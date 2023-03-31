American Thinker: Запад превратился в "пороховую бочку" народного недовольства

14:03 02.04.2023 American Thinker

США



Сколько еще западные государства будут плевать на своих граждан?

American Thinker: Запад превратился в "пороховую бочку" народного недовольства



Протестные настроения охватили не только США, но и весь коллективный Запад, пишет автор статьи в American Thinker. По его мнению, власти ведут себя чрезвычайно высокомерно, и до "судьбоносного взрыва" осталась одна-единственная искра.



Дж. Шурк (J.B. Shurk)



С тех пор как король Макрон своим высочайшим повелением увеличил возраст ухода на пенсию без какого-либо голосования в парламенте, во Франции не стихают забастовки рабочих и массовые волнения. В ответ на безудержную инфляцию работники немецкой транспортной отрасли в понедельник остановили движение по всей стране, и это была одна из крупнейших забастовок в Европе за несколько десятилетий. В Нидерландах отстаивающая интересы фермеров новая антиглобалистская партия ведет борьбу с повесткой "Большой перезагрузки", которую навязал стране помешанный на климатических изменениях Всемирный экономический форум. И она вышла в лидеры на голландских выборах. Действуя наперекор элите из истэблишмента, итальянцы избрали Джорджу Мелони, чтобы освободить закабаленную Брюсселем нацию и "защитить Бога, страну и семью". Протестующие левого толка в Израиле грозят гражданской войной, и из-за этого премьер-министр Нетаньяху был вынужден приостановить свои попытки реформировать влиятельную судебную систему, у которой практически нет сдержек и противовесов. В воздухе явно запахло революцией.



Если вы думали, что пожароопасные политические потрясения сегодня могут воспламенить только Соединенные Штаты, значит, вы упустили из виду протестные движения, нарастающие на всем коллективном Западе. Сегодня этот Запад превратился в пороховую бочку народного недовольства властью, и до судьбоносного взрыва остается одна-единственная искра. В качестве примера можно привести и противодействие государственной тирании в Новой Зеландии и Австралии в связи с COVID, и усиливающуюся враждебность на европейском континенте, который недоволен несбыточными мечтами правящего класса о "восстановлении лучше, чем было", и санкционированную государством нелегальную иммиграцию, и инфляцию, вызванную дорогостоящей "зеленой" энергией.



Если попытаться дать точное и краткое определение источника этого объединительного революционного порыва, то на ум придут два слова: высокомерие властей. Западные государства сегодня заняты централизацией власти и расширением глобальных институтов, но при этом они отмахиваются от проблем и озабоченностей отдельных стран, а также от требований общества, которое хочет, чтобы его пожелания и потребности были услышаны. Вместо того, чтобы вспомнить уроки двух катастрофических мировых войн и опасные последствия прославления империй в ущерб соблюдению личных прав и свобод, западные государства вновь ускоренными темпами приближают эпоху народных протестов и сопротивления.



Здесь даже речи не идет о заблуждениях мечтательных интернационалистов и приверженцев раздутого правительства, которые считают, что "благие намерения" и стремление к "общественному служению" приведут к принятию таких государственных решений, которые будут способствовать "прогрессу" и "высшему благу". Нет, представители власти всегда будут стремиться к защите и расширению своих властных полномочий, не обращая внимания на пагубные последствия таких действий для народа. И только когда опасность критики со стороны общества и риск быть привлеченным к ответу перевесят привлекательность таких новых властных полномочий, государственные чиновники умерят свое рвение, с которым они крадут у людей свободы ради личной выгоды. Для усиления своего контроля держиморды из органов власти запугивают народ, а контроль им нужен для того, чтобы держать общество в постоянном страхе.



Посмотрите на все эти вредоносные в политическом плане скандалы в Британии, возникшие из-за того, что высокопоставленные руководители постоянно нарушали ковидные ограничения, посещая вечеринки и развлекаясь в своем узком кругу. Скандалы возникали не из-за того, что правительственные чиновники отдавали бессмысленные и вредные распоряжения, разрушавшие жизни и лишавшие людей средств к существованию. Нет, причиной было то, что деятелей ловили за руку, изобличая отсутствие у них каких бы то ни было "благих намерений" и их полное безразличие к "служению обществу". Антиковидные предписания были просто уловкой, позволяющей незаконно расширять власть и контроль государства. Но чтобы снова и снова пользоваться такой уловкой, власти должны скрывать свое двуличие. Об этом очень мудро сказал в свое время философ Томас Пейн: "Государство даже в своем лучшем состоянии является необходимым злом. В своем худшем состоянии это невыносимое зло". Западные государства уже не знакомят своих студентов с этой бесценной истиной.



Пожалуй, наиболее опасно для стабильности Запада полное нежелание его государств отвечать за свои действия. Рядовые граждане не уполномочивают центробанки печатать деньги и манипулировать рынками, что приводит к созданию тикающей финансовой бомбы замедленного действия, которая наверняка доведет нас до самого серьезного экономического спада. Нет, такие полномочия им дают власти. Рядовые граждане не тратили средства налогоплательщиков на программы биологического оружия, из-за которых из китайской лаборатории мог вырваться наружу COVID. Это делали правительства. Рядовые граждане не отказывались от здравого смысла, от научного метода и от элементарной медицинской этики, чтобы вводить драконовские локдауны, массовую слежку и делать принудительные экспериментальные инъекции в общемировом масштабе, когда инфекционное заболевание и вакцина от него еще не были должны образом изучены. Это делали не они, это делали власти. Рядовые граждане не занимались разграблением западной экономики во имя "науки". Это делали их правительства. Рядовые граждане не принимали самые масштабные в мировой истории программы стимулирования и социального обеспечения и не давали своего согласия на беспрецедентную инфляцию, которая стала очевидным следствием таких программ. Это тоже дело рук государственных органов власти. И конечно же, рядовые граждане не давали западным прислужникам Всемирного экономического форума право захватывать фермерские земли, запрещать добычу углеводородов и устанавливать строгие ограничения углеродных выбросов, что самым естественным образом дало толчок безудержному росту цен на продовольствие и топливо, породило нестабильность экономики и истощило денежные сбережения людей. Эта самоубийственная стратегия была детищем экономиста Клауса Шваба (Klaus Schwab) и его жизнерадостной банды поджигателей со Всемирного экономического форума. Но западные державы не желают признавать свою вину - ни за пандемию COVID, ни за крах валюты.



Естественным результатом таких неправомерных действий западных государств и личных невзгод и страданий простых людей является усиление движения сопротивления, которое не ослабевает. Если бы у власти находились компетентные руководители, они бы давно услышали, как воют предупредительные сирены. Но западные лидеры, несомненно, будут упорствовать.



Массовые движения за национальное самоопределение предшествовали двум мировым войнам и возникали после них. Поэтому нет ничего удивительного, что сотни миллионов людей на Западе вновь выступают против своих правительств, делая это в момент, когда воинственность США, НАТО, России и Китая может привести к третьей мировой войне. Казалось бы, это должно заставить нас задуматься об истории прошлого столетия, не правда ли? Неужели мировые войны возникают естественным образом в периоды усиления межгосударственных трений? А может, их разжигают государства в своем стремлении таким способом погасить общественные волнения?



Вооруженный конфликт на Украине усугубил европейский энергетический кризис, дал толчок инфляции, усилил транснациональную миграцию и спровоцировал новые культурные войны. США и НАТО настаивают на продолжении опосредованной войны с Россией и доведении ее до российских границ, что усиливает угрозу ядерной конфронтации. Решения ООН, МВФ, ЕС и Банка международных расчетов об использовании правовых и финансовых институтов драгоценного американского "миропорядка по понятиям" для ведения гибридной войны против российской экономики привели к эффекту бумеранга и сегодня негативно отражаются на всем мире. А развивающиеся страны, не желая подчиняться диктату Запада, стремятся к участию в альтернативных альянсах и к созданию новых рыночных связей и финансовых сетей. И хотя ЦРУ сегодня развернуло информационную войну в попытке переложить вину за диверсию на соединяющих Россию и Германию газопроводах "Северный поток" на украинских экспертов-подрывников, практически весь мир уверен, что именно режим Байдена разрушил важнейший инфраструктурный объект, принадлежащий не только России, но и Германии, а также другим членам НАТО.



Но самая большая опасность для западных государств таится в другом. Вступив в опасное балансирование на грани войны с Россией, когда Китай делает наглые заявления о захвате Тайваня и наращивает свое экономическое влияние на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке, США и НАТО оказались в уязвимом с точки зрения стратегии положении. Ведь может случиться так, что им придется одновременно сражаться с двумя смертельно опасными врагами. Отказавшись по причине нерадивости или высокомерия от полувековой внешней политики, целью которой было не допустить сближения коммунистического Китая и авторитарной России, Запад последние пару лет допускает одну оплошность за другой, позволив бывшим врагам стать надежными союзниками как минимум на следующее поколение.



Рядовым гражданам Запада нужна альтернатива Китаю, России и Всемирному экономическому форуму, чтобы они могли устранить тиранию государственного контроля и пойти новым курсом, целью которого является личная свобода, защита частной собственности, религиозная терпимость, свобода слова, свободный рынок, ограниченное регулирование и уважительное отношение к семье. Очень многие уставшие и измотанные граждане западных стран считают сегодня, что эти права для них недосягаемы. Однако пороховые бочки и искры имеют тенденцию менять направление истории.



Комментарии читателей:



Bruce Ross

Спасибо за самую вдумчивую из когда-либо виденных мною статей об усилении разрыва и изоляции между простыми гражданами и их правительствами. Свидетельством отчужденности элиты самых разных политических убеждений является практическое отсутствие свободных/оппозиционных средств массовой информации. На следующей неделе мне исполнится 74 года, и я все больше опасаюсь начала новой гражданской войны в Америке. Ведь произойдет это, когда наша страна очень слаба в военном и геополитическом плане. Такой слабости я не видел за всю свою жизнь. В наших школах преподают практически неразбавленную неомарксистскую/социалистическую теологию, на каждом шагу подавляют свободу слова, а несогласных с этим родителей называют "внутренними террористами". Конгресс начал запоздалое расследование по факту "превращения власти в оружие", но делает явно недостаточно и уже не сможет это остановить. Политическое инакомыслие считается преступлением, причем к нему относят даже такие незначительные инциденты как молитва перед клиникой, где делают аборты, или защита детей от разгневанных и чрезмерно агрессивных мужчин. Список этих прискорбных несправедливостей бесконечен, и им можно заполнить тома многих книг и целые блоги. Целенаправленное разрушение "американского плавильного котла", отказ от нашей конституции и Билля о правах неизбежно приведет к двум результатам. Начнется кровопролитная гражданская война, или появится всесильное фашистское правительство, которое будет давить личность, о чем так ярко написал Джордж Оруэлл в своем провидческом романе "1984".



Jim Stewart

Я потрясен и шокирован, узнав о том, что правящая элита руководствуется иными правилами, нежели крестьяне, которые ее кормят. Эта самая элита как будто подзуживает нас что-то с этим сделать. Мы пытались голосовать, но это не работает.



H. M. Hargrove

Слышали фразу "варвары у ворот"? Что ж, они уже здесь, и уже довольно давно. Что делать? Что делать?



Curt

Они уже прошли через ворота и восседают на троне.



Kent Ramsay

Высокомерие властей? А как насчет "Манифеста коммунистической партии"? Западные государства стали новым Советским Союзом. Они плетут "всемирный заговор", чтобы завершить историю революцией и встать во главе всех нас. Тогда придет конец Богу, потому что коммунисты его презирают. России нет в том хаосе, который описывает автор. Россия не хочет быть частью этого "нового мира", который западные лидеры навязывают своему населению. Россия единственная крупная сила, борющаяся с этим всемирным заговором. Россия - это новая Америка, земля свободных, дом отважных. А американское государство стало средоточием мирового зла.



David Thomas

Не знаю насчет свободы, но я всегда считал, что события на Украине направлены на то, чтобы спровоцировать Россию на избавление от Путина. Тогда ей можно будет навязать марионетку Всемирного экономического форума, поскольку Путин отказывается потакать идиотизму ВЭФ. Этот форум надо распустить, равно как и две трети американского правительства.



Kent Ramsay

Да, печально все это. Но я бы в любой день недели предпочел Путина Байдену, Ромни и Макконнеллу. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1680433380





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