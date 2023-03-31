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В Бишкеке намечен митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева
16:19 02.04.2023

Митинг за отставку главы ГУВД Бишкека Азамата Ногойбаева пройдет в столице

Завтра, 3 апреля, в Бишкеке состоится митинг за отставку начальника столичного ГУВД Азамата Ногойбаева. Об этом сообщила в соцсетях правозащитница Назгуль Турдубекова.

По ее словам, акция начнется в 11.00 возле здания ГУВД на улице Токтогула. Поводом стало высказывание главы городской милиции о девочках - жертвах насилия.



Напомним, глава ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев в прямом эфире на Facebook прокомментировал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Он заявил, что без вести пропавшие дети добровольно вступают в половой контакт.

По словам милицейского чиновника, "есть факты, когда без вести пропавшие девочки попадают в такую ситуацию: знакомятся с лицами, на добровольной основе переспят с ними, а потом получаются происшествия".

По факту его высказываний служба внутренних расследований МВД начала проверку. Омбудсмен Атыр Абдрахматова выступила с обращением по фактам насилия над несовершеннолетними. Она призывает представителей правоохранительных органов, прежде чем говорить что-либо о ребенке, понимать и принимать ответственность за свои слова и действия.

Источник - 24.kg
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