В питерском кафе взорван укр-террористами известный донецкий военкор Максим Фомин (Татарский)

19:49 02.04.2023

Появилась первая версия убийства Владлена Татарского

СМИ: Бомбу в кафе, где подорвался Владлен Татарский, пронесла девушка



Телеграм-канал Соловьев сообщает, что, по данным СМИ, бомбу на встречу с военкором Максимом Фоминым, Владленом Татарским как он себя называл, пронесла девушка.



Она спрятала ее в статуэтку и подарила военкору.



Максим Фомин, взявший псевдоним Владлен Татарский - уроженец Донбасса, жил в Макеевке. С 2014 года находится в рядах ополчения. В 2020 году перебрался в Москву и стал заниматься писательским делом, опубликовал несколько автобиографических книг.



После начала СВО на Украине Фомин вернулся на Донбасс и вступил в батальон "Восток".



Принимал активное участие в противодействии украинским силам.



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Владлен Татарский активно вел телеграм-канал с одноименным названием. Последний его пост был написан в воскресенье в 16:00. Он написал о подготовке ВСУ к наступлению.



В воскресенье стало известно, что военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга, где он проводил творческий вечер. Взрыв произошел примерно через час после начала встречи.



По предварительным данным, погиб один Фомин, пострадали 15 человек.



Лина Панченко