В Бишкеке намечен митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева

16:19 02.04.2023

Митинг за отставку главы ГУВД Бишкека Азамата Ногойбаева пройдет в столице



Завтра, 3 апреля, в Бишкеке состоится митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева. Об этом сообщила в соцсетях правозащитница Назгуль Турдубекова.



По ее словам, акция начнется в 11.00 возле здания ГУВД на улице Токтогула. Поводом стало высказывание главы городской милиции о девочках - жертвах насилия.



