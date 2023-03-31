Global Times: США сделали первый шаг к собственному краху. Мир их поддержал

14:06 02.04.2023

Global Times

Китай



Использование других валют ускоряется, дедолларизация неизбежна

GT: используя доллар как оружие, США приближают крах своей гегемонии



США приблизили упадок собственного господства. Сделав из доллара оружие и - хуже того - использовав его против России, они настроили мир против себя. Теперь вся планета стремится избавиться от гегемонии американской валюты, - и этот процесс необратим, считает редакция GT.



Китай и Бразилия достигли соглашения о расчетах в местных валютах, сообщает AFP со ссылкой на правительство Бразилии.



Сделка позволит Пекину и Бразилиа осуществлять торговые и финансовые операции напрямую в китайских юанях или бразильских реалах и не использовать доллар как посредника. "Ожидается, что это снизит затраты... и будет способствовать еще большему расширению двусторонней торговли и облегчению инвестиций", - говорится в заявлении Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil).



Поскольку в 2022 году Китай стал крупнейшим торговым партнером Бразилии, а объем их двусторонних сделок достиг рекордных 150,5 миллиарда долларов, безусловно, это соглашение продиктовано потребностями, связанными с мощным темпом роста торговли между странами.



Но, что еще более важно, с точки зрения глобальной валютной системы этот шаг может означать существенное развитие тенденции к дедолларизации по всему миру, поскольку все больше государств стремятся торговать внедолларовых денежных единицах и диверсифицировать свои валютные резервы.



Благодаря Бреттон-Вудской и нефтедолларовой системам валюта США превратилась из доминирующего платежного, расчетного и инвестиционного инструмента в средство политического шантажа и давления. Сделав из своей долларовой гегемонии оружие, Соединенные Штаты получили возможность не только произвольно налагать односторонние санкции на других, но и пожинать мировые богатства и экспортировать собственные финансовые риски в мир посредством безответственной денежно-кредитной политики.



Но каждую валютную гегемонистскую систему ждет крах. Не Россия, Китай, Индия или какая-либо другая страна, а сами США запустили эту тенденцию к неизбежному упадку доллара, и именно это, вероятно, беспокоит многих американских стратегов и экономистов.



Обширные санкции Вашингтона против Москвы после начала украинского конфликта не только привели к заморозке зарубежных активов российских финансовых учреждений, но и оборвали связь между системой SWIFT и большинством банков РФ. Это стало предупреждением для остального мира - риск, что Америка использует доллар в качестве инструмента для геополитической выгоды, растет. Чем чаще США используют гегемонистские средства для достижения своих целей, тем сильнее международное сообщество хочет избавиться от чрезмерной зависимости от доллара. Опасаясь вероятности быть втянутыми в подобные санкционные действия в будущем из-за гегемонии доллара, государства по всему миру ищут альтернативы системе SWIFT, чтобы избежать монетарного принуждения США. И эта тенденция усиливается и становится все более очевидной.



Например, во вторник на саммите министров финансов и управляющих центральными банками стран АСЕАН на повестке дня были снижение зависимости от доллара, евро, иены и британского фунта стерлингов в финансовых операциях и переход к расчетам в местных валютах, сообщает ASEAN Briefing.



В январе глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила в интервью "Спутнику", что БРИКС хочет найти способ обойти доллар и создать более справедливую платежную систему, которая не будет "перекошена" в пользу богатейших стран.



Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил в январе, что его государство открыто для обсуждения регулирования торговли нефтью в валютах, отличных от доллара.



В дополнение к этому Дели и Москва также сделали важный шаг к операциям в недолларовых валютах. Это может послужить стимулом для других стран, обдумывающих аналогичные меры. Агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники в банковской и нефтяной сферах заявило, что индийские покупатели оплачивают большую часть российской нефти недолларовыми денежными единицами, в том числе дирхамами ОАЭ, а с недавних пор - рублями. Сумма сделок за последние три месяца эквивалентна нескольким сотням миллионов долларов.



Еще одним важным признаком ускорения дедолларизации является то, что многие страны, в том числе некоторые союзники США, сократили свои американские облигации, чтобы диверсифицировать валютные резервы. Согласно данным Composition of Foreign Exchange Reserves (COFER) МВФ за третий квартал 2022 года, вес доллара в валютных резервах упал примерно до 60%, - это довольно низкий показатель за последние десятилетия.



Хотя в обозримом будущем доллар, скорее всего, останется наиболее часто используемой валютой в мире, тенденцию к дедолларизации нельзя остановить, поскольку все больше и больше государств рассматривают и осуществляют торговые расчеты в других денежных единицах. История показывает нам, что упадок гегемона часто начинается с его валюты.