Уроки истории. Почему не получается? - Зайнидин Курманов

11:44 02.04.2023

Уроки истории. Почему не получается?

Автор: Зайнидин Курманов

При модернизации страны, проведении курса реформ важно знать, в каком обществе мы живем, какие у нас ценности, национальные особенности, что мы строим и как, сможем ли это сделать или нет?



Демократия, как известно, является продуктом западной, европейской, городской культуры. Естественно, что строительство демократии будет сталкиваться со спецификой не-западных стран. Поэтому реформаторам надо для успешного решения поставленной задачи знать особенности своих и западных сообществ, что у них есть общее, а где специфика, и попытаться максимально сблизить их модели.



Азиатские ценности, которые пропитывают большинство азиатских обществ, например, делают особый акцент на особенностях власти, иерархии, подчиненности личных прав и интересов, важности консенсуса, нежелательности конфронтации, на "сохранении лица", верховенстве интересов государства над интересами общества и личности, предпочтении долгосрочным целям, "следование за сильными".



Это серьезно контрастирует с западными ценностями - приматом свободы, идеалами равенства, демократии и индивидуализма, недоверия к правительству, противостоянию, разграничению власти, поощрению конкуренции, возвеличиванию прав человека, пренебрежением будущим ради сиюминутных интересов.



Япония, Ю.Корея, Сингапур, Малайзия, например, как и мы – незападные общества. Но экономическое развитие глубоко изменило их социальную структуру и культуру так, что мы привыкли теперь видеть их в качестве форпоста западного мира в Азии.



Нам и другим пореформенным азиатским и африканским странам предстоит также пройти этот путь, если, конечно, снова "не туда свернем".



Но и демократия тогда у нас будет с национальной спецификой, чему мы не должны удивляться. У дальневосточных демократий, например, получается "демократура", т.е. устанавливаются политические режимы, в которых совмещаются черты демократии и диктатуры, обеспечивается возможность игнорирования или нарушения интересов некоторой части граждан. К такому мнению, в частности, располагает наше кратковременное советское прошлое и политическое наследие. И длительные традиции кочевой демократии, которая исключала диктатуру или тиранию, ибо в обществе воинов-кочевников, народа-войска, ни один хан или каган не мог бы единолично править, если бы он не пользовался авторитетом и поддержкой воинов своего народа.