени освещалось в СМИ стран-участниц, в том числе и у нас. Однако промелькнувшая в лентах информагентств новость о данном мероприятии содержит в себе весьма глубокое и значимое событие. И я, как делегат съезда и вице-президент этой организации, вернувшись с позитивными впечатлениями и новыми идеями, по приезде в свою страну посчитал непременным долгом еще раз обратить внимание дорогих читателей на это событие и поделиться своими размышлениями об евразийстве в целом и в частности его практической реализации в сфере образования.



Евразийство: от философской концепции к реальным интеграционным процессам



Идея евразийства издавна была предметом научных и политических дискуссий. Как показывает история, интерес к ней всегда возрастал в переломные этапы жизни государств "леса и степи". Действительно, к данному моменту накопился довольно обширный пласт трудов, посвященных осмыслению евразийства от начала формирования философской концепции до его воплощения как реального экономического интеграционного проекта. Не вдаваясь в детальный обзор литературы, хотелось бы отметить, что идея евразийства прошла долгий путь эволюционного развития и каждый раз обнаруживала свои новые грани жизнеспособности в различные исторические эпохи на протяжении более ста лет.



Пожалуй, сегодня можно выделить четыре этапа в эволюционном развитии евразийства. Первый этап начался с создания классического евразийства как философской идеи и научного течения в 1920 году учеными-основателями, такими как Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский и другие, которые имели мировое имя[1].



Второй этап исторической эволюции евразийской идеи, начавшийся с 1950-х годов, связан с именем известного ученого Л. Н. Гумилева. "Неоевразийство" Гумилева, отвергая европоцентризм, имело много точек соприкосновений с классическим евразийством. Но ему были характерны и свои особенности. Например, Гумилев придавал большое значение вкладу кочевых культур в мировую историю и цивилизационное развитие, что представляет для нас особую ценность.



Третий этап развития евразийской идеи наступил в конце ХХ столетия и представлял собой альтернативное гумилевскому евразийство. В независимых государствах бывшего СССР евразийство стало предметом широкого обсуждения в академических и политических кругах. В этот период появились новые синтетические идеологии и интерпретации, такие как "правое неоевразийство" и "левое неоевразийство", которые старались сочетать отдельные евразийские идеи с программами различных политических сил.



Современный, четвертый этап развития евразийской идеи, начиная с 2000-х годов, характеризуется ее практическим применением. От философского учения, научной концепции и политической идеологии, евразийство постепенно превращается в интеграционный экономический проект. Идея нового проекта интеграции постсоветского пространства на новых экономических основаниях, озвученная первым президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым в марте 1994 года в МГУ им. М. Ломоносова, открыла путь к прагматическому евразийству. Названное Н. А. Назарбаевым как "одна из главных идей XXI века", евразийство нашло свою новую практическую реализацию в Евразийском экономическом союзе, членами которого являются 5 стран, включая Кыргызскую Республику. Таким образом, прагматическое евразийство сегодня становится реальностью новой эпохи.



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В условиях нынешней геополитической напряженности и движения к новым международным реалиям евразийство опять оказалось перед новыми историческими вызовами. Вероятно, оно как объединяющая идея и уже реализующийся интеграционный проект находится на рубеже нового, следующего этапа своего эволюционного движения. Уверен, что на этом пути евразийство проявит новые качества жизнеспособности и действительно станет ключевой идеей столетия. Ведь тысячелетняя история Евразии свидетельствует о том, что народы, населяющие эти территории и имеющие общую историческую судьбу и культурные связи, всегда стремились к интеграции, формируя различные межгосударственные образования. И евразийство, несомненно, будет способствовать созданию такой межгосударственной конфигурации, которая будет отвечать духу времени и вызовам нового миропорядка.



Образование как фактор прагматического евразийства в новую эпоху



В свете новых вызовов, стоящих перед евразийством, я бы хотел обратить внимание на роль образования в его дальнейшем развитии. Примечательно, что идеи евразийства начали претворяться в жизнь в области образовательных и научных связей задолго до экономической интеграции постсоветских стран. Этот процесс поддерживается и продолжается и в настоящее время, прекрасным тому примером служит Евразийская ассоциация университетов. ЕАУ, основанная еще в 1992 году, прошла существенный путь развития и внесла значительный вклад в научно-образовательную дипломатию, став еще одним немаловажным фактором, способствующим сближению стран пространства Большой Евразии. Важно заметить, что сфера образования и науки имеет огромный потенциал для укрепления взаимопонимания и взаимодействия между странами региона и будет играть все более значимую роль в развитии прагматического евразийства.



В последние годы форумы ректоров стали эффективным форматом для укрепления двусторонних связей между вузами. Ассоциация вузов Кыргызстана, являясь членом ЕАУ, активно включается в развитие сотрудничества в области образования и науки на пространстве Евразии. Так, в марте 2019 года в Бишкеке состоялся Первый образовательный форум ректоров Кыргызстана и России, в ходе которого 31 кыргызский и 40 российских вузов подписали более 70 двусторонних соглашений о реализации совместных программ и проектов. В ноябре 2021 года в Бишкеке прошел Международный университетский форум ректоров Кыргызстана и Казахстана, где было подписано соглашение о сотрудничестве университетских объединений двух республик. В июне 2022 года в Екатеринбурге состоялся Второй форум ректоров вузов Кыргызстана и России, где было подписано 40 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Недавно, 13-14 февраля 2023 года, в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики С. Н. Жапарова в Венгрию, состоялся Первый форум ректоров вузов нашей страны и Венгрии. Кроме того, наше университетское сообщество активно участвует в многостороннем сотрудничестве в рамках Университета ШОС, Сетевого университета СНГ и Ассоциации азиатских университетов, которые направлены на развитие наднациональных академических и научных связей. Вышеуказанные примеры международной активности свидетельствуют о том, что наша национальная образовательная система и университетское сообщество энергично участвуют в процессах сближения пространств Большой Евразии и занимают равноправное положение в этом процессе.



Безусловно, вышеуказанные форматы взаимодействия вносят существенный вклад в социокультурное сближение стран евразийского пространства. Однако, в условиях сегодняшней международной напряженности и формирования новых глобальных реалий возникает вопрос: как образование может способствовать прагматическому евразийству на территории не только постсоветского пространства, но и на просторах Большой Евразии? В связи с этим рассмотрим несколько обстоятельств, которые неизбежно сохраняют свою актуальность и могут быть перспективными для евразийского региона в новом мире.



Во-первых, образование всегда будет способствовать созданию и сохранению единой социокультурной и научно-образовательной среды в регионе. Изучение иностранных языков, культуры и истории других стран помогает молодому поколению не только в приобретении новых знаний, но и позволит научиться уважать и понимать различные культуры. Этим будет обусловлено формирование общей идентичности, развитие межкультурного диалога и снижение международной напряженности в регионе.



Во-вторых, образование является важным инструментом для развития и экономического сотрудничества между странами Большой Евразии. Обмен опытом и знаниями в области экономики, финансов, бизнеса, управления и других сфер непременно актуализирует укрепление торговых и экономических связей, а также создание благоприятной инвестиционной среды. Это, в свою очередь, может способствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов в регионе.



В-третьих, образование играет и будет играть важную и ключевую роль в развитии научных исследований и технологического процесса в регионе. Совместные научные исследования и разработки, проводимые учеными из разных стран, могут привести к новым открытиям и выявлению новых технологий. Это обстоятельство способно сделать регион более конкурентоспособным на мировой арене и привести к экономическому росту.



В-четвертых, через образование и науку возможно достижение развития глобальной экологической информированности. Образование может стать ключевым инструментом для повышения осведомленности людей о важности охраны окружающей среды и экологической устойчивости. Таким образом, регион может обладать потенциалом лидерства в области экологических инноваций и зеленой экономики.



В-пятых, образование имеет важное значение для социального развития в регионе. Современное образование помимо привития профессиональных навыков, так называемых "Hard skills (жесткие навыки)", должно быть ориентировано на развитие гармоничной личности и формирование адекватной социально-культурной сферы. Система образования может способствовать созданию гражданской идентичности и патриотизма, а также развитию демократических ценностей. Это, в свою очередь, может содействовать укреплению социальной стабильности и безопасности в регионе в целом.



В-шестых, бурно развивающиеся цифровые технологии и искусственный интеллект могут стать инструментом для поддержки и развития идеи евразийства. Видится возможным, используя цифровые технологии, создать гибкие платформы и инструменты для обмена знаниями, опытом и технологиями между странами региона, а также для сотрудничества в области науки, культуры и бизнеса. Потенциал искусственного интеллекта способен помочь в решении сложных и насущных проблем и задач, связанных с развитием региона, к примеру, в области экономики, транспорта, экологии и др.



Наконец, в-седьмых, образование является фактором устойчивого развития евразийского региона. Практический опыт квалифицированных специалистов в области науки и образования может стать основой для создания инновационных проектов и развития новых технологий, что позволит обеспечить устойчивый рост экономики региона.



Безусловно, вышеизложенное не претендует на комплексный охват обсуждаемого вопроса. Оно является лишь небольшой частью моей рефлексии на значение и роль образования в контексте евразийства. Нам предстоит еще много работать в этом направлении. Пользуясь случаем, я приглашаю всех своих коллег, национальное университетское сообщество к обсуждению и осмыслению феномена евразийства через призму образования в преддверии глобальных изменений.



Абдылда Мусаев,

ректор БГУ, Вице-Президент Евразийской ассоциации университетов, Председатель ассоциации университетов Кыргызстана,

профессор



[1] Садовничий В.А. Евразийская идея и университетское образование, Астана, 2011.



30.03.23 Источник - mnenie.akipress.org

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