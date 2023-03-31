Кто виноват? Глава ГУВД Бишкека Ногойбаев о сексе с малолетками

15:07 02.04.2023

Выступление главы милиции Бишкека А.Ногойбаева, вызвавшее общественный резонанс



Служба внутренних расследований МВД проводит служебную проверку в отношении начальника ГУВД Бишкека Азамата Ногойбаева по факту высказываний в прямом эфире...



